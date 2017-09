Allerheiligenviertel: Ortsbeirat lehnt Videoüberwachung ab

Die SPD und CDU im Ortsbeirat 1 forderten eine weitere Videoüberwachung in der City, genauer im Allerheiligenviertel, scheiterten jetzt jedoch an den anderen Fraktionen im Stadtteilparlament. Gewerbetreibende und Anwohner fühlen sich im Stich gelassen.

An zwei Orten in Frankfurt soll es laut dem Koalitionsvertrag der Römer-Parteien Videoüberwachung geben, um gegen den offenen Drogenhandel vorgehen zu können: Im Bahnhofsviertel und im Allerheiligenviertel. Kameras gibt es bereits im Bereich Bahnhofsvorplatz/Kaisersack und auf der Konstablerwache. Viele Anwohner und Gewerbetreibende aus dem Allerheiligenviertel fordern Kameras dort – aus Sicherheitsgründen.

Die SPD- und die CDU-Fraktion im Ortsbeirat 1 (Altstadt, Bahnhof, Europaviertel, Gallus, Gutleut, Innenstadt) setzten sich in der jüngsten Sitzung des Stadtteilparlaments für die Anliegen von Anwohnern und Ladeninhabern ein. So schlug die CDU in ihrem Antrag mit den Bereichen Allerheiligenstraße / Breite Gasse und Allerheiligenstraße / Klingerstraße gleich zwei Standorte vor, die sich besonders gut für eine Videoüberwachung eignen würden. Die Polizei könne damit die Lage besser beobachten und bei Bedarf schneller eingreifen; auch die Strafverfolgung werde erheblich erleichtert.

Während die SPD-Fraktion für den CDU-Antrag votierte, lehnten die übrigen Fraktionen – argumentativ angeführt von den Grünen – diesen ab. „Die Situation würde sich durch Videokameras verschlimmern, ähnlich wie an der Konstablerwache. Es würde weniger offen gedealt. Die Dealer könnten sich in kleinere Straßen oder Hauseingänge zurückziehen. Die Gefahr für Anwohner würde zunehmen“, erklärte Andreas Laeuen, Fraktionsvorsitzender der Grünen.

Einzelhändler sind weg

Er hält nichts von „einer Überwachung“ in einem Wohnviertel: „Ich möchte nicht aufgenommen werden oder preisgeben, wann ich meine Wohnung verlasse.“ Er erinnerte an die Entwicklung auf der Konstablerwache in den vergangenen Jahren: „Einzelhändler, die nicht Ketten angehören, sind dort restlos verschwunden.“ Er räumte ein: „Natürlich spielten die Drogenhändler dabei eine Rolle, weil viele Kunden nicht mehr kamen.“

Der Grüne hält vielmehr eine Überwachung der Hauptwache für sinnvoll. Diesen zusätzlichen dritten Standort neben dem Bahnhofsviertel und dem Allerheiligenviertel hatte die Polizei ins Spiel gebracht.

Anwohner contra Grüne

Günther Haberzettel von der Interessengemeinschaft Allerheiligenviertel betonte, dass sich dort die meisten Anwohner und Gewerbetreibenden für eine Videoüberwachung aussprächen. „Warum war diese im Koalitionsvertrag möglich und soll nun schädlich sein? Was hat sich denn im Viertel geändert?“, fragte er in Richtung des Grünen.

Die SPD-Fraktionsvorsitzende Anna Pause sagte, die Videoüberwachung des Allerheiligenviertels soll ein Jahr lang getestet und dann evaluiert werden. „Darüber hinaus braucht es selbstverständlich auch andere Maßnahmen wie mehr Personal beim Ordnungsamt und der Polizei.“ Dies befürwortet auch der Grüne Laeuen. Mehr Sinn als eine Videoüberwachung machen aus seiner Sicht aber Fußstreifen durch das Allerheiligenviertel: „Nur so sehen, hören und fühlen die Polizeibeamten, was wir als Anwohner jeden Tag erleben.“

Das mehrheitliche Nein des Ortsbeirates zum CDU-Antrag hat keinen Einfluss auf die Entscheidung der Stadtverordnetenversammlung. Sie wird entscheiden, welche Bereiche in Frankfurt künftig zusätzlich videoüberwacht werden.