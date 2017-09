Bundestagswahl: Oliver Stranks Ergebnis tröstet die Frankfurter SPD

Auch die Frankfurter SPD-Parteispitze plädiert nach dem desaströsen Abschneiden am Wahlsonntag für den Gang in die Opposition. Hoffnung macht den Frankfurter Genossen das Resultat ihres Direktkandidaten Oliver Strank im Wahlkreis 182. Er übertraf das Bundesergebnis um mehr als sieben Prozentpunkte.

Steht die Zwei vor dem Ergebnis oder fällt sie? Mit dieser bangen Frage im Hinterkopf treffen sich SPD-Politiker und Mitglieder in den Räumen des Presseclubs im Pferdestall. Schon die erste Prognose zeigt: Die Zwei vor dem Ergebnis wird knapp gehalten, trotzdem ist es das schlechteste Ergebnis der SPD seit Bestehen der Bundesrepublik. „Ich hätte wenigstens 25 Prozent erwartet“, sagt Mitglied Deniz Alt aus dem Nordend und fügt hinzu: „Die Wahl hätte vor drei Wochen stattfinden müssen, dann hätte die AfD weniger bekommen und die CDU mehr.“ Am AfD-Einzug sieht er aber auch etwas Gutes: „Das braune Gesindel traut sich jetzt raus.“ Man habe jetzt klare Sicht auf diesen Teil der Bevölkerung und kein diffuses Feindbild mehr.

Abstand zur CDU

„Wir müssen in die Opposition“, sagt der Frankfurter SPD-Parteichef Mike Josef. Bereits von der CDU geäußerte Kritik, die SPD entzöge sich ihrer staatspolitischen Verantwortung, weist er zurück. „Wir sind in den vergangenen 150 Jahren immer unserer Verantwortung gerecht geworden.“ Von der SPD erwarteten die Bürger dass sie Zukunftsthemen anpackt. Das sei nicht geschehen. „Wir können nicht jede Woche eine andere Sau durchs Dorf treiben wie in diesem Wahlkampf“, kritisierte Josef die Strategie seiner Partei. Um die Frankfurter SPD ist Josef nicht bange. Er verweist auf das Ergebnis von Oliver Strank und betont, dass die SPD in Frankfurt auf Augenhöhe mit der CDU sei. Das ist zum Zeitpunkt von Josefs Bewertung richtig. Doch später pendelt sich das Frankfurter Resultat einen Prozentpunkt unter dem Bundesdurchschnitt ein und der Abstand zur Frankfurter CDU beträgt schließlich über sechs Prozentpunkte.

Die Forderung nach Opposition äußert die SPD-Bundestagsabgeordnete Ulli Nissen bereits nach der ersten Prognose. „Die große Koalition ist Geschichte“, verkündet sie. Das kommt nicht bei jedem gut an. Es gibt noch Sozialdemokraten, die Opposition für Mist halten.

Der AfD-Schock

„Ich habe schon fröhlichere Wahlabende erlebt“, sagt die SPD-Fraktionsvorsitzende im Römer, Ursula Busch. Diese Beschreibung der Stimmung ist noch Schönfärberei. Im Frankfurter Presseclub, wo sich die Basis versammelt hat, macht sich neben der Frustration über das eigene Ergebnis Entsetzen über das Abschneiden der AfD breit. Das Essen (Kalbsragout mit Pfifferlingen, gebratenen Semmelklößen und Spätzle) ist viel besser als die Stimmung. Sehr viel besser. Nur der Wein, ein Grüner Veltliner von den Lössterrassen aus Niederösterreich hat mit 12 Prozent Alkohol noch weniger Prozente als die SPD.

Als Oberbürgermeister Peter Feldmann im Pferdestall gegen 19.50 Uhr eintrifft, sind die meisten Genossen schon nach Hause oder in den Römer gegangen. Feldmann meidet den Römer, denn mit dem Misserfolg will er nichts zu tun haben. Stattdessen lässt er sich nach Offenbach fahren. Dort hat der SPD-Mann Felix Schwenke die Oberbürgermeisterwahl gewonnen.

Im Römer macht sich Kulturdezernentin Ina Hartwig (SPD) Mut: „Wir dürfen keine Berührungsangst mit der Realität haben.“ Das Ergebnis sei traurig. „Ich stehe unter dem Schock des AfD-Ergebnisses.“

„Zum Glück waren wir über dem Landes- und Bundesdurchschnitt. Sonst wäre ich nach Hause gegangen zum Heulen“, tröstet sich die stellvertretende Frankfurter SPD-Parteivorsitzende Sylvia Kunze noch kurz nach 20 Uhr. Da sich das noch geändert hat, muss sie das vermutlich nachholen.