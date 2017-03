Feiern in Frankfurt: Party-Tipps: Yachtklub-Saisoneröffnung, Lichter-Filmfest-Partys und mehr

Die Temperaturen steigen, die Partylaune auch. Hier ein paar wirklich coole Tipps, was man am Wochenende in Frankfurt unternehmen kann.

Craft Festival, 31.3. & 1.4., Goethe-Universität, Campus Westend, 18-0 Uhr

Bier und mehr Bier – so könnte auch das Motto des vierten Craft Festival in Frankfurt lauten. Dutzende regionale und überregionale Brauerein, Brauer und Spirtuosenbrenner präsentieren an zwei Tagen in und um das Hörsaalzentrum am Campus Westend reichlich Gerstensaft und andere Köstlichkeiten auf über 3000 Quadratmetern. Dazu gibt es kulinarische Köstlichkeiten und Musik.

Yachklub Eröffnungswochenende, 31.3. & 1.4., jeweils von 21-4 Uhr

Auf dem Craft Festival wird vor allem eins geboten: Unmengen an Bier (Symbolbild).Und so läuft es ab: Am Eingang erhält jeder Gast ein Craft Beer Glas für 5€ Pfand. Damit kann man dann von Stand zu Stand schlendern. Die 0,1 Bierproben der Brauer kosten zwischen 1-2€. Am Ende gibt man sein Glas zurück oder nimmt es mit heim. Der Eintritt beträgt 10 Euro, freitags ist von 18 bis 0 Uhr und am Samstag von 14 bis 0 Uhr geöffnet. Mehr Infos zu dem Festival finden sie

Für viele Frankfurter Partygänger ist der Yachtklub (am Deutschherrenufer) von Hans Romanov einfach ihr "Wohnzimmer", in dem man mit Freunden abhängt, klönt und feiert. Am 31. März ist es wieder soweit: Frankfurts beliebtes Partyboot startet in die Saison und bietet bis Oktober wieder zahlreiche Nächte mit Live-Konzerten und DJ-Sets verschiedener Sparten von Rock und Pop über HipHop, Funk und Soul bis hin zu elektronischer Musik.

Der Yachtklub, seit Jahren eine beliebte Anlaufstelle.

Den Auftakt am 31. März übernehmen Double Diamond alias Heydt und Barthelmes, die Musik horizontal und vertikal durchs Plattenregal präsentieren. Im Rahmen der Party wird außerdem der Electroclash-Act 375 C.E.G zu hören sein. Einen Tag später werden die DJs MDLM und Marco Sönke bei Music De La Maison amtliche House-Beats zum Besten geben. Hier geht es zur Webseite des Yachklubs.

Lichter Jubiläumspartys, 31.3. & 1.4., Concord, Allerheiligentor 2-4, 23 Uhr

Das Lichter-Filmfest feiert dieses Jahr sein 10-jähriges Jubiläum. Zum Rahmenprogramm gehört neben massenhaft tollen Filmen auch seit jeher das Feiern. Und ganz im Sinne des runden Jubiläums lassen es die Veranstalter in diesem Jahr gleich doppelt krachen und laden ein, in einer Frankfurter Off-Location abseits der Leinwand die Nacht durchzutanzen.

Filmszene aus Northern Disco Lights.

Passend und im Anschluss zum Film "Northern Disco Lights" (Foto), der im Mousonturm gezeigt wird, holen die Macher eine ordentliche Portion Norwegen nach Frankfurt: Bei ihrer norwegischen Nacht werden Rune Lindbaek, Helene Rickhard und Sjur Teigland hinter den Plattentellern stehen. Am Samstag kommt Elektronik-Tüfftler Krystal Klear aus Irland an den Main gereist, sein Set wird von Daniel Da Cunha aus Offenbach unterstützt. Mehr Infos rund um das Lichter Filmfest finden Sie hier.

Alles 90iger in der Batschkapp, 1.4., 22 Uhr

Du bist mit Bravo-Hits aufgewachsen, findest aber auch Rockiges wie Die Ärzte oder Chilli Peppers ganz cool? Oder auch Nirvana oder Pearl Jam? Dir gefällt etwa auch ein wenig HipHop, wie zum Beispiel Songs von Fantastischen Vier und Absolute Beginner ? Oder sogar Hits von den Backstreet Boys und Snap? Gratulation, du hast die Aufnahmeprüfung für die "Alles 90iger"-Party bestanden.

Bei den Alles 90iger-Partys geht es ab.

Bei den Partys in der Batschkapp geht es immer mächtig ab, wenn DJs die gesamte Bandbreite an 90er-Jahre-Hits auf die Party-Meute loslassen. Kein Genre bleibt unberührt. Hier geht es zur Facebook-Seite der Partyreihe.

Tanzhaus West & Dora Brilliant Frühlingsfest, 1.4., 23 Uhr

Der House- und Techno-Club Tanzhaus West feiert den Frühling. Wie immer bei besonderen Events, wird den Party-Hasen auch ein besonderes Programm geboten.

Dazu gehört ein Showcase des Clubs The Egg aus London, das mit Acts wie Ireen Amnes blühende Soundlandschaften verspricht.

Sind für ihre wilden Performances bekannt: dOP.

Mit dabei sind in der Nacht mit dem Trio dOP auch richtige Wirbelwinde, die vor allem mit ihren durchgedrehten Liveauftritten in Kennerkreisen für positive Resonanz sorgen. Mit einer unglaublichen Energie kommen die "französischen Rollings Stones" über die Crowd und versprühen bereits seit zehn Jahren ihren ganz speziellen Sound mit dem „french touch“. Weitere Infos zum umfangreichen Line-up des Frühlings-Spektakels gibt es hier.