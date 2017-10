Rechtsstreit: Obdachloser kämpft gegen Hausverbot am Flughafen

Ein 60-jähriger Obdachloser kämpft vor dem Landgericht gegen eine Geldstrafe wegen fünffachem Hausfriedensbruchs. Er hatte Hausverbot erteilt bekommen, weil er immer wieder in der Abflughalle des Flughafens übernachtete.

Das Thema „Hausverbot am Flughafen“ beschäftigt seit geraumer Zeit die Justiz. Seit gestern geht es vor dem Landgericht Frankfurt aber nicht etwa um Demonstranten gegen Fluglärm sondern um einen 60 Jahre alten Obdachlosen, der gegen eine Geldstrafe wegen fünffachem Hausfriedensbruchs kämpft. Weil er immer wieder in der Abflughalle übernachtete, hatte man ihm zuvor Hausverbot erteilt.

Der Angeklagte hat zwar weder Wohnung noch Arbeit, ist aber nicht auf Mund und Kopf gefallen, wie man der Verhandlung vor der Berufungsstrafkammer des Landgerichts entnehmen konnte. Vor sich hatte er jede Menge Papiere ausgebreitet – die neue Flughafen-Hausordnung, Urteile des Bundesgerichtshofes, Zeitungsausschnitte zum Thema und natürlich auch die Schriftsätze der Fraport, die über das Hausverbot gegen ihn und die danach begangenen Verstöße genau Buch geführt hatte. Nun war der Obdachlose weitaus weniger aggressiv als manche seiner Leidensgenossen. Bis auf die bloße Anwesenheit im Terminal – bevorzugt hielt er sich in der Nähe des Service-Punktes oder eine Schnellrestaurants auf – machte der Mann nichts Böses. War er müde, so legte er sich auf einer Sitzgruppe zur Ruhe, bis die ihm bereits namentlich bekannten Sicherheitsmitarbeiter kamen, ihn weckten und vom Flughafengelände verwiesen. Der Mann setzte sich daraufhin in die S-Bahn und fuhr auf die Zeil. „Das ist mein eigentliches Revier“, sagte er vor Gericht.

Weil er jedoch insgesamt fünf Mal am Flughafen angetroffen worden war, erhielt er Anfang des Jahres eine Geldstrafe von 360 Euro (45 Tagessätze) aufgebrummt. Die Fraport berief sich in der Strafanzeige auf das Hausverbot, das dem Mann schriftlich ausgehändigt worden sei. Bei diesem Argument hakte der Verurteilte ein. Ihm sei niemals ein entsprechendes Schreiben übergeben worden, sagte er. Im Übrigen könne nur dann ein Hausverbot gegen ihn verhängt werden, wenn er eine Gefahr für den Flughafenbetrieb darstelle. So habe es der Bundesgerichtshof vor Jahren entschieden, sagte er und hielt ein Urteil hoch.

Richter Ingolf Tiefmann aber wollte dem Mann keine Hoffnungen machen. Er hätte nicht erst auf die Strafanzeige und den sich anschließenden Prozess warten dürfen sondern direkt gegen das Hausverbot gerichtlich vorgehen müssen. „Bis es zu einer Entscheidung kommt, muss man sich an das Hausverbot erst einmal halten“, sagte der Richter. Weil der Angeklagte nicht einlenkte und die Berufung zurücknahm, muss das Gericht nun tief in die Beweisaufnahme einsteigen. Sieben Zeugen wurden bereits aufgeboten, die bis Mitte November vernommen werden sollen.

