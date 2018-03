Kultur: Papageno-Theater sucht Spender für ein neues Foyer

Hans-Dieter Maienschein hat schon viel geschafft: Ein Theater aufgebaut, es nach einem Sturmschaden wieder aufgebaut, seinen Ruf bis über Frankfurts Grenzen hinaus ausgedehnt, sogar Paul McCartney hat er zum Ehren-Fördermitglied gemacht. Doch was jetzt kommt, macht den Theaterleiter ratlos. „Ich weiß nicht, wie ich dieses Großprojekt stemmen soll“, sagt er. Zwischen 500 000 und 600 000 Euro soll es kosten – und vor allem den Zuschauern zugute kommen.

Zum einen ist da der Ausbau des Foyers: Nicht einmal 50 Zuschauer passen in den Vorraum. Sitzplätze hat das Theater aber 200. „An kalten Tagen oder bei Regen ist das wirklich ein Problem“, sagt Maienschein. Manchen schrecke das sicher vom Theaterbesuch ab.

Dazu kommt: Auch die roten Samtstühle müssen erneuert werden. Einige haben schon kleine Risse, bei anderen fehlt die Abdeckung der Armlehne. „Eigentlich würde reparieren reichen“, sagt Maienschein. „Aber für dieses Modell gibt es keine Ersatzteile mehr.“ Also müssen neue Stühle her – die dafür bei gleicher Stuhlanzahl etwas mehr Beinfreiheit bieten.

Eine Hürde hat der Theaterleiter bereits überwunden: Nach Jahren hat der Palmengarten dem Umbau zugestimmt. Warum jetzt und vorher nicht, dazu gibt es beim zuständigen Umweltdezernat keine Auskunft. „Ich denke aber, das lag an der Ästhetik“, sagt Maienschein. Damals habe er eine billigere Lösung angestrebt. „Diesmal hat der Architekt den Geschmack wohl getroffen.“ Tatsächlich sieht der Entwurf des Wiesbadener Architekturbüros Willen aus wie ein halb im Boden versenkter Bilderrahmen. Allerdings wie einer, der sich perfekt an die grüne Raupenform des Theaters anpasst. Die Bogenform des Weges könnte beibehalten werden, die Sichtachse bliebe gewahrt. Allein: Es fehlt am Geld. Seit zwei Monaten sammelt Maienschein – und hat bisher 20 000 Euro eingenommen. „Wir können jeden Pfennig gebrauchen“, sagt er. „Aber mit diesen Kleckerlesbeträgen kommen wir nie auf die geforderte Summe.“ Beim Land hat er bereits angefragt und wurde an die Stadt verwiesen. Die unterstützt das Theater zwar bei den laufenden Kosten mit 120 000 Euro pro Jahr. Doch eine zusätzliche Infrastruktur-Förderung ist nicht möglich: Dafür erfüllt das Theater nicht alle Bedingungen.

Also hat sich Maienschein etwas anderes überlegt: Eine Benefizgala mit der kanadischen Sopranistin Anna Maria Kaufmann. Sie singt Musicalhighlights von „Phantom der Oper“ bis „Spiel mir das Lied vom Tod“, begleitet vom Kammermusikorchester des Theaters.

Und Maienschein hat noch eine zweite Geheimwaffe: FDP-Generalsekretärin Nicola Beer, die selbst oft mit ihren Kindern im Papageno-Theater war. „In seinen über zwanzig Jahren hat das Papageno ungezählten Kindern und Erwachsenen die Welt der Oper eröffnet. Das ist ein unschätzbarer Wert für die kulturelle Bildung“, sagt Beer. „Deswegen war es für mich eine Selbstverständlichkeit, die Schirmherrschaft für die anstehenden Umbaumaßnahmen und die damit verbundene Sponsorensuche zu übernehmen.“ Maienschein hofft weiter.

Unterstützung fürs Theater

Die Karten für die Benefizgala am 31. März um 19.30 Uhr kosten zwischen 40 und 50 Euro. Spenden an den Förderverein sind über die IBAN DE90 5005 0201 0000 4064 06 möglich.