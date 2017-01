Rund 130 Menschen schlafen auf der Straße oder in der Hauptwache: Obdachlose in Frankfurt: Auch bei eisiger Kälte geht jede Nacht vorbei

Dauerfrost in Frankfurt mit Tiefsttemperaturen von unter 10 Grad Celsius in der Nacht. Das ist ohne warme Kleidung kaum auszuhalten, trotzdem übernachten rund 130 Menschen im Freien. Wir haben einige getroffen.

Um 6 Uhr morgens zieht Martin S. (56) schon seinen roten Rollkoffer nervös hinter sich her. Er läuft über den Römerberg, fragt die wenigen Frühaufsteher, die er trifft, um Geld. „Ich bin obdachlos, ich bin kein Alkoholiker, bitte.“ Die Nacht, in der die Temperaturen beinahe die Marke von zehn Grad Minus erreicht haben, hat er unter einer Brücke am Mainufer verbracht. „Da ist es sicher. Auch auf der Parkbank geht es, wenn es nicht schneit.“ Martin hat eine besondere Methode, sich gegen die Kälte zu wappnen: Sobald es dunkel wird, isst er Eis, Zitroneneis oder Eiswürfel. „Dann ist mir nachts wärmer.“

Martin S. ist einer der 135 Menschen, die die Nacht von Dienstag auf den gestrigen Mittwoch draußen verbracht haben. Die meisten, 89 Männer und Frauen, suchten in der B-Ebene der Hauptwache Schutz vor eisigen Kälte. In der Nacht zuvor wurden von den Mitarbeitern des Kältebusses 126 Obdachlose gezählt, 80 davon in der Hauptwache. Zwischen 22 und 5.30 Uhr werden sie dort geduldet. Alle anderen sucht der Bus Nacht für Nacht auf, um sie mit Decken und Tee zu versorgen. Das ist das einzige Hilfsangebot, das mancher annehmen möchte.

Kältebus und Container

Burgan hatte sich einen privateren Schlafplatz gesucht, er hat seinen olivfarbenen Schlafsack auf das Lüftungsgitter vor einem Hauseingang in der Schillerstraße ausgelegt. Abends, wenn er sein Nachtlager aufschlägt, kommen die letzten Kunden aus den Geschäften. Kaum jemand nimmt Notiz von ihm. „Es ist nicht der erste Winter, den ich auf der Straße verbringe.“ Wie lange er obdachlos ist, weiß Burgan nicht. Seine müden blauen Augen sind auf den Boden gerichtet, er zittert. Die Lippen sind von der Kälte aufgeplatzt. „Ich bin dankbar für Essen oder Tee.“

Ein paar Schritte weiter kauert Karl an der Hauptwache eng an einer Hauswand auf seinem zerrissenen , schwarzen Einkaufstrolley. Wird er angesprochen, hebt er seinen Kopf, man schaut in kluge sanfte blaue Augen über dem weißen Bart. „Ein Etwas auf der Straße, das bin ich“, sagt Karl leise. Irgendwann gehe jede Nacht vorbei. „Egal, wie.“ Der Mann, der zwischen 50 und 60 Jahre alt sein dürfte, will und kann sich nicht an sein früheres Leben erinnern. Die Erinnerungen schmerzen zu sehr. Dass jemand danach fragt, ihm die eiskalten Hände drückt und freundliche Worte an ihn richtet, lässt Tränen über Karls zerfurchtes Gesicht laufen. „Ich weiß keinen Ausweg.“

Dennis (23) hat seinen Schlafplatz nicht in der Innenstadt, er hat in der Einkaufspassage an der Leipziger Straße in Bockenheim einen halbwegs geschützten Platz gefunden, wo ihn keiner vertreibt. Er sitzt auf seinem Schlafsack und führt verzweifelte Selbstgespräche. Eine Reisetasche hat er dabei, darin Zahnpasta, Zahnseide, einen Powerriegel und Apfelsaft. „Seit Monaten bin ich auf der Straße. Mein Opa hat zu Hause gekocht, dann hat es gebrannt. Nun ist Opa tot.“ Versicherungsbetrug habe man unterstellt. „In Unterkünfte kann ich nicht allein gehen. Der Opa ist doch tot. Ich möchte doch nur ein ganz kleines Zimmer“, flüstert der junge Mann und murmelt leise weiter vor sich hin. „Suppe“, freut er sich. Er umklammert die heiße Tasse, die ihm eine Passantin vorbeibringt, und setzt sie nicht ab, bis sie leer ist.

Kurzer Trost

Ein anderer Ort, wo Menschen ohne Dach über dem Kopf einen warmen Schlafplatz finden können, ist die Obdachlosenunterkunft im Ostpark. Der geplante Neubau ist noch nicht bezogen, die neue Blechfassade erstrahlt aber schon in bunten Regenbogenfarben. Die rund 160 Betten stehen aber noch in zweistöckigen Containern. Zurzeit sind abends so gut wie alle Schlafplätze belegt. Vor einem der Container humpelt ein gebückter Mann mit hoch gekrempelter Jogginghose. Er kann kaum laufen. Der Kranke setzt sich auf einen Hocker, weint. Der Mitarbeiter des Kältebusses, der sich gerade auf die nächste Tour vorbereitet, sieht ihn, kommt herüber und nimmt ihn kurz in den Arm.

An den Kältebus können sich auch Frankfurter wenden, wenn sie jemanden kennen, der draußen übernachtet und Hilfe brauchen könnte. Er ist unter (0 69) 43 14 14 erreichbar. Auch an die Notrufnummer 112 können sich Bürger wenden.