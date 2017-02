Medien berichten über Entführung der Frankfurter: Offenbar wurden in Nigeria zwei Archäologen der Goethe-Universität entführt

[ Testen Sie jetzt hier das digitale Abo der FNP und ihrer Regionalausgaben für nur 5,90 €. ]

Im Norden Nigerias sind offenbar zwei deutsche Archäologen entführt worden. Nigerianische Medien (Donnerstag) berichten unter Berufung auf die nigerianische Polizei, bewaffnete Männer hätten einen Professor der Frankfurter Goethe-Universität und seinen Assistenten am Vortag im Dorf Jenjela im Bundesstaat Kaduna aus dem Hinterhalt angegriffen. Dort hätten die Wissenschaftler mit einem Team Ausgrabungen durchgeführt.Die beiden Männer seien verschleppt, zwei weibliche Mitglieder des Teams verschont worden. Den Angaben zufolge schossen die Täter um sich, um eine Verfolgung zu verhindern. Im Norden Nigerias sind bewaffnete Entführungen nicht selten. Vor allem die islamistische Terrormiliz Boko Haram sorgt dort in mehreren Regionen für Angst und Schrecken.Auf FNP-Anfrage wollten Sprecher der Goehte-Universität sich nicht äußern. Auch am Institut wurde über eine mögliche Entführung zunächst geschwiegen.(KNA)