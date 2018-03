Stichwahl: Peter Feldmann liegt in allen Altersgruppen vorne

Wahlen sind geheim. Deshalb weiß man nicht genau, welche Geschlechts- und Altersgruppen wie abgestimmt haben. Für die Oberbürgermeisterwahl am 25. Februar liefert jedoch die jetzt veröffentlichte repräsentative Wahlstatistik einige Anhaltspunkte. In 21 ausgewählten Bezirken waren die Stimmzettel gekennzeichnet, so dass sich Alter und Geschlecht der Wahlentscheidung zuordnen lassen.

Auffallend ist vor allem ein Zusammenhang: Je jünger die Wähler, desto geringer die Wahlbeteiligung. Nur jeder fünfte der 18- bis 24-Jährigen gab seine Stimme ab. In der Gruppe der über 70-Jährigen hingegen war es fast jeder zweite. Dieses Tendenz gab es allerdings bei allen Oberbürgermeisterwahlen seit 1995. Es besteht also die Hoffnung, dass heutige Nichtwähler mit zunehmendem Alter doch noch zu Wählern werden. Gegenüber dem ersten Wahlgang 2012 ging die Wahlbeteiligung bei den 35- bis 44-Jährigen besonders stark zurück. In dieser Gruppe gab nicht einmal jeder Dritte seine Stimme ab.

In einem Punkt unterscheiden sich die Altersgruppen nicht: Überall liegt Amtsinhaber Peter Feldmann deutlich vorne. Bei den Jungwählern (18 bis 24 Jahre), bei den 35- bis 44-Jährigen sowie den Senioren (über 60 Jahre) hat er sogar eine absolute Mehrheit von mehr als 50 Prozent der Stimmen erzielt. Insgesamt erhielt er 46 Prozent. Am schlechtesten kam Feldmann bei den 25- bis 34-Jährigen an, wo er nur 42,7 Prozent holte. Das dürfte auf Nargess Eskandari-Grünberg (Grüne) zurückzuführen sein, die in dieser Altersgruppe mit 15,4 Prozent ihr bestes Ergebnis erzielte.

CDU-Kandidatin Bernadette Weyland, die es mit 25,4 Prozent der Stimmen in die Stichwahl schaffte, erzielte nur bei den Senioren über 70 Jahren ein überdurchschnittliches Ergebnis von 33,3 Prozent. Am schlechtesten schnitt sie bei den 18- bis 24-Jährigen ab. Hier lag sie mit 13,6 Prozent der Stimmen nur knapp vor der Linken Janine Wissler, die auf 12,5 Prozent kam. Aber auch bei den 25- bis 44-Jährigen blieb die CDU-Kandidatin deutlich unter 20 Prozent.

Auffallend ist, dass Feldmann von deutlich mehr Frauen als Männern gewählt wurde. Das liegt nicht nur daran, dass etwas mehr Frauen als Männer zur Wahl gingen. Auch Eskandari-Grünberg kam vor allem bei Frauen an. Wissler hingegen fand mehr Zustimmung bei den Männern, und bei Weyland ist kein großer Unterschied festzustellen.