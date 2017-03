Deutsche Bahn reduziert eigene Stellplätze: Parken am Tor Nord in Höchst kostet 50 Prozent mehr

Die Deutsche Bahn hat einen Großteil ihres Pendler-Parkplatzes am S-Bahn-Halt Farbwerke an einen Fremdanbieter vermietet. Der Preis für den Tages-Parkschein ist um 50 Prozent erhöht worden. Damit dürfte nun das wilde Parken in der Silostraße wieder zunehmen.

Der Parkplatz der Deutschen Bahn am Tor Nord wird kleiner – und teurer. Er habe sich „aufgrund einer geringen Nachfrage“ nicht mehr wirtschaftlich betreiben lassen, teilt eine Sprecherin der Deutschen Bahn auf Nachfrage des Höchster Kreisblatts mit. Um die Auslastung zu verbessern, sei daher der hintere Teil der Fläche an ein Privatunternehmen vermietet worden. Für die verbleibende Fläche von 82 Stellplätzen rechnet die Deutsche Bahn nun mit einer hohen Belegung – und verteuert den Tagespreis von zwei auf drei Euro. Das Monats-Ticket gibt es nicht mehr.

Maximal drei Tage

Die Deutsche-Bahn-Sprecherin erklärt weiter: „Aufgrund der geringeren Anzahl der Stellplätze haben wir nun zunächst den Vertrieb von Parkscheinen mit einer längeren Nutzungsdauer als drei Tage eingestellt.“ Kunden, die bisher einen Monatsparkschein erworben haben, könnten „in begrenztem Umfang nun jedoch einen Dauerparkvertrag mit Contipark abschließen“ – das kostet 50 Euro im Monat. Contipark ist der neue Mieter des hinteren Parkplatz-Teils. Wer einen Dauerparkplatz ergattern möchte, muss sich mit einer Kopie des letzten Monatsparkscheins unter kundenservice@contipark.de bewerben. Die Contipark, ein spezialisiertes Parkraum-Bewirtschaftungsunternehmen, feiert in diesem Jahr 50-jähriges Bestehen: Am 27. November 1967 übernahm die eigens zu diesem Zweck gegründete Parkhaus Europa Center GmbH das Parkhaus im Europa Center in Berlin mit rund 1000 Parkplätzen und einer Tankstelle. Damit war das Europa Center das erste Objekt der Contipark Unternehmensgruppe in Deutschland. Heute betreibt die Gruppe mehr als 500 Parkplätze in mehr als 180 Städten in Deutschland und Österreich – jetzt auch am S-Bahn-Halt Farbwerke. Allein in Berlin sind es nun 15 007 Stellplätze. Contipark arbeitet seit einiger Zeit mit der Deutschen Bahn zusammen, etwa über die „DB BahnPark App“. In Frankfurt betreibt Contipark unter anderem die Tiefgarage am Hauptbahnhof – reguläres Parkentgelt für eine Stunde: drei Euro.

Von Pendlern genutzt

Inwieweit die bisherigen Parkplatznutzer das Angebot von Contipark nutzen, muss sich zeigen. Über die Preise, die für diesen Parkplatz aufgerufen werden, ist noch nichts bekannt; sie werden sich jedoch wohl an den 3 Euro orientieren, die die Bahn auf ihren 82 Stellplätzen aufruft. Genutzt wird er von Pendlern, die aus dem Main-Taunus-Kreis kommen und nach Frankfurt fahren, aber eine Tarifzone sparen möchten. Auch Mitarbeiter aus dem Industriepark haben den Parkplatz genutzt. Zuletzt hatte sich der Parkplatz sogar in den Köpfen der Arbeitnehmer aus der Silostraße immer mehr verfestigt – auch wenn der Weg zu den Jobs dann zu Fuß über die Bleiwerksbrücke führt. Nun ist damit zu rechnen, dass der Parkdruck in der Silostraße noch mehr steigt und wieder mehr Autofahrer „wild“ parken.