Winterlichter: Palmengarten verwandelt sich in Zauberwelt aus buntem Licht

Ein Weg in Regenbogenfarben, menschengroße Schneeglöckchen und bunte Pferde erstrahlen im Palmengarten. Die Ausstellung "Winterlichter" bringt Farbe und Helligkeit in lange, dunkle Winterabende.

Seit 2012 gestalten die Lichtkünstler Wolfgang Flammersfeld und Reinhard Hartleif aus Unna mit ihrem zehnköpfigen Team „World of Lights“ die Ausstellung „Winterlichter“ im Palmengarten. Damit ist Frankfurt eine von 15 Städten, in denen sie regelmäßig Parks, Schlösser oder Industriedenkmäler zum Leuchten bringen. So schaffen sie Oasen der Entspannung. Ihre Shows verändern sie jedes Jahr. Es soll ja nicht langweilig werden – weder für die Besucher noch für sie selbst.

Die "Winterlichter" sind noch bis zum 21. Januar täglich von 17 bis 21 Uhr im Palmengarten zu sehen. Mehr Informationen gibt es im Flyer.

Bunte Pferde stehen auf der Wiese

Bild-Zoom Foto: Michael Faust

Mit nur wenigen Pferden fing alles an, inzwischen bevölkert eine kleine Herde die Wiese im Norden des Palmengartens. „Das geht zurück auf meine gescheiterte Ehe“, erklärt Johannes Flammersfeld schmunzelnd. Er und seine Frau hätten zwei Pferde gehabt, und er und sein Team dachten, das irgendwie in ihre „Winterlichter“-Ausstellung integrieren zu müssen. „Wir suchten und fanden eine einfache Lösung. Die Pferde haben wir einfach aus Pappelholz ausgesägt und weiß lackiert. Das ist leicht und billig. So können wir defekte Figuren einfach durch neue ersetzen.“

Dem Team sei es ein besonderes Anliegen, seine Objekte aus einfachen Materialien zu bauen, sagt Flammersfeld. „Das wird sonst auf Dauer zu teuer.“ Jede neue Konstruktion sei daher ein Spagat aus gutem Aussehen und preiswerter Produktion.

Angestrahlt werden die Pferdefiguren mit buntem Licht. „Wir haben vor allem warme Farben ausgesucht“, sagt er. Der ein oder andere finde das zwar kitschig, aber vor allem den jungen Mädchen gefielen die Pferde sehr. „Unsere Installationen sollen ja keine Hochkultur sein, sondern einfach Spaß machen und Familien erreichen. Deshalb soll für jeden etwas dabei sein.“

Die Pferde seien überall sehr beliebt, erzählt Flammersfeld: „Im Dortmunder Westfalenpark haben wir sie zwei Jahre lang nicht gezeigt. Die Leute fragen schon nach, wann wir endlich wieder die Pferde zeigen.“

Die Schneeglöckchen vermehren sich von Jahr zu Jahr

Bild-Zoom Foto: Michael Faust

Auf einer großen Wiese mitten im Palmengarten stehen von Jahr zu Jahr mehr Schneeglöckchen. „Auf den früheren Plakaten für die Ausstellung waren die Blumen zu sehen, und der Direktor des Palmengartens, Matthias Jenny, fragte uns, ob wir nicht irgendetwas in dieser Richtung bauen könnten“, sagt Johannes Flammersfeld. Also überlegte sein Team, wie es den Wunsch umsetzen könnte, und entwarf den Prototypen einer leuchtenden Blume aus weißem Polyethylen. „Im Laufe der Zeit bauen wir immer mehr. Sie vermehren sich so wie auf einer echten Blumenwiese.“ Auch wenn das anfangs so gar nicht beabsichtigt gewesen sei.

Neben der Pferdewiese sei dies die älteste Installation der „Winterlichter“, sagt Flammersfeld. Alle anderen Installationen seien neu. So auch die Blumenkelche vor dem Verwaltungsgebäude, die aus demselben Material wie die Schneeglöckchen sind. „Für diese Blumen haben wir für 2018 bereits eine neue Idee. Sie werden kaum wiederzuerkennen sein.“

Animierte Figuren auf drei Ebenen

Bild-Zoom Foto: Michael Faust

Die Videoinstallation „Drahtgitter“ sei „einfach mal ein Test, auf welche Materialien wir ein Video projizieren können“, sagt Wolfgang Flammersfeld. Das benutzte Fliegengitter sei schön transparent. „Dadurch, dass wir drei hintereinander gestellt haben, ist das vordere Bild scharf, aber kleiner als die anderen.“ Nach hinten nähmen Schärfe und Helligkeit ab, verlören mehr und mehr die Kontur, dafür würden die Bilder aber größer. Er habe eine Vorliebe für Strichmännchen und eine App benutzt, um einige für die Installation zum Leben zu erwecken, erzählt Flammersfeld. Auch andere Formen wie ineinandergreifende Zahnräder, einfache Muster und wachsende Blumen entwarf er so am Computer.

Der entspannte Weg des Lichts

Bild-Zoom Foto: Michael Faust

Der „Walk of Light“, der „Licht-Weg“, besteht aus 40 LED-Rampen, die jeweils 50 Zentimeter lang sind. Während das Team von „World of Lights“ diese Lichtleisten kaufte, musste es die 38 Mehrfachsteckdosen extra anfertigen lassen, erzählt Flammersfeld. Hinzu kämen noch Steuerleitungen, über die die LED-Rampen von einem „Butler“ gesteuert werden. „Das ist eine unserer aufwendigsten Installationen.“

Schön sei der „Walk of Light“ auch, weil er über eine leichte Kuppe führe und einen Bogen mache, findet der Lichtkünstler aus dem Ruhrgebiet. Nacheinander leuchten Teile des Weges in unterschiedlichen Farben auf, das Licht wandert von einem Ende zum anderen. „Eigentlich mag ich weniger dynamisches, eher unbewegliches Licht, um den Besuchern etwas Ruhe zu gönnen. Aber das ein oder andere darf sich schon bewegen.“ Daher laufe das Licht langsam den Weg hinauf. Egal, ob das Team seine Kreationen in einer Großstadt oder einer eher kleinen Gemeinde oder einem Schlosspark aufstelle: Das Ziel sei stets, einen Ort der Entspannung zu schaffen.

Er habe bemerkt, dass die Besucher der Ausstellung den Weg gerne mit dem Licht zusammen ablaufen, sagt Flammersfeld. „Vor allem Kinder haben großen Spaß daran. Es ist immer schön, wenn die Besucher Spaß haben.“