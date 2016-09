Frankfurter Bahnhofsviertelnacht: Partynacht mit Disziplin

Nach einem etwas schleppenden Start war die Bahnhofsviertelnacht möglicherweise sogar besser besucht als im Vorjahr. Die Polizei ging von 45 000 bis 50 000 Menschen aus. Obwohl es leise war – so leise, dass man beinahe die Musik gar nicht hörte, zu der zwei Frauen vor der Animierbar „My Way“ auf der Ladefläche eines Pickup tanzten.

Manuela Mock versorgt in ihrem Bekleidungsgeschäft „Transnormal“ Herren mit Damenkleidung. „Es ist kein Sexshop, nichts Verruchtes“, sagte Mocks Mitarbeiterin Tini, die kurz nach 19 Uhr die ersten sechs Besucher durch die Räume führte. Mock ist enttäuscht: „Es ist eine kastrierte Bahnhofsviertelnacht ohne Musik.Im Vorjahr standen die Besucher auf der Straße Schlange.“ Diesmal war wenig los, doch der Abend war auch noch jung.

Bilderstrecke Bahnhofsviertelnacht lockt tausende Besucher

Anderswo gab es aber kurz nach sieben Uhr schon Schlangen. Quer über die für Autos gesperrte Moselstraße standen Interessierte, die in den Spieleladen von „Tumult“ schauen wollten. Drei Erlebnisräume waren dort vorbereitet.

Das Startup „Antelope“ in der Niddastraße öffnete seine Türen erstmalig. Designer kreieren dort neue Sportkleidung, solche mit eingebauten Elektroden. Eine Besucherin, Laura (17), probierte sie an. „Es kribbelt ein wenig“, sagt sie. Die Elektroden stimulieren die Muskeln und sollen so deren Kontraktion unterstützen.

Bernhard Hahn, Inhaber von „Cream Music“ in der Taunusstraße, hatte sein Geschäft geöffnet, die Musik vor den Türen (wie berichtet) abgesagt. So war es in der Taunusstraße auch viel leerer und öder als im Vorjahr. „Ich find’s gut“, sagte der 49-Jährige. „Es ist so wie die erste Bahnhofsviertelnacht 2007.“ 2016 steigt die Nacht zum zehnten Mal.

Werbung für Bordelle Verteilung der umstrittenen Broschüre über ... Nach heftiger Kritik wird die umstrittene Broschüre, die die Touismus und Congress GmbH Frankfurt (TCF) über das Bahnhofsviertel herausgebracht hat, weingestampft. Darin wurde unter anderem für Bordelle geworben. clearing

Im Untergeschoss von „Cream Music“ schmetterte Sängerin Senait zur Playback-Begleitung. „Nein, das war nicht geplant. Ich bin Kundin und habe mir von Dr. Rado die neue Anlage erklären lassen“, lachte sie.

Einen Anziehungspunkt mit Gedränge gab es in der Taunusstraße: das „My Way“, Bar und Laufhaus. „Nein, ich will nicht hinein“, versicherte Stadtverordnetenvorsteher Stephan Siegler (CDU). „Das Fest ist besser als im Vorjahr. Da war es wie auf dem Friedberger Platz gedrängt voll. In der jetzigen abgespeckten Form ist es dem Flanier-Charakter angemessener“, sagt Siegler.

Er bleibt draußen, aber eine ganze Menge Interessierter drängt sich ins Bordell an der Taunusstraße und einige Prostituierte geben den Besucherinnen Antwort auf ihre Fragen. Francis, eine Deutsche, mit ihren 56 Jahren schon einige Zeit im Geschäft, gehört zu den wichtigsten Ansprechpartnerinnen. „Es ist wichtig, eine Brücke zwischen uns und der Mehrheitsgesellschaft zu schlagen.“ Francis versichert, so gefährlich wie oftmals behauptet, sei ihr Job gar nicht.

Für Joel aus dem Kiosk Lotto-Café in der Moselstraße ist das Musikverbot kein Problem. Er hat seine Bar im Innenraum aufgebaut, alles gut gekühlt und nun mixt er Getränke zu den lauten Klängen aus dem Lautsprecher. Ein Mochito kostet vier Euro. „Wir hatten die Musik zuerst draußen aufgebaut“, sagt er, „aber das Ordnungsamt kam und wir mussten umziehen mit den Lautsprechern.“ Typisch für die neue Linie der Stadt.

Nur eine Bühne im Freien war erlaubt worden. Discjockey Kitsune legte vor dem Hotel „25 Hours“ an der Niddastraße Platten auf. Doch kurz vor 21 Uhr war das Gedränge noch nicht so riesig, gab es direkt vor der Bühne noch Platz. Gut eine Stunde später konnte davon keine Rede mehr sein. Doch auch dort war die Musik nicht besonders laut. Die Grenzlinie von 70 Dezibel, deren Beachtung das Ordnungsamt einforderte, ist bei Bands, die live spielen, schwerer einzuhalten.

So sehr die Musik auch verboten ist, wenn Zehntausende zusammenstehen und reden, ist Trubel und Touhuwabohu unvermeidlich. Dagegen wirkte die Merkez-Moschee im Hinterhof in der Münchener Straße wie ein Ort der Entspannung. Außer den Gesängen des Imams war nichts zu hören, denn die Besucher lauschten andächtig.

Der nigelnagelneue Club „Oye“ in einem Keller in der Taunusstraße ist noch gar nicht offiziell eröffnet. Voll war er aber schon, auch Oberbürgermeister Peter Feldmann schaute ihn sich an, schließlich wird er mit Fotografien der Kaiser aus dem Römer dekoriert. Planungsdezernent Mike Josef (beide SPD) sprach lässig mit einer Flasche Bier in der Hand mit den Betreibern des neuen Szene-Treffs, den Brüdern Yeshi, Mengi und Taff Zeleke. „Ihr seid Menschen, die eine Bereicherung für die Kultur und das Leben in unserer Stadt sind“, lobt Josef.

Ein diszipliniertes Fest hatte Thomas Feda versprochen, der Chef der Tourismus und Congress GmbH. Er hielt sich dran: Punkt Mitternacht rollten vier riesige Kehrmaschinen der FES, die in einer Nebenstraße bereit gestanden hatten, los und vertrieben die letzten Feiernden mit Besen und gelbem Blinklicht von der Straße.

(tjs, es)