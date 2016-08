Ex-Baudezernent mischt sich ein: Offene Debatte über Bühnen gefordert

Mindestens 380 Millionen Euro soll es kosten, das Gebäude der Städtischen Bühnen am Willy-Brandt-Platz zu sanieren. Mehr als diese Zahl ist aus dem Gutachten, das den Zustand der Theater-Doppelanlage bewertet, bisher öffentlich nicht bekannt. Wann die Expertise veröffentlicht wird, ist ebenfalls offen. Der Ball liegt bei der neuen Kulturdezernentin Ina Hartwig (SPD). Diese aber hat sich bereits für den Standort am Willy-Brandt-Platz ausgesprochen. Ebenso die Grünen, die für den kommenden Montag zu einer Podiumsdiskussion über die Zukunft der Bühnen eingeladen haben. Mit dabei sind unter anderem die Intendanten von Schauspiel und Oper, eine Schauspielerin, ein Architekt und Politiker der Grünen. In der Partei kommt diese Auswahl nicht nur gut an. „Eine richtige Diskussion kommt nicht zustande“, fürchtet Olaf Cunitz, der bis vor wenigen Wochen als Baudezernent unmittelbar mit dem Thema befasst war.

Oper und Schauspiel trennen

Er findet, angesichts der zu erwartenden Sanierungskosten, in die der Aufwand für eine Auslagerung von Oper und Schauspiel während der mehrjährigen Bauzeit noch gar nicht eingerechnet ist, müsse man auch über einen Neubau an anderer Stelle sprechen. Ebenso wie sein Nachfolger als Baudezernent, CDU-Stadtrat Jan Schneider, bringt er dafür den Kulturcampus ins Gespräch, auch das frühere Deutsche-Bank-Areal an der Großen Gallusstraße hält er für denkbar. Sollte dort nur Platz für eine Bühne sein, könnte er sich auch vorstellen, Schauspiel oder Oper an unterschiedlichen Standorten anzusiedeln. Einen Neubau für beide Sparten am Willy-Brandt-Platz hält der ehemalige Baudezernent für unrealistisch. Wichtig sei es hingegen, in der Debatte sämtliche relevanten Aspekte zu berücksichtigen.

Dazu zählt auch der Denkmalschutz. In die Arbeitsgruppe, die sich mit der Zukunft der Bühnen befasst, ist auch Heinz Wionski vom Landesamt für Denkmalpflege eingebunden. Der Experte sieht in dem Bühnengebäude viel Erhaltenswertes, das unter Schutz gestellt werden könnte. Der verbliebene Kern des alten Schauspielhauses von 1902 zählt ebenso dazu wie die Bühnentechnik, die Glasfassade und die Kunstwerke im Foyer. Wionski ist sich aber auch im Klaren darüber, dass der Denkmalschutz nicht viel ausrichten kann, wenn das Gebäude aus wirtschaftlichen Gründen nicht zu erhalten ist. Ob es eine Eintragung in die Denkmalliste geben wird, sei noch nicht entschieden. Am Ende stehe eine politische Entscheidung.

Rekonstruktion ist „Unsinn“

Die fachlichen Empfehlungen aber trägt Wionski gerade zusammen. So schlägt er vor, das nach dem Brand in den 80er Jahren veränderte Foyer wieder in den Ursprungszustand zu versetzen. Die Mauern von Anfang des 20. Jahrhunderts, die zum Teil verziert, aber nicht sichtbar seien, könnten wieder besser zur Geltung gebracht werden. Von einer Rekonstruktion des alten Schauspielhauses aber hält der Denkmalpfleger nichts. Die Idee sei „Unsinn“, sagt er.