Stadtelternbeirat fordert Antworten: Offene Fragen zur Schule

Vieles weiterhin unklar

Gerade erst haben sich alle in ihren neuen Klassen zurechtgefunden, da drehen sich die Gedanken schon wieder ums nächste Schuljahr: Nach den Herbstferien beginnt für die Eltern von Viertklässlern die lange Reihe von Informationsabenden zum Übergang auf die weiterführende Schule. Umso dringender beharrt der Stadtelternbeirat darauf, dass das Schuldezernat und das Staatliche Schulamt endlich bekannt geben, wie es mit den gerade gegründeten und den neu geplanten Schulen weitergeht. Er hat gestern einen Offenen Brief mit einer langen Liste von Fragen an beide Ämter geschickt.

Besonders große Unklarheit herrscht demnach weiterhin in Niederrad. Dort war schon fürs vergangene Schuljahr die Eröffnung einer Kooperativen Gesamtschule (KGS) angekündigt, dann aber kurzfristig wieder abgesagt worden. Seitdem herrscht Schweigen. „Wird die Schule tatsächlich eröffnet?“, fragt nun der Stadtelternbeirat. Und: „Wenn ja, wo?“ Voraussichtlich wird dies ein provisorischer Standort sein, dementsprechend fordern die Eltern auch Auskunft darüber, wo die Schule dauerhaft stehen soll. Unklar scheint auch zu sein, ob die Schule tatsächlich eine Kooperative oder nun doch eine Integrative Gesamtschule (IGS) werden soll. „Wir bedauern sehr, dass zur Frage, ob eine IGS oder eine KGS die bessere Schulform für Niederrad und den Frankfurter Süden wäre, nie ein öffentliches Gespräch mit den Betroffenen geführt wurde“, schreibt dazu der Stadtelternbeirat.

Gegenüber der FNP versuchte das Schuldezernat, das vor etwa acht Wochen die SPD-Politikerin Sylvia Weber als zuständige Stadträtin übernommen hat, die Antworten auf diese Frage noch etwas hinauszuschieben. Aktuell würden alle bisherigen Entscheidungen noch einmal auf den Prüfstand gestellt, hieß es vor einigen Tagen.

Der gleiche Kommentar war auch zum Gymnasium Nied zu hören, das ja seinen provisorischen Standort in Höchst hat und dauerhaft in einem Neubau neben der Philipp-Holzmann-Schule an der Miquelallee unterkommen soll. Auch ob dies noch die gültigen Pläne sind, wollte im Dezernat kürzlich niemand bestätigen. Nun drängen auch die Eltern auf Auskunft: „Wann zieht das Gymnasium um? Bleibt es bei dem Standort am Campus der Goethe-Universität?“ Sollte sich der für 2018 geplante Umzug ins Westend verschieben, müsse dringend die Schulleitung eingebunden werden und „stärker und nachhaltiger in Sachen Gebäude, Ausstattung und Möglichkeit der Angebote“ unterstützt werden.

Wissen wollen die Eltern auch, wohin und wann das Gymnasium Nord umziehen soll, das erstmal in Westhausen eröffnet wurde.

Offene Schulleiterstellen

Und noch mehr müsse geklärt sein, noch bevor sich Familien entscheiden, an welche Schule ihre Kinder wechseln sollen: So sollte das Dezernat zügig bekanntgeben, ob die Schulbusverbindungen zum Gymnasium Nord, Gymnasium Nied und zur Heinrich-Kraft-Schule bestehen bleiben, wo genau sie fahren. „Dies ist für die Eltern ein wichtiges Auswahlkriterium, und die Buslinien müssen unbedingt vorher bekannt sein“, mahnt der Stadtelternbeirat. Geklärt werden müsse auch, ob Schüler auch in höheren Jahrgängen diese Busse nutzen dürfen, ob eine Kombination von erstatteter Clevercard und Schulbus möglich sei, um den Kindern die lange Anfahrt zu erleichtern. Aufklärung fordern die Eltern speziell vom Staatlichen Schulamt darüber, wie die Bewerber an den weiterführenden Schulen ausgewählt werden. Spielt etwa die Geschlechterverteilung eine Rolle, wie verteilen die IGSen die Schüler über die einzelnen Schulformen? „Oder wird nur noch gelost?“

Und was ist mit den noch offenen Schulleiterstellen? „Vor allem für die Neugründungen ist diese Frage von enormer Bedeutung, so hat etwa die IGS Süd noch keine Schulleitung“, schreibt der Stadtelternbeirat. Dabei, so betonen die Vertreter der Elternschaft, seien solche Informationen „für die Eltern sehr wichtig, um eine fundierte Entscheidung treffen zu können.“