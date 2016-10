Größte Schau der Auto-Modellbauer: PS-Fan hat Benzin im Blut

Wenn die Motoren der Dragster starten, „dann läuft es mir eiskalt den Rücken runter“, gesteht Erich Schenckenberger (64). „Allein das ,Warm up‘ vor dem Rennen – diese Geräuschkulisse, das ist einfach nur hart.“ Von Null auf Hundert in einer Sekunde, in 4,3 Sekunden auf Tempo 500 – „Dragsterrennen sind der schnellste Rennsport der Welt.“ Richtig laut wird es für Schenckenberger jedes Jahr bei den dreitägigen „Nitrolympics“ auf dem Hockenheimring: Dann steht er als Starter zwischen den losrasenden Rennwagen.

In seiner Freizeit dreht sich das Leben des gelernten Schreiners, der noch bis vor einem Jahr im Schauspielhaus und an der Oper als Dekorationsbauer arbeitete, um schnelle Autos. Schon als Junge, noch bevor er ein Rennen sah, baute Schenckenberger Dragster als Modelle nach. Er sammelt sie bis heute. Seit 18 Jahren veranstaltet er außerdem die Frankfurter Modell-Auto-Ausstellung, die größte ihrer Art in Deutschland.

Im Modell haben es Schenckenberger auch Weltrekordwagen angetan. „Ich mag vor allem die Fahrzeuge von früher, aus den 1950er und 1960er Jahren.“ Einer seiner besonderen Schätze ist ein Modell des „Challenger I“, mit dem Mickey Thompson 1960 auf einem Salzsee 654,35 Kilometer pro Stunde schnell war. „Der Wagen hat vier Pontiac-Motoren“, schwärmt Schenckenberger. Das Modell, von dem weltweit nur 500 Stück verkauft wurden, bewahrt er sicher verpackt im Original-Karton auf.

Der richtige Job für ihn

„Richtig gepackt hat es mich 1973, als ich in Niederrodenbach ein Plakat von einem Dragsterrennen sah. Ich dachte: ,Das musst du Dir anschauen‘ – und seitdem bin ich dabei.“ Schnell knüpfte er Kontakte in die Szene. „Als dann 1979 bei den Rennen in Erlensee der Starter, ein US-Soldat, aufhörte, bot ich mich an: Das sei doch der richtige Job für mich.“ Um den Sport bekannter zu machen, versuchten die Veranstalter, den Hockenheimring für ihre Rennen zu gewinnen – doch lange vergeblich. „Erst als 1986 die Formel 1 für ein Jahr in Hockenheim pausierte, kamen wir dort zum Zuge. Es kamen 25 000 Zuschauer, die Ringbetreiber waren begeistert.“ So begeistert, dass sie eine eigene, 1200 Meter lange Dragster-Rennstrecke bauten. Nun finden die „Nitrolympics“ dort immer am ersten August-Wochenende statt.

Dort als Starter mit dabei zu sein war ein besonderes Erlebnis, sagt Schenkenberger. „Die Fahrzeuge laufen mit Nitro-Methan oder Methanyl. Bis zu sechs Meter hohe Flammen schlagen aus dem Auspuff.“ Einmal blies der Auspuff-Strom eines Dragsters beim Start ihm die Mütze samt Ohrenschützer von Kopf. „Ich hatte zwei, drei Tage lang ein schrilles Fiepen im Ohr, danach ging es wieder.“

Ruhiger geht es bei Schenckenbergers Modellen zu. „Meine Sammlung hat sich immer wieder verändert“, sagt er. Rund 50 bis 60 Dragster-Fertigmodelle hat er noch, hinzu kommen zahlreiche Rekord-Fahrzeuge – viele davon mit Seltenheitswert. Selten sind aber auch viele jener Auto-Bausätze und Fertigmodelle, die in Schenckenbergers Laden „U.S. Car Models“ in der Taschnerstraße 3 zu finden sind. Eröffnet hat er ihn 1992 in der Marktstraße 1 in Bergen, 2009 zog er um in die Taschnerstraße. „Ich habe sogar Originalbausätze aus den 1950er Jahren“, sagt Schenckenberger und zieht den Revell-Bausatz eines 56er Cadillac Eldorado von 1955 aus dem Regal.

Filmautos sind der Renner

Neben Bausätzen verkauft er auch Fertigmodelle aus Metall. Beliebt sind Filmautos, etwa diverse „Batmobile“ von der 60er-Jahre-Batman-Serie bis zum neuesten Kinofilm. Auch der Mustang Fastback GT aus dem Film „Bullit“ mit Steve McQueen oder der orangefarbene 69er Dodge Charger aus der Fernsehserie „Ein Duke kommt selten allein“ stehen im Regal. Hinzu kommen Bausätze von profanen Fahrzeugen wie alte VW Golf.

Die Frankfurter Modell-Auto-Ausstellung veranstaltete Schenckenberger 1999 zum ersten Mal. „Meine Modellbaufreunde beklagten, dass es keine Ausstellung nur für zivile Fahrzeuge gab, für Autos, Lastwagen und Motorräder. Immer waren nur Panzer und Kampfflugzeuge zu sehen.“

Den Kern der Ausstellung bilden perfekt gestaltete, dem Original nachempfundene Autos, meist eingebettet in kleine, selbstgebaute Szenen. Schnell wuchs sie zur größten ihrer Art in Deutschland: In diesem Jahr kommen 90 Aussteller aus ganz Europa.

Geöffnet hat die Ausstellung am Samstag, 5. November, von 11 bis 18 Uhr, und am Sonntag, 6. November, von 10 bis 17 Uhr im Saal der Stadthalle Bergen, Schelmenburgplatz 2. Der Eintritt kostet 3 Euro für Erwachsene, 2 Euro für Kinder bis 14 Jahren.

Am Samstag findet im Untergeschoss eine „Hot-Wheels-Börse“ statt und am Sonntag eine Börse für „Slotcars“ (Carrerabahnautos).