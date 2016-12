BGU-Chirurgen behandeln schwer verletzten Jungen: Pedro aus Angola lächelt wieder

Lange hatte es gedauert, bis der 13-jährige Pedro (Name von der Redaktion geändert) zu den Ärzten und Schwestern der Berufsgenossenschaftlichen Unfallklinik (BGU) Vertrauen fassen konnte. „Als er am 15. November zu uns kam, war Pedro völlig traumatisiert. Schon wenn er von weitem einen weißen Kittel sah, fing er an, laut zu weinen“, sagt Dr. Gerhard Walter, Chefarzt der septischen Chirurgie der BGU. Erst langsam verstand der Junge, dass die Klinikmitarbeiter ihm nicht wehtun, sondern helfen wollten. „Selbst das Wechseln des Verbands am Bein war schwierig. Erst nach zwei, drei Wochen intensiver Betreuung durch unser Team war so viel Vertrauen aufgebaut, dass die tägliche Wundinspektion ohne Tränen ablaufen konnte.“ Was genau der Junge, der über den Verein „Friedensdorf International“ aus Angola nach Frankfurt kam, in seiner Heimat erlebte, sei nicht mehr nachzuvollziehen.

Abgestorbenes Gewebe

Plastisch schildert Walter, in welchem Zustand Pedro eintraf. Am Unterschenkel klaffte eine 15 Zentimeter lange und mehrere Zentimeter breite, eitrige Wunde. „Ein Gipsverband bedeckte den verschobenen, bereits schwarz verfärbten Knochen. Der Verband war mit Maden befallen, ein Zeichen für bereits abgestorbenes Gewebe.“ Dass Pedro traumatisiert hier ankam, dass Ärzte in weißen Kitteln statt Optimismus nur Panik auslösten, sei kein Wunder.

Was in Deutschland mit guten Erfolgsaussichten behandelbar ist, hätte Pedro fast das Leben gekostet: Auf dem Rücksitz eines Motorrads sitzend erlitt er einen Verkehrsunfall. Er zog sich einen offenen, grob verschobenen Unterschenkel-Mehretagenbruch mit Nervenverletzungen und Quetschung des Kniegelenkes zu. „Vermutlich wurde er ohne Schmerzmittel unzureichend versorgt. Die Fahrt ins Krankenhaus in der angolanischen Hauptstadt Luanda dauerte angeblich drei Tage.“ Auch dort sei er offenbar monatelang nur notdürftig behandelt worden: Der Unfall geschah bereits im Juni.

Auch nach vier Wochen in der Frankfurter Unfallklinik ist Pedro noch nicht über den Berg. Und das, obwohl die BGU mit ihrer Abteilung für septische Chirurgie auf derartige Fälle spezialisiert ist – als einzige Klinik im Rhein-Main-Gebiet. Weil der Knochen zum Teil bereits abgestorben war, mussten Walter und sein Team ein fünf Zentimeter langes Stück des Schienbeins entfernen. Besonders tückisch sind die multiresistenten Keime, die eine Wund- und Knocheninfektion verursachten: Gleich vier verschiedene Bakterienarten wurden nachgewiesen, gegen die normale Antibiotika wirkungslos sind.

Keime passen sich an

„Darunter ist auch Acinetobacter Baumannii, ein Keim, der in Europa erst seit den Irak-Kriegen relevant, aber im Mittleren und Fernen Osten weit verbreitet ist. Gefährlich an diesen Bakterien ist, dass sie sich schnell anpassen: Innerhalb von zehn bis 14 Tagen werden sie gegen ein Antibiotikum resistent“, erklärt Dr. Walter. Nur zwei Antibiotika wirkten noch. Das mache Pedros Behandlung zum Wettlauf mit der Zeit: Die Infektion muss beherrscht sein, bevor sich die Erreger auch an diese Antibiotika anpassen.

„Bisher ist die Therapie erfolgreich, die Entzündung ist rückläufig. Aber das Bein ist noch nicht gerettet“, sagt Walter. Doch das sehr gute Zusammenspiel zwischen dem speziell geschulten Personal schaffe Sicherheit – ebenso wie die separaten Räume, die verhindern, dass Keime von Patient zu Patient übertragen werden.

Zwar wird Pedro sein zertrümmertes linkes Knie nie wieder bewegen können. Auch das Beugen des Fußes fällt ihm schwer, weil beim Unfall Nerven durchtrennt wurden, sagt Walter. Doch der Junge mache gute Fortschritte, er könne inzwischen ohne Schmerzen stehen, erklärt seine Therapeutin, Adriana Dirschner. Sie hat die Organisation „Friedensdorf“ aufgrund ihrer portugiesischen Sprachkenntnisse hinzugezogen: So kann sie ohne Dolmetscher mit Pedro sprechen.

Während viele andere Patienten, die die Hilfsorganisation betreut, nach einiger Zeit das Krankenhaus verlassen und zur Reha ins „Friedensdorf“-Heim in Oberhausen umziehen können, muss Pedro wohl noch lange in der BGU bleiben: Ist die Infektion besiegt, entnehmen ihm Chirurgen Knochenmark aus dem Becken und verpflanzen es in die Lücke, die im linken Schienbein des Jungen klafft. „Das Knochenmark enthält Stammzellen, die sich zu Knochengewebe differenzieren können“, erklärt Dr. Walter. Rund ein halbes Jahr, schätzt der Chefarzt, werde die Behandlung in Deutschland wohl dauern.

Pedro ist nicht der erste Junge in der Berufsgenossenschaftlichen Unfallklinik, der aus einem Land kommt, in dem arme Menschen kaum eine Chance auf eine gute medizinische Versorgung haben. „Wir haben ein bis zwei solche Fälle im Jahr“, sagt Dr. Walter. Vor Pedro war etwa ein Junge aus Afghanistan hier. „Die Kosten dafür trägt die Klinik und wir sind dankbar, dass unsere Verwaltung das immer wieder möglich macht“, lobt der Chefarzt.

Hilfe für kranke und verletzte Kinder aus aller Welt Weil eine gute medizinische Versorgung in vielen armen Ländern fehlt oder nur gegen viel Geld zu bekommen ist, bringt der Verein „Friedensdorf International“ regelmäßig Kinder aus Afghanistan, clearing