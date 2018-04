Ein wenig ratlos wirkt die Gans, wie sie da vor der schwarzen Barriere entlang watschelt. Wie genau geht’s jetzt zurück zum Weiher? Zwei beherztere Artgenossen machen es ihr vor: Anlauf nehmen, Flügel schlagen, auffliegen und dann gaaaaaaanz elegant aufs Wasser gleiten lassen. Jetzt noch etwas Geschnatter – nun wissen auch alle, dass das Paar vom morgendlichen Ausflug zurück ist. Genau wie die Einzelgängerin. Sie hat es zu Fuß geschafft: Unbekannte haben gestern den schwarzen Zaun, mit dem das Umweltdezernat versucht, die Reviere von Menschen und Nilgänsen im Ostpark zu ordnen, auf halber Länge umgeworfen.

Seit zehn Tagen läuft das Experiment zur „Vergrämung“ des Federviehs. Kernstück ist der 450 Meter lange Zaun, der etwa einen Meter hoch ist und sich als Barriere zwischen der großen Liegewiese und dem Weiher hinzieht. In nur zwei Tagen wurde er nun mehrmals umgerissen. „Am Donnerstag waren wir gleich zwei Mal dort und haben den Zaun wieder aufgerichtet“, sagte eine Sprecherin des Umweltdezernates. Es werde nun überlegt, wie man ihn ohne große Zusatzkosten stabiler aufstellen könnte. „Sonst werden wir nie feststellen, ob der Zaun wirkt oder nicht.“ Wer hinter den Attacken steckt, ist unbekannt.

Idyll auf der Wiese

Bislang haben sich die Gänse von der neuen Parkordnung, die vorerst für drei Monate gelten soll, nicht groß beeindrucken lassen. Nach wie vor ist das Gegacker des Federviehs (auch die Enten mischen kräftig mit) weithin zu hören, wie gewohnt sieht man Gruppen von Nil-, Grau- und Kanadagänsen in Grüppchen friedlich auf der Liegewiese grasen. Gestern Morgen waren es rund zwei Dutzend Tiere, die an den Grashalmen zupften und hier und da ein Häufchen hinterließen. Sehr zum Ärger der Sonnenanbeter, die in diesen Tagen gern wieder ihre Decken auf dem Rasen ausbreiten wollen.

Genau diesen Konflikt soll der Zaun auflösen. Die Idee: Die Gänse mögen den Sichtkontakt zum Wasser, besonders in der Brutzeit, so sagen Experten. Denn ihre Küken sind noch nicht flügge, der einzige Fluchtweg ist ins Wasser. Steht nun eine Sichtbarriere in Richtung Liegewiese, sollten die Tiere in Richtung Osten, wo die Fußballplätze sind und nichts den Blick versperrt, ausweichen. Dort halten sich weitaus weniger Menschen auf. In Freiburg soll es gelungen sein, die Gänse an neue Reviere zu gewöhnen.

In Frankfurt ist alles noch pure Hoffnung: „Ich war zuletzt am Montag dort. Es hat noch keine Veränderungen gegeben, die Gänse fliegen nach wie vor auf die Liegewiese“, berichtet Ingo Rösler. Er ist ehrenamtlicher Mitarbeiter der Staatlichen Vogelschutzwarte und dokumentiert im Auftrag der Stadt die Ergebnisse des Gänse-Experiments.

Brutzeit abwarten

An dessen Gelingen er durchaus noch glaubt. „Die ersten Gänse brüten jetzt auf der Insel im Weiher. Interessant wird es erst, wenn die Vögel geschlüpft und die Altgänse in der Mauser sind“, erklärt Rösler. Erschwerend kommt hinzu, dass der Ostpark zurzeit noch eine große Baustelle ist, der Grillplatz und etliche Wege werden erneuert. Gerade im östlichen Teil, hin zu den Sportplätzen, stehen noch etliche Bauzäune, auch um den neu eingesäten Rasen zu schützen. Bis Mitte April sollen die Barrieren weg sein. Danach kommt es auf die Gelehrsamkeit der Gänse an.

Michael Bross, Mitglied der FDP-Fraktion im Römer, mag daran nicht glauben. Er hält das Zaun-Experiment, das vom Umweltdezernat als „Nilgans-Management“ bezeichnet wird, für halbherzig und zudem hässlich. „Der Ostpark ist kein Naturschutzgebiet und so viele Grünflächen haben wir nicht“, gibt er zu bedenken. Anders als Umweltdezernentin Rosemarie Heilig (Grüne), die Mensch und Tier die Lebensräume in der Stadt erhalten will, liegt Bross’ Priorität klar auf menschlicher Seite. „Die Tiere zu töten, kann natürlich nur der letzte Ausweg sein, aber man sollte ihn nicht von vornherein ausschließen“, sagt Bross. Er fordert allerdings auch, zuvor erst die Ergebnisse des Ostparks-Experiments und auch der Gänsejagd im Brentanobad auszuwerten.

Dort wurde nach Ende der Badesaison im Winter zur Jagd geblasen. Angeblich mit Erfolg: Nachdem sechs Vögel erschossen worden waren, hätten sich die Gänse, in deren Kot Krankheitserreger festgestellt worden war, weitgehend verzogen. Sie verstünden schnell, wo es für sie gefährlich wird. In den nächsten Monaten aber droht ihnen kein weiteres Ungemach: Auch für Stadtgänse gibt es eine Schonzeit.