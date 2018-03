Zehntausende Pendler werden am Mittwoch vom Hauptbahnhof in die City laufen müssen - ein Streik legt fast den gesamten ÖPNV lahm. Welche Schuhe sollten sie tragen? Sind Brustwarzenpflaster angebracht? Und ab wann dürfen Power-Gels eingesetzt werden? Ultra-Läufer Joe Kelbel weiß Rat.

Joe Kelbel kennt sich aus: Der Ultra-Läufer hat über 400 Marathons und mehr als 160 Ultra-Marathons bestritten. In einem vorigen Leben hat Kelbel an der Frankfurter Börse gearbeitet. Hier gibt er den Pendlern, die wegen des anstehenden ÖPNV-Streiks zu Fuß vom Hauptbahnhof in die City laufen müssen, ein paar Tipps - unter anderem zum Tabuthema Brustwarzenpflaster.

Joe, Du bist vielfacher Ultra-Marathon-Finisher. Kannst Du kraft dieser Erfahrungen ansatzweise nachempfinden, wie es einem Pendler gehen muss, der morgen vom Hauptbahnhof aus zu Fuß in Richtung City laufen muss?Joe: Ich hab’ gegoogelt. Von der Taunusanlage bis zur Konsti sind’s 1,9 Kilometer. Das dürfte zu schaffen sein, denke ich.

Einen harten Lauf durchzustehen, das hört man ja oft, ist vor allem Kopfsache. Welche mentale Vorbereitung empfiehlst Du den Pendlern?

Joe: Das Wichtigste ist: Die Pendler müssen das positiv sehen. Nicht verbissen oder schlechtgelaunt an den Lauf rangehen, sondern die Chance darin erkennen. Morgen müssen sie endlich mal nicht S-Bahn fahren! Endlich können sie was von Frankfurt sehen! Das ist die Einstellung, die ein Gewinner hat!

Pfiffig!

Joe: … und außerdem würde ich den Pendlern empfehlen, den morgigen Lauf als Training für kommende Läufe zu betrachten. Es wird ja weitere Sperrungen geben. Morgen, das ist so eine Art Strecken-Test: Wo gibt’s das beste Mettbrötchen? Wo bekomme ich eine Tüte Milch? Wer das beim nächsten Mal schon weiß, ist klar im Vorteil.

À propos Essen: Welches Frühstück empfiehlst Du?

Joe: Also, ich würde beim Bäcker frische Brötchen holen. Oder nein, besser: gleich ein Leberkäsbrötchen. Bloß kein Müsli. Ein kräftiges Frühstück hält doch länger an.

Wie sieht’s mit Schuhen aus? Die meisten City-Jobber tragen ja Highheels und Rahmengenähte von Allen Edmonds …

Joe: Ja, davon würde ich abraten. Als ich noch auf dem Börsenparkett gearbeitet habe, war ich der erste, der mit Sportschuhen ankam. Klar fällt das auf – aber es ist wesentlich bequemer. Wegen der Kollegen würde ich mir keine Sorgen machen: Die werden das schon akzeptieren. Und so ist man gleich mal Gesprächsthema, das ist doch auch schön.

Viele Läufer kleben sich Brustwarzen ab. Eine gute Idee?

Joe: Für den Fall, dass es zu einem unerwarteten Kälteeinbruch kommt, sollte man sich unbedingt die Brustwarzen abkleben. Ich empfehle zusätzlich auch ein Nasenpflaster. Damit ist man später, im Büro, hoch angesehen. So ein Auftreten hilft auch ganz sicher bei der nächsten Boni-Verhandlung.

Versetzen wir uns an den Start: Mittwoch, 7 Uhr, Hauptbahnhofsvorplatz. 20.000 Pendler drängen sich, bereit, jeden Moment loszulaufen. Wo sollte ich mich einordnen?

Joe: Gar nicht – ich würde die Gegenrichtung einschlagen: Geh’ zur Südseite, schleich’ Dich durch die Bahnhofsmission aus dem Bahnhof heraus, dann zum Main. Mach’ einen kleinen Umweg, füttere die Schwäne. Auch schön.

Nehmen wir an, ich bin bei Kilometer 2 angelangt, die Brustwarzenpflaster halten, die Schuhe sind weich – aber dann meldet sich auf einmal der Morgenkaffee. Darf ich mich einfach an den Straßenrand stellen und lospinkeln?

Joe: Du solltest Dich vorher unkenntlich machen. Ich empfehle eine Perücke.

Ich hab’ Ehrgeiz: Wann darf ich das erste Power-Gel schlucken?

Joe: Beim Sportscheck holst Du Dir das erste, beim Frankfurter Laufshop das zweite. Die Jungs freuen sich.

Manche Leute tragen spezielle Laufrucksäcke, mit Flüssigkeitstanks und Trinkschläuchen. Würdest Du das machen?

Joe: Eher nicht, das Bier wird schal. Habe ich schon ausprobiert.

Letzte Frage: Nach harten 1,5 bis 2 Kilometern erreiche ich mein Ziel, das Büro. Ich hab’s geschafft – darf ich jetzt frenetisch abfeiern? Die Kollegen abklatschen? Den Chef knutschen?

Joe: Ich habe im Vorfeld mit vielen Arbeitgebern gesprochen. Die wollen Theken aufstellen mit Weizenbier und Bananen und Duschen soll es auch geben. Ich empfehle aber, ein Handtuch mitzunehmen. Das sieht einfach profimäßiger aus.

Das Gespräch führte Christophe Braun

Video: Hassan Kurt aus Frankfurt läuft 100 Kilometer - rückwärts:

