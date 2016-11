Nörgelei vorm Frankfurter Weihnachtsmarkt: Oh, Du schöner Schreckensbaum

Bilderstrecke So zerfleddert sahen Frankfurter Weihnachtsbäume schon aus

[ Testen Sie jetzt hier das digitale Abo der FNP und ihrer Regionalausgaben für nur 5,90 €. ]

Der Hesse an sich und der Frankfurter im Besonderen gilt als Knorzkopp’. Hart, aber herzlich. Er sagt immer seine Meinung. Auch ungefragt. In der Vorweihnachtszeit kommt ihm die Tradition des Weihnachtsbaum-Aufstellens auf dem Römerberg zupass, respektive in die Quere. Nie ist er schön genug, sind sich die „Schlächtbabbler“ einig, kaum wird das Gewächs auf dem Tieflader mühsam durch die enge Altstadt bugsiert. Bricht beim Aufstellen auch noch die Spitze ab, wie im vergangenen Jahr der Fall, ist das Gejohle der Schaulustigen groß.Schönheit ist subjektiv – das zeigt auch unsere Foto-Auswahl. „Zerfleddert“ sei der Baum, „löchrig“, „krumm und schief“, lästern die Leut’ alljährlich inbrünstig. Doch kaum ist er geschmückt und erstrahlen seine LED-Kerzen (diesmal sind es 5600), lieben sie ihn heiß und innig, ob „Eigeplackte“ oder Auswärtige. Dann prosten sie sich (und ihm) mit heißem Apfel- oder Glühwein zu, trinken sich den zuvor noch feixend als „Trauerweide“ Geschmähten schön. Dies ist sicherlich auch heute zur Eröffnung des Weihnachtsmarktes gegen 17.30 Uhr der Fall.Maximal 35 Meter darf er, mindestens 25 Meter hoch soll er sein, der Baum; er muss den Römerbalkon überragen. Das ist schon seit 1986 so, als norwegische Banken auf die Idee kamen, Frankfurt am Main als bedeutendstem deutschen Finanzplatz ein Symbol mit Strahlkraft zu schenken. Irgendwie muss „Ffm“ sich ja mit London und New York messen. Auch wenn das vermessen ist . . .Angesichts der Bedeutung dieser liebgewordenen Tradition erscheint es der Stadtpolitik opportun, alljährlich eine kleine (Presse-)Delegation zur Auswahl des Baumes zu entsenden. Diesmal wieder Tirol. Man kann es sich vorstellen, wie sie tapfer durch den Wald stapfen, dem Kreischen der Motorsäge lauschen.Das auserkorene Objekt der Begierde wurde sogar einige Male personalisiert, sprich benamt, wie Kurt Stroscher, umtriebiger Festorganisator und erklärter Weihnachtsbaumexperte bei der städtischen Tourismus und Congress GmbH (TCF), verriet. Vor zwei Jahren hieß der Baum „August“. Doch seither blieb der Baum namenlos. Da hat sich Stroscher, erklärtermaßen kein Freund dieses Trends, vermutlich durchgesetzt. Wohltuend, das.Der „Tannenbaum“ war im Übrigen bisher nur ein einziges Mal eine Tanne. Genauer gesagt eine Weißtanne, 25 Meter hoch und acht Tonnen schwer. Gefällt wurde sie im Jahr 2003 im Nordschwarzwald. Und ebenfalls nur ein einziges Mal wuchteten die Feuerwehrmänner einen echten Öko-Baum in die Höhe – das 30-Meter-Trumm wurde dem Westerwald entrissen. Von 1968 bis 1992 kamen die Bäume aus Norwegen. Apropos „Strahlkraft“: Die größten Exemplare stammten aus dem verschlafenen Kurstädtchen Bad Orb im Spessart und Schmitten im Taunus. Man sieht: Ost und West kommt immer zusammen. Irgendwie.