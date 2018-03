Lobby: Peter Feldmann schickt einen Vertreter dauerhaft nach Berlin

Es klingt wie ein Aprilscherz, ist aber Realität: Die Frankfurter Stadtverwaltung wird künftig auch in Berlin vertreten sein. Zum 1. April richtet Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) eine Außenstelle in der Bundeshauptstadt ein. Groß wird die Organisationseinheit nicht sein. Genau gesagt, hat sie einen einzigen Mitarbeiter: Martin Wimmer (49), der seit sechs Jahren als Büroleiter Feldmanns einen der höchstdotierten Posten (Besoldungsgruppe B 3) innerhalb der Stadtverwaltung innehat. Als Frankfurter „Cheflobbyist“ soll er künftig die Interessen der Mainmetropole bei den Berliner Institutionen vertreten, Fördergelder an Land ziehen und Kontakt zu den Gremien des Deutschen Städtetags halten.

Vor allem der letzte Punkt löst im Römer Kopfschütteln aus. „Das ergibt keinen Sinn, der Städtetag ist doch selbst unser Botschafter in Berlin“, sagt ein langjähriger Verwaltungsmitarbeiter. Tatsächlich gibt es nach Erkenntnissen des kommunalen Spitzenverbands keine andere Stadt, die ein eigenes Büro in Berlin betreibt, sieht man einmal von Hamburg und Bremen ab, die gleichzeitig auch Bundesländer sind. Der Städtetag selbst hat zwei Hauptgeschäftsstellen in Köln und in Berlin. In der Bundeshauptstadt tagen regelmäßig der Hauptausschuss und das Präsidium, dem seit dem Jahr 2013 auch Feldmann angehört. Die Hauptversammlung und die Fachausschüsse, in denen die Städte meist vom jeweiligen Fachdezernenten vertreten werden, tagen abwechselnd an unterschiedlichen Orten.

Es gehe bei der neuen Repräsentanz aber nicht nur um Kontakte zum Städtetag, betont Stefan Jäger vom städtischen Amt für Kommunikation und Stadtmarketing. Der Cheflobbyist solle auch Fördergelder einwerben, etwa aus der Initiative der Bundesregierung zur Digitalisierung.

„Anspruchsvolle Rolle“

Feldmann selbst formuliert es so: „Ziel des Hauptstadtbüros ist es, für eine angemessene Präsenz Frankfurts in der Bundeshauptstadt zu sorgen.“ Wimmer sei „die Idealbesetzung für diese anspruchsvolle Rolle“. Er habe wie wenige andere langjährige Erfahrungen und nachgewiesene Erfolge in Politik, Wirtschaft, Kultur und Nichtregierungsorganisationen vorzuweisen. „Ich danke meinem Büroleiter für fast sechs Jahre engste Zusammenarbeit und bin froh, dass er der Stadt Frankfurt in dieser ebenso arbeitsintensiven wie repräsentativen Stellung erhalten bleibt.“ Im Römer wird allerdings vermutet, dass der Posten in Berlin vor allem deshalb geschaffen wurde, um eine neue Verwendung für Wimmer zu finden, den Feldmann als Büroleiter ablösen wolle.

Wimmer verlegt seinen Arbeitsplatz am 1. Juli nach Berlin, übernimmt die neue Funktion aber schon zum 1. April. Das hängt mit einer von Feldmann verfügten Organisationsänderung zusammen, die an diesem Tag in Kraft tritt. Dann werden das Hauptamt und das erst vor eineinhalb Jahren gegründete Amt für Kommunikation und Stadtmarketing (KuS) zusammengelegt.

Leiten wird die neue Einheit „Hauptamt und Stadtmarketing“ der bisherig KuS-Chef Tarkan Akman, SPD-Mitglied und ein enger Vertrauter Feldmanns. „Mit der neuen Organisationseinheit beschleunigen wir die Verwaltungsabläufe, verzahnen Abteilungen, die bereits jetzt täglich zusammenarbeiten und erhöhen deren inhaltliche Schlagkraft“, begründet der Oberbürgermeister die Neustrukturierung.

Hauptamt verschwindet

Das bisher dem Hauptamt zugeordnete Büro des Magistrats wird zur Abteilung in der neuen Behörde. Was aus Hauptamtsleiterin Regina Fehler wird, ist offen. Schon vor eineinhalb Jahren hatte Feldmann die zentralen Verwaltungsangelegenheiten aus dem Hauptamt in das neue KuS verlegt, in dem damals zudem das Presse- und Informationsamt aufging.