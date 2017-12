Kundgebung: Palästinenser protestieren in Frankfurt

Demonstranten, die in Berlin israelische Flaggen verbrannten und antisemitische Parolen skandierten, haben vor einer Woche eine bundesweite Empörungswelle ausgelöst. Für heute ruft die Palästinensische Gemeinschaft in Deutschland (PGD) zu einer Demonstration in Frankfurt auf. Die Veranstalter erwarten zu der Kundgebung unter dem Motto „Für Jerusalem, gegen die Entscheidung von Trump“ zwischen 2000 und 2500 Teilnehmer.

Der Protestzug, der sich gegen die Entscheidung von US-Präsident Trump richtet, Jerusalem als Hauptstadt Israels anzuerkennen, soll um 12 Uhr im Kaisersack gegenüber dem Hauptbahnhof starten und um 15 Uhr auf dem Roßmarkt in der Innenstadt enden.

Das Frankfurter Ordnungsamt hat gestern ein Gespräch mit der PGD geführt. Die Behörde verbietet das Abbrennen oder Verbrennen jeglicher Gegenstände in einer sogenannten Auflagenverfügung ausdrücklich. Die Veranstalter müssen die Einhaltung des Verbots sicherstellen und pro 50 Kundgebungsteilnehmer jeweils einen Ordner stellen. Die Kundgebung war nach Angaben des Ordnungsamts am Montag angemeldet worden.

„Auf alles vorbereitet“

Das Frankfurter Polizeipräsidium wird die Demonstration mit einem großen Aufgebot von Einsatzkräften in Uniform und Zivil begleiten. „Wir gehen von einem friedlichen Verlauf aus, sind aber auf alles vorbereitet“, sagt Polizeisprecher Alexander Kießling. Er sagt, es liege „eine gewisse Brisanz in der Sache“. Zur Dokumentation möglicher Straftaten stünden spezielle Einheiten bereit. Für den Fall, dass Teilnehmer der Kundgebung eine Flagge, ein religiöses Symbol oder etwas anderes anzünden, würden Feuerlöscher und Wasserwerfer vorgehalten.

Auch die Möglichkeit von Gegenprotesten habe die Einsatzführung in ihre Planung einbezogen. Weil die Kundgebung auf den vorletzten Samstag vor Weihnachten fällt, an dem die Innenstadt wegen des Einkaufsrummels voll ist, müssen Verkehrsteilnehmer auf den Straßen mit erheblichen Behinderungen rechnen.

Der PGD-Vorsitzende Suhail Abu Shammala spricht sich im Internet gegen „Antisemitismus oder anderweitigen Rassismus“ und für die Prinzipien der Völkerverständigung aus. Trotzdem befürchtet man in Frankfurt, dass es bei der Kundgebung zu Szenen wie in Berlin kommen könnte. Bürgermeister Uwe Becker (CDU) erklärt: „Nach den schlimmen Bildern brennender israelischer Fahnen und judenfeindlichen Schlachtrufen vor dem Brandenburger Tor ist die Sorge groß, dass auch diesmal die Schwelle vom legitimen Protest zum Antisemitismus und zur Israelfeindlichkeit überschritten werden könnte.“

Setzen auf die Polizei

Diese Befürchtungen treiben auch Leo Latasch um, Vorstandsmitglied der Jüdischen Gemeinde Frankfurt und Ärztlicher Leiter des Rettungsdienstes. „Wir haben nichts gegen die Demonstration, befürchten aber, dass diese von einigen zu antijüdischen Ausschreitungen genutzt werden soll“, sagt er. Er nimmt an, dass die Trump-Entscheidung zu Jerusalem bei bestimmten Personen „für eine Enthemmung gesorgt“ habe. Die Jüdische Gemeinde setze auf die Polizei, die eingreifen werde, wenn es zu Ausschreitungen kommen sollte.

Gegen Antisemitismus bei der Demonstration verwahrt sich Abdallah Frangi, Ex-Gesandter der Palästinenser in Deutschland. Die Wut der Palästinenser richte sich nicht gegen die Juden, sondern gegen die Trump-Entscheidung. „Wir hatten damit gerechnet, dass sich der amerikanische Präsident für eine Zwei-Staaten-Lösung zwischen den Palästinensern und Israel stark macht“, sagt Frangi.