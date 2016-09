Landgericht Frankfurt: Partytour mit Drogen endet im Gefängnis

Vier Jahre Haft überstanden – das wollte ein 30 Jahre alter Mann aus Nordrhein-Westfalen im April in Frankfurt am Main groß feiern. Gemeinsam mit einem Bekannten fuhr er durch die Stadt. Eine Polizeikontrolle an der Senckenberganlage verdarb den Partygängern den Spaß gründlich: Bei der Überprüfung des Wagens fanden die Beamten 132 Gramm Amphetamine und etwas Kokain. Zudem hatte der Ex-Knacki ein kleines, spitzes Messer um den Hals hängen – gewissermaßen als Schmuck und Waffe zugleich. Eine Spraydose mit Reizgasdose und ein Schreckschussrevolver im Rucksack vervollständigten die Party-Utensilien. Statt in die Discothek ging es schließlich auf das Polizeirevier, wo beim 30-Jährigen geringe Spuren von Kokain und Alkohol festgestellt wurden, die aber für das Strafverfahren keine Rolle spielten, weil der Mann nicht selbst am Steuer gesessen hatte.

Umfassendes Geständnis

Die Verteidigung bemühte sich jetzt vor dem Landgericht, die Sache zu verharmlosen. Dazu legte der Angeklagte ein umfassendes Geständnis ab und bestätigte weitestgehend den Inhalt der Anklageschrift. Ja, er habe die Amphetamine, das Reizgas und die Waffe möglicherweise „vermarkten“ wollen, um an Kokain zu kommen. Denn diese Droge nehme er mit einer gewissen Regelmäßigkeit – wenn er nicht gerade wieder im Gefängnis sitze. Mit dieser Aussage, die einen längeren Prozess mit Beweisaufnahme abzuwenden half, hoffte der Mann auf die Milde des Gerichts.

Es sah auch eine ganze Weile danach aus, als ob der Angeklagte auf eine Bewährungsstrafe hoffen könne – immerhin war die Menge des Rauschgifts nicht sehr groß und die Waffen nicht besonders scharf. Doch der Blick in sein Vorstrafenregister zeigte, dass sich der Angeklagte in den vergangenen Jahren nie von neuen, schweren Straftaten abhalten ließ. Immer wieder waren kleinere Verstöße vorgekommen, bis es im Jahr 2010/2011 im heimischen Nordrhein-Westfalen richtig zur Sache ging: Mit einer Waffe in der Hand überfiel er eine Spielothek und machte reiche Beute. Nach seiner Festnahme musste der Mann mit den schlechten Sozialprognosen für vier Jahre ins Kittchen, die er auch nahezu vollständig verbüßte. Doch bei seiner „Partytour“ in Frankfurt endete sein Wohlverhalten bereits wieder...

Keine Bewährung mehr

Die von Richter Thomas Striegl geleitete Strafkammer verhängte denn auch zwei Jahre und fünf Monate Haft ohne Bewährung. Auch die Staatsanwaltschaft hatte in Anbetracht der Vorstrafen eine Bewährung abgelehnt, allerdings nur zwei Jahre Haft beantragt.