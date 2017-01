Zersplittert wie noch nie: Opposition im Römer: Auf verlorenem Posten

Die Opposition im Römer ist in der aktuellen Wahlperiode so zersplittert wie noch nie. Nicht nur zahlenmäßig ist sie der übergroßen Koalition aus CDU, SPD und Grünen deutlich unterlegen. Letzter Teil der Serie über die Fraktionen im Römer.

Manch ein Kommunalpolitiker wünscht sich bereits die alten Zeiten zurück: Da gab es auf der einen Seite die schwarz-grüne Koalition mit einer deutlichen Mehrheit, auf der anderen Seite die SPD als größte Oppositionsfraktion, die sich als Alternative anbot.

Heute bildet die SPD selbst mit CDU und Grünen eine ganz große Koalition, die zusammen fast zwei Drittel der Stadtverordneten stellt. Da steht die Opposition auf verlorenem Posten, zumal sie sich auf sieben verschiedene Gruppierungen verteilt. Die stärksten davon sind AfD und Linke mit jeweils acht Stadtverordneten.

Dabei kommt die Rolle des „Oppositionsführers“ dem AfD-Fraktionschef Rainer Rahn zu, dessen Partei bei der Kommunalwahl aus dem Stand etwas mehr Stimmen als die Linke bekommen hat. Der Rolle wird er aber trotz mehr als zehnjähriger Parlamentserfahrung nicht gerecht. Vielmehr verbeißt er sich besserwisserisch in Details und beantragt bei jeder Gelegenheit einen Akteneinsichtsausschuss, wenn er einen Missstand vermutet.

Flüchtlinge und Fluglärm

Bei den 71 Anträgen, die die AfD bisher gestellt hat, haben sich zwei Schwerpunkte herauskristallisiert: Zum einen die Flüchtlingsthematik, zum anderen der Fluglärm. Da machen sich Rahns politische Ursprünge bei den Flughafenausbaugegnern bemerkbar. Seine Fraktionskollegen waren bisher nur wenig wahrzunehmen.

Wie die AfD stellt auch die Linke seit der Kommunalwahl acht Stadtverordnete. Bei der gewachsenen Fraktion gab es einen großen personellen Umbruch, langjährige Stadtverordnete wie Lothar Reininger und Carmen Thiele kandidierten nicht mehr. Im Vergleich zu ihnen bleibt die bereits seit einigen Jahren amtierende Fraktionsvorsitzende Dominike Pauli blass. Dabei böte sich für die Linke eine neue Chance, sich als Alternative zu den zur Regierungsfraktion mutierten Sozialdemokraten zu positionieren. Doch in welche Richtung die Fraktion in neuer Zusammensetzung tendiert, ist noch nicht absehbar. Die Aktivitäten bewegen sich zwischen konstruktiven Vorschlägen und linker Symbolpolitik. Gerade soziale Themen, der Markenkern der Linken, kommen kaum vor – sieht man einmal von wenig zielführenden Forderungen wie einer Quote von 100 Prozent Sozialwohnungen bei der ABG ab.

Wieder Fuß gefasst hat die FDP. Sie konnte ordentlich zulegen, liegt mit sieben Stadtverordneten nur knapp hinter AfD und Linken. Im Vergleich zu den beiden zurückliegenden Wahlperioden treten die Liberalen deutlich aggressiver auf. Das liegt möglicherweise auch daran, dass sie sich nicht länger als „Reservepartner“ der CDU fühlen, die deutlich zu verstehen gegeben hat, dass sie lieber mit den Grünen koalieren will. Zwar sind die persönlichen Kontakte nicht abgerissen – bei „weichen“ Themen wie unverbindliche Resolutionen wird die FDP von der Koalition immer noch eingebunden –, aber die Liberalen haben sich schnell damit abgefunden, dass sie weiterhin Opposition sind. Diese Rolle füllen sie durchaus mit Erfolg aus. Auf einen FDP-Antrag geht etwa der Beschluss des Stadtparlaments zurück, mit dem der Magistrat aufgefordert wird, die Leitung des neu geschaffenen Amts für Kommunikation und Stadtmarketing öffentlich auszuschreiben. Zuvor war vermutet worden, Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) wolle sie ohne Ausschreibung mit einem Vertrauten besetzen.

Von vier auf drei Stadtverordnete geschrumpft ist die Fraktion der „Bürger für Frankfurt“ (BFF), die bisher vor allem durch die Provokationen und rechtslastigen Ausfälle ihres früheren Vorsitzenden Wolfgang Hübner von sich reden machte. Dieser hat sein Mandat vor kurzem aufgegeben. Dennoch ist zu erwarten, dass die BFF sich auch künftig nicht nur mit Themen wie Haushaltssanierung oder Altstadtbebauung befassen wird, sondern weiterhin Stimmung gegen Flüchtlinge und Muslime machen wird.

Ohne erkennbares Profil

Die beiden anderen dreiköpfigen Fraktionen, „Die Fraktion“ und „Die Frankfurter“, sind lediglich Zweckgemeinschaften politischer Einzelkämpfer. Ein gemeinsames Profil und eine daraus resultierende stringente Oppositionsarbeit ist jeweils nicht erkennbar.

Bleiben noch Jutta Ditfurth und Manfred Zieran von Ökolinx-ARL, die keinen Fraktionsstatus haben. Ihre Äußerungen werden auch in dieser Wahlperiode wieder für einige Sitzungsunterbrechungen sorgen. In dieser Hinsicht sind sie immerhin verlässlich.

Ende der Serie.