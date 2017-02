Vorschlag als Ehrenbürgerin: Petra Roth hat das Bild unserer Stadt verändert

Petra Roth sei eine unwürdige Ehrenbürgerin, weil während ihrer Amtszeit die Nordwestlandebahn gebaut wurde. Und weil sie als Oberbürgermeisterin nur das gemacht hat, wofür man sie bezahlt hat. Das schreiben und sagen uns Fluglärmaktivisten.

Manche sind mit unserer Politik zum Ausbau des Flughafens nicht einverstanden, damit müssen wir leben und darüber an anderer Stelle diskutieren. Mit dieser Flughafenpolitik nicht einverstanden sind auch andere, die Grünen allemal und so irgendwie auch die SPD, jedenfalls so weit es keine Folgen hat (wo sie Verantwortung hat oder haben wollte, im Landtag, war sie im Wesentlichen derselben Meinung wie wir). Aber trotzdem sind sie alle in ihrer großen Mehrheit der Meinung, dass Petra Roth die Ehrenbürgerwürde verdient hat. Denn das bedeutet nicht, dass man mit jeder politischen Position einverstanden sein muss, die sie eingenommen hat oder einnimmt.

Sondern es ist die Würdigung ihrer herausragenden Bedeutung für die Geschichte und Entwicklung unserer Stadt. Und darin sind sich eigentlich fast alle einig, dass Petra Roth über ihre besonders lange Amtszeit hinweg die Stadt in einzigartiger Weise geprägt hat, und zwar sehr positiv. Sie hat mit ihrem Enthusiasmus, ihrem Charme, ihrer menschlichen Wärme, ihrer Begeisterung für Kunst und Kultur, ihrer Sorge für die Ärmsten der Gesellschaft wie unter anderem den Drogenkranken, ihren Mitmenschen vermittelt, dass nicht nur sie selbst, sondern dass die Stadt insgesamt solche Eigenschaften hat, dass es eben nicht nur eine Stadt des kalten Kommerzes ist. Das hat sie uns selbst vermittelt und uns stolz gemacht auf unsere Stadt, und weit darüber hinaus in ganz Deutschland und auch im Ausland, und hat insgesamt und ziemlich nachhaltig das Bild unserer Stadt verwandelt. Sie hat den Menschen hier und anderswo die Überzeugung vermittelt, dass dies eine nicht nur reiche und erfolgreiche, sondern auch lebens- und liebenswerte Stadt ist. Und obwohl nach meiner Überzeugung dieses Bild der Wirklichkeit entspricht, sicher in vieler Beziehung schon vorher der Wirklichkeit entsprochen hat, macht es nun einmal einen großen Unterschied, ob die Menschen sich dessen bewusst sind oder nicht. Obendrein motiviert es viele, die daran mitarbeiten, die Stadt besser und schöner zu machen.

Das ist für mich persönlich der wichtigste Gesichtspunkt, unter dem Petra Roth diese Ehrung verdient hat. Es gibt noch viele andere, aber das würde zu weit führen.

Wohl wahr, dass sie es in Ausübung ihrer Amtspflichten getan hat. Es gibt bei manchen die Meinung, unter diesem Gesichtspunkt dürfe man ehemalige Oberbürgermeister nicht zu Ehrenbürgern machen. Mich persönlich überzeugt das nicht. Erstens gab und gibt es Oberbürgermeister – in Frankfurt und anderswo –, die trotz ordnungsgemäßer Erfüllung ihrer Amtspflichten keine vergleichbare Wirkung und keine vergleichbaren Verdienste für ihre Stadt haben. Zweitens sehe ich nicht ein, warum ausgerechnet bei der wichtigsten Führungsaufgabe, die es in einer Stadt im öffentlichen Bereich gibt, außerordentliche Leistungen nur deswegen nichts zählen sollen, weil man die Menschen für ihre Position gewählt hat und sie dafür ein Gehalt beziehen (übrigens ein im Vergleich zu entsprechenden Positionen in der Wirtschaft höchst bescheidenes). Deswegen sind wir mit dem Vorstoß der Jungen Union, Petra Roth zur Ehrenbürgerin zu machen, mit vollem Herzen einverstanden.