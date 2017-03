Stadtparlament beschließt Auszeichnung mit großer Mehrheit: Petra Roth ist Ehrenbürgerin

Seit gestern steht Petra Roth in einer Reihe mit Männern wie Albert Schweitzer, Theodor Heuss, Max Horkheimer, François Mitterrand und Helmut Kohl: Sie ist Ehrenbürgerin der Stadt Frankfurt, die zweite nach Trude Simonsohn. Es ist die höchste Auszeichnung, welche die Stadt seit 1795 zu vergeben hat. Ihr Nachfolger Peter Feldmann (SPD) hat Roth für diese Ehrung vorgeschlagen. Die Aussprache und Abstimmung fand in nichtöffentlicher Sitzung statt, um das Ansehen der Geehrten nicht zu beschädigen. Die Urkunde soll Petra Roth bei einer Feierstunde im Kaisersaal überreicht werden. Möglicherweise an einem Termin rund um den 9. Mai. An diesem Tag feiert Roth ihren 73 Geburtstag.

Lange Amtszeit

Die in Bremen geborene Petra Roth war von 1995 bis 2012 Oberbürgermeisterin der größten Stadt Hessens und von 1997 bis 1999, von 2002 bis 2005 und von 2009 bis 2011 Präsidentin des Deutschen Städtetags. In dieser Eigenschaft setzte sie sich für den Erhalt der Gewerbesteuer ein, über deren Höhe die Kommunen selbstständig entscheiden. 2013 wurde sie zum Ehrenmitglied des deutschen Städtetags ernannt. Sie ist erst das zehnte Ehrenmitglied in der Geschichte des mehr als 100 Jahre alten Verbands, in dem rund 3400 Kommunen organisiert sind.

Liberale Politik

In Frankfurt machte sich Roth einen Namen für ihre liberale Großstadtpolitik, sei es, dass sie sich für die Heroinabgabe an schwerst Drogenabhängige einsetzte oder dass sie für den Bau einer Moschee im Stadtteil Hausen warb.

Natürlich sind in einer Demokratie auch bedeutende Politiker nicht unumstritten. So protestierte die Bürgerinitiative Sachsenhausen vor der Sitzung des Stadtparlaments gegen die Auszeichnung.

Lydia Ishikawa und Andrea Müller-Wüst überreichten vor dem Römer dem Stadtverordnetenvorsteher Stephan Siegler (CDU) rund 1000 Unterschriften der Aktion „Keine Ehrenbürgerschaft für Petra Roth“. Die rund 20 Fluglärmgegner erinnerten an Roths Ausspruch vor dem Bau der neuen Landebahn im Jahr 2000: „Wem es zu laut ist, der hat ja das demokratische Recht, wegzuziehen.“ Die BI Sachsenhausen macht Roth dafür verantwortlich, dass die Stadt Frankfurt keine Einwendungen gegen den Ausbau des Flughafens erhoben hat. Nun werde ein ganzer Stadtteil verlärmt, sagte Ishikawa. Gleichwohl sieht die Immobilienmaklerin eine größere Schuld bei der damaligen Landesregierung unter Roland Koch. „Frau Roth ist auch benutzt worden“, stellte sie fest, betonte aber: „Toll fände ich es, wenn Frau Roth ihren Fehler zugeben würde.“

In der Fragestunde des Stadtparlaments stichelte der AfD-Fraktionschef Rainer Rahn, indem er fragte: „Teilt der Magistrat die Auffassung des Personaldezernenten, dass Petra Roth sich auch für die Interessen der zahlreichen fluglärmgeschädigten Bürger Frankfurts eingesetzt hat?“

In Vertretung von Stefan Majer antwortete Rosemarie Heilig (beide Grüne): Der Personaldezernent teile die Auffassung, dass Petra Roth es immer ernst damit gewesen sei, Oberbürgermeisterin aller Menschen in dieser Stadt zu sein. „Weder kleine noch große Sorgen der Menschen waren ihr fremd.“

Kommentar: Man muss auch gönnen können In einem demokratischen Land müssen nicht alle in kollektiven Jubel ausbrechen, wenn ein Politiker geehrt wird. Auch die Lebensleistung eines Politikers darf kontrovers diskutiert werden. clearing