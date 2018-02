Extremismus: Peter Beuth erhöht Druck auf linke Zentren in Frankfurt

Nach den G-20-Krawallen in Hamburg kochte auch in Frankfurt die bundesweite Debatte über linke Szenetreffpunkte hoch. Denn was an der Elbe die Rote Flora ist, heißt am Main Klapperfeld und Café Exzess. Vor beiden Zentren warnt der Verfassungsschutz seit Jahren: Hinter den Kulissen eines alternativen Kulturbetriebs würden sich dort auch gewaltbereite Extremisten tummeln. Doch im Römer nahm man – zumindest unter Linken, Grünen und Sozialdemokraten – diese Warnungen nicht sonderlich ernst. Daran änderte auch die Aufregung über die in Verwüstungen ausgearteten Hamburger Gipfel-Proteste nichts. Die Debatte schlief wieder ein.

Nun legt der hessische Innenminister nach. Er hat neue Informationen zu den Frankfurter Szenetreffpunkten veröffentlicht, die ein genaueres Bild der Erkenntnisse seiner Sicherheitsbehörden zeichnen. Peter Beuth (CDU) erhöht damit den Druck auf die Stadt. Denn sie ist als Eigentümerin und großzügige Vermieterin für beide Objekte verantwortlich: das Café Exzess in Bockenheim und das ehemalige Polizeigefängnis Klapperfeld in der Innenstadt

Gewaltorientierte Linksextremisten verstünden es, existierende Strukturen zu ihren Gunsten zu missbrauchen, schreibt Beuth in seiner ausführlichen Antwort auf eine Landtagsanfrage der FDP. Besonders deutlich wird Beuth bei der letzten Frage: „Hält es die Landesregierung für verantwortbar, gewaltbereite Linksextremisten wie in Frankfurt durch Überlassung von Räumlichkeiten seitens der öffentlichen Hand zu unterstützen?“ Die Antwort des Innenministers: „Nein.“ Vorbereitungs- und Rückzugsorte linksextremistischer Gewalt dürfe es nicht geben. Die verbreitete Verharmlosung linksextremistischer Gewalt sei besorgniserregend.

Bundesweite Bedeutung

Insbesondere das Klapperfeld scheinen Beuth und seine Verfassungsschützer im Visier zu haben. Der massive 5000-Quadratmeter-Bau gelte „als eines der größten autonomen Zentren im deutschsprachigen Raum“, heißt er in seiner Stellungnahme, und habe mittlerweile bundesweite Bedeutung erreicht. Dort fänden regelmäßig Mobilisierungsveranstaltungen (auch vor dem G-20-Gipfel), Aktions- und Blockadetrainings sowie Solidaritätspartys statt. „Zudem wird das Klapperfeld im Rahmen größerer Demonstrationen als Schlafplatz, Versorgungsstelle und Rückzugsort genutzt.“

Auf Seiten der Stadt ist Bildungsdezernentin Sylvia Weber (SPD) für das frühere Polizeigefängnis zuständig. Eine ihrer Vorgängerinnen hat das Gebäude im Gerichtsviertel dem „Kunst- und Kulturverein Ostzeil“ überlassen, hinter dem die Hausbesetzergruppe „Faites votre jeu!“ steht. Die Sicherheitsbehörden rechnen beide der autonomen Szene zu.

Als die Nach-G-20-Debatte hochkochte, teilte Stadträtin Weber unserer Zeitung mit: „Nach Gesprächen mit den Sicherheitsbehörden in Frankfurt und Wiesbaden sieht der Magistrat derzeit keinen Grund, an der Nutzungsüberlassung für den Kunst- und Kulturverein Ostzeil etwas zu ändern.“ Dass Teile der Nutzergruppen durch das Landesamt für Verfassungsschutz beobachtet werden, sei durch entsprechende Nennungen in den Verfassungsschutzberichten des Landes seit Jahren öffentlich bekannt.

EZB-Krawalle kein Wunder

In Wiesbaden stieß Webers Aussage auf Verwunderung. Innenminister Beuth meint dazu: „Wenn derlei Warnungen nicht ernstgenommen werden, brauchen wir uns über Verwüstungen, wie sie Frankfurt anlässlich der EZB-Eröffnung erleben musste, nicht wundern.“ Die Krawalle anlässlich der Zentralbankeröffnung 2015 sind Frankfurtern noch in böser Erinnerung. Auch damals wurden die beiden städtischen Immobilien, Klapperfeld und Exzess, laut Innenministerium als Anlaufpunkte und Rückzugsorte beworben.

Auf die neue Stellungnahme des Ministeriums reagiert man in Frankfurt zurückhaltend: „Der Magistrat interpretiert keine Äußerungen anderer Behörden“, heißt es aus Webers Büro. Das Dezernat stehe jedoch nach wie vor in engem Austausch mit den Sicherheitsbehörden. Ein nächster Gesprächstermin mit dem Landesamt für Verfassungsschutz sei bereits terminiert.

Im hessischen Landtag versucht derweil die FDP den CDU-Innenminister unter Druck zu setzen. Beuth verstecke sich hinter der Zuständigkeit der Stadt, kritisiert Wolfgang Greilich, innenpolitischer Sprecher der Liberalen. „Ich erwarte von dem Innenminister kraftvolle und ergebnisorientierte Einwirkung auf die Verantwortlichen in Frankfurt.“ Ein Innenminister, der rechtsfreie Räume in der Stadt Frankfurt beklage, aber nichts tue und die Zustände achselzuckend hinnehme, werde seiner Amtspflicht nicht gerecht, so Greilich.

Allerdings: Ob der hessische Innenminister eigene Maßnahmen plant, etwa ein Vereinsverbot, lässt Beuth in seiner Stellungnahme ausdrücklich offen.