Wenn am kommenden Montag der Aufsichtsrat der Städtischen Bühnen GmbH zusammentritt, steht ein Thema im Mittelpunkt: Die Sanierung der Theater-Doppelanlage am Willy-Brandt-Platz. Diese stammt aus den 60er Jahren, ist technisch veraltet und muss dringend erneuert werden. Gutachter rechnen mit Kosten von bis zu 900 Millionen Euro. Der Aufsichtsrat erwartet einen Bericht der stadtinternen Arbeitsgruppe, die nach Möglichkeiten sucht, diese Summe zu senken. „Es liegen erste Zwischenergebnisse vor, die konkretisiert werden müssen“, sagte Jana Kremin, die Sprecherin des Kulturdezernats. Baudezernent Jan Schneider (CDU) spricht von „konstruktiven Gesprächen“. Mit Ergebnissen sei nächstes Jahr zu rechnen.

„Vierter Weg“ gesucht

Für Thomas Dürbeck, den kulturpolitischen Sprecher der Römer-CDU, ist bereits jetzt klar: Wenn man die drei in einer Machbarkeitsstudie verfolgten Varianten für Sanierung oder Neubau weiterverfolgt, lassen sich die Kosten von mehr als 800 Millionen Euro nicht wesentlich senken. „Wir suchen nach dem vierten Weg“, sagte er. Das könne bedeuten, dass man am Willy-Brandt-Platz nicht das komplette Raumprogramm realisiert. An einem – bisher unbekannten – neuen Standort könnten Werkstätten und Probebühne errichtet werden – oder sogar ein Neubau für eine der beiden Sparten.

Kommentar Ein knappes halbes Jahr nach der Präsentation der Machbarkeitsstudie zur Sanierung der Städtischen Bühnen gibt es immer noch keine Idee, wie die bis zu 900 Millionen Euro teure Herausforderung bewältigt werden könnte. clearing

Kulturdezernentin Ina Hartwig (SPD) hatte diese Möglichkeit bei der Operngala am vergangenen Wochenende nicht völlig ausgeschlossen. „Wenn am Ende eine Trennung von Schauspiel und Oper sein muss, dann wird es dafür Gründe geben und wir werden es überstehen“, sagte sie. Am Montag aber betonte ihre Sprecherin Jana Kremin: „Unsere Haltung hat sich nicht geändert.“ Hartwig halte am Standort Willy-Brandt-Platz fest. Dieser ist in den Augen von Renate Wolter-Brandecker, kulturpolitische Sprecherin der Römer-SPD, „nicht verhandelbar“.

Auch Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) hatte sich bei der Operngala zum alten Standort bekannt. Seine Herausforderin von der CDU, Bernadette Weyland, zeigt sich offener: Sie halte es auch für nötig zu klären, welche Kosten bei einer Verlagerung der Bühnen an einen anderen Standort anfallen, sagte sie im Deutschlandfunk. Das müsse von externen Beratern geprüft werden. Die wurden bisher nicht hinzugezogen. „Wir brauchen professionelle Hilfe“, meint Sebastian Popp, kulturpolitischer Sprecher der Grünen. In der schwarz-rot-grünen Koalition wird jedoch befürchtet, dass vor der Oberbürgermeisterwahl im Februar keine Untersuchung mehr in Auftrag gegeben wird, weil das als politische Festlegung verstanden werden könnte.

Besucher aus dem Umland

So bleibt weiter offen, wie viel Geld nötig ist. Feldmann schielt aber bereits auf Unterstützung aus dem Landeshaushalt. Er verwies am Wochenende darauf, dass es in anderen Städten Staatstheater gebe, bei denen das Land die Hälfte der Kosten trage. Wolter-Brandecker hält diese Forderung nicht nur angesichts der gewaltigen Aufgabe für angemessen. „In Frankfurt engagiert sich das Land überhaupt nicht bei der Kultur.“ Popp begründet die Forderung nach einer Landesbeteiligung damit, dass viele Besucher der Bühnen aus dem Umland kommen. Dürbeck hingegen hält es für sinnvoll, zunächst die Kosten zu reduzieren und dann mit dem Land übers Geld zu sprechen. „Wir können nicht Ausgaben von 900 Millionen Euro planen und dann die Hand aufhalten.“