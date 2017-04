So viele neue Polizisten wie nie: Ordnungshüter am Flughafen begrüßen 346 junge Beamte in ihren Reihen

346 Ordnungshüter sind gestern auf dem Flughafen bei der Bundespolizei vereidigt worden. Das ist ein neuer Höchststand. Sie sind am 1. März nach zweieinhalbjähriger Ausbildung in den Dienst der Bundestruppe getreten und haben den Flughafen Frankfurt als Arbeitsplatz gewählt. „Im Jahr 2015 haben wir 211 neue Polizeimeister begrüßt, danach 261 und jetzt 346“, sagte Andreas Jung, der Präsident der Direktion Flughafen. Sie verstärken den 2400-köpfigen Trupp der Bundespolizei dort. Wie in der bestehenden Mannschaft überwiegen auch bei den Neueinsteigern klar die Männer. Nur etwa jeder sechste Bundespolizist ist weiblich.

Die 346 Neuen gehören zu insgesamt 880 Vollzugbeamten bundesweit im Mittleren Dienst, die 2014 ihre Ausbildung begonnen haben. Seitdem sind die Zahlen bei der Bundespolizei erheblich gestiegen: Von 1231 (2015) und 1854 im Vorjahr auf nunmehr 2320 auszubildende Polizisten.

In Frankfurt ist die Entlastung schon angekommen. „Noch immer haben wir offene Stellen“, sagte Sprecherin Judith Tölle. „Aber wir sind jetzt nicht mehr auf Abordnungen anderer Direktionen angewiesen.“ Zumindest im Regelbetrieb komme die Bundespolizei jetzt am Flughafen mit ihrer Besetzung zurecht.

„346 neue Polizisten sind eine sehr selbstbewusste und klare Aussage der Bundespolizei zum Sicherheitsanspruch des Flughafens“, betonte Andreas Jung in seiner Rede vor 250 Gästen. Erstmals wählte die Behörde einen ungewöhnlichen Ort für die feierliche Vereidigung: Die Wartungshalle des A 380. Die Flughafengesellschaft Fraport hatte dies möglich gemacht, die Lufthansa einen der drei Wartungsplätze geräumt.

Die Bundespolizei hat am Flughafen im vergangenen Jahr 130 000 verbotene Gegenstände im Gepäck gefunden, vom Benzinfeuerzeug bis zur Schusswaffe. 24 000 Strafverfahren leiteten die Beamten ein und erkannten rund 1100 Urkundenfälschungen. Es kam zu 1400 Festnahmen – vom einfachen Betrüger bis hin zum Mörder.

Ihr neues Leben als Bundespolizisten

(24) sagt: „Meine Familie ist stolz und super glücklich darüber, dass ich bei der Polizei bin.“ Er wohnt noch bei seiner Familie in Dietzenbach. „Ich bin Kurde, die Familie kommt aus der Türkei, ich bin deutscher Beamter, der auf die Einhaltung der Gesetze achtet“, sagt Genc und glaubt, dass er seine Sprachkenntnisse in seinem Beruf auf dem Flughafen sicherlich wird nutzen können. Zur Polizei kam er im Grunde durch einen Freund. „Er ist auch bei der Bundespolizei, hat ein Jahr früher angefangen als ich und hat mich begeistern können.“ Nach seinem Realschulabschluss hat Mehmet Genc Fachabitur gemacht. Dass er danach zur Polizei wollte, war klar: „Ich wollte in der Behörde ankommen und mich orientieren.“ Denn Aufstiegsmöglichkeiten gebe es viele bei der Polizei, ebenso wie Spezialisierungen. In seinen ersten Wochen auf dem Flughafen ist noch nichts Spektakuläres geschehen: „Wir haben mal jemanden mit einem abgelaufenen Ausweis angetroffen.“möchte ihren Nachnamen nicht nennen. Ihr Weg zur Polizei verlief über einen Umweg: „Nach dem Abitur habe ich zunächst in Mainz Buchwissenschaft und Kunstgeschichte studiert“, sagt die 26-jährige Wormserin. Doch richtig begeistert war sie nicht von dieser Wahl. „Ich habe mich dann umgehört und mich entschieden, lieber die Ausbildung zu beginnen“, sagt sie. Jetzt arbeitet sie als Vollzugsbeamtin. „Auf dem Flughafen ist immer etwas los, rund um die Uhr, es geht 24 Stunden, in denen die Bundespolizei präsent sein muss“, sagt die Polizeimeisterin. Manchmal seien die Tage aufregend, manchmal aufregend und spannend. Nicoles Freunde wohnen alle in Worms und Umgebung. Dort ist auch ihr Lebensmittelpunkt. Allzu weit wegziehen wollte sie nicht, aber auch nicht stundenlang täglich pendeln. „Ich wohne jetzt in Mannheim“, berichtet die junge Polizistin, „und von dort bin ich mit ICE in 31 Minuten am Flughafen. Mancher, der in Frankfurt wohnt, braucht länger.“stand nie vor der Entscheidung. „Schon als Kind wollte ich zur Polizei. Ich wollte der Gerechtigkeit dienen und Menschen helfen.“ Daran habe sich in den Jahren danach – Vivian Betzelt ist 25 – nichts geändert. Nach dem Abitur hat sie zunächst die Seele ein wenig baumeln lassen, ist um die Welt gereist, hat gejobbt, bis das Geld wieder für die nächste Reise reichte. „Mit 22 Jahren bin ich dann zur Polizei“, sagt sie. Sie ist froh, dass es geklappt hat mit der Bewerbung und dass die zweieinhalb Jahre Ausbildung gut verlaufen sind. „Danach konnten wir uns aussuchen, wohin wir gehen möchten.“ Der Flughafen Frankfurt war für die Polizeimeisterin die erste Wahl, kommt sie doch aus Wiesbaden. Alternativen wären die Regionen München und Stuttgart gewesen. „Am Flughafen kann ich mich zur Grenzpolizei qualifizieren“, sagt die 25-Jährige. „Das möchte ich, weil ich später gerne im Ausland arbeiten möchte.“ Zum Beispiel mit einer Polizeimission in Afghanistan.(26) kommt aus Gelnhausen. „Geboren bin ich in Deutschland, und seit 2011 bin ich auch deutscher Staatsbürger“, sagt der Polizeimeister, dessen Familie aus Südkorea kommt. Von Gelnhausen zum Flughafen ist ein weiter Weg. Eun-U Shin sucht jetzt eine Wohnung in der Umgebung von Mainz. „Da sind die Verbindungen mit der S-Bahn besser“, sagt er. Zur Bundespolizei ist Eun-U Shin nach einigen Umwegen gekommen. „Nach dem Abitur bin ich zunächst bei der Bundeswehr gewesen, und anschließend habe ich ein Informatikstudium begonnen.“ Sehr weit sei er nicht gekommen, „nach drei Semestern bin ich auf die Bundespolizei aufmerksam geworden.“ Seine Wahl, das Studium zu werfen und in den Polizeidienst zu wechseln, bedauert Eun-U Shin nicht. „Ich möchte mich jetzt einarbeiten und weiterbilden. Die Polizei bietet Möglichkeiten. Man muss sie nur nutzen.“ Seine Eltern jedenfalls seien sehr stolz, dass ihr Sohn jetzt Polizist auf dem Flughafen ist.