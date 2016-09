Stadt würdigt Freundschaft und Lebensleistung: Petra Roth wird Ehrenbürgerin von Tel Aviv

Die Überraschung flatterte in ihren Briefkasten in Nieder-Erlenbach: Vier Jahre, nachdem Petra Roth die politische Bühne als Frankfurter Oberbürgermeisterin verlassen hat, erhält sie die Ehrenbürgerschaft der Stadt Tel Aviv.

Der Brief des Bürgermeisters der Stadt Tel Aviv-Yafo, Ron Huldai, kam überraschend. Der Politiker schreibt, dass er die große Ehre habe, Petra Roth im Namen der israelischen Stadt darüber zu informieren, dass der Beirat der zweitgrößten Stadt des Landes beschlossen habe, ihr die Ehrenbürgerschaft zu überreichen. „Das war schon eine große Freude für mich“, erzählt Petra Roth. Vor vier Jahren hat die CDU-Politikerin die aktive politische Bühne verlassen. „Umso mehr ehrt es mich, dass die Stadt Tel Aviv an mich denkt“, sagt sie.

Roth hat auf die Nachricht aus Tel Aviv mit einem handschriftlichen Brief an den dortigen Bürgermeister geantwortet und mitgeteilt, dass sie „mit Demut, Freude und Rührung“ die Auszeichnung annehme und am 11. September gerne zur Annahme derselben nach Tel Aviv kommen werde. Ein großer Tag für Petra Roth.

Die beliebte Ex-Oberbürgermeisterin pflegte während ihrer Amtszeit schon lange Jahre gute Kontakte nach Israel. Bereits im Jahr 2005 erhielt sie die Ehrendoktorwürde der dortigen Universität, die in Frankfurt einen großen und namhaften Unterstützerkreis hat. Nun reist Roth morgen früh nach Tel Aviv, wo sie gegen 16 Uhr landen wird. Sie wird am Flughafen abgeholt, ohne große Verschnaufpause geht es dann Richtung Abendessen mit Vertretern der Stadt Tel Aviv. Für Samstag steht eine Stadtführung mit dem Besuch des deutschen Templerviertels Sarona auf dem Programm – dort wird sie auch mit dem Bürgermeister Ron Huldai zu Mittag essen. Am Sonntag um 19.30 Uhr beginnen dann die Ehrungszeremonie und der anschließende Empfang. Montag nach dem Mittagessen geht es wieder zurück nach Frankfurt.

Petra Roth freut sich auf die Reise und die damit verbundene Ehrung. Obwohl sie schon einige Jahre Oberbürgermeisterin a.D. ist, ist sie nach wie vor gut vernetzt und ein sehr gefragter Gast bei großen Diskussionen und Foren – egal, ob es dort um die Stadtentwicklung oder eben die Internationalität einer Stadt geht.

Die Frankfurter CDU kann man sich auch heute noch nicht ohne Petra Roth vorstellen. Irgendwie gehörte sie schon immer zu dieser Partei. Mit ordentlichen Ecken und Kanten – und geradezu sozialdemokratischen Ideen. Und doch prägte die eigensinnige Protestantin aus Norddeutschland mit ihrem für CDU-Verhältnisse geradezu radikal-linken Sozialverständnis die städtische CDU wie keine andere.

Die Konservativen sahen in ihr über Jahrzehnte eine Art weiblichen Messias. Der gottesfürchtige Ex-Kämmerer Ernst Gerhardt, dem Petra Roth noch heute eng verbunden ist, war es, der früh ihr politisches Erneuerungspotenzial erkannt hatte, das in der zierlichen Blondine steckte. Als einer der Ersten unterstützte er sie schon kurz nach ihrem Eintritt in die CDU im Jahr 1972. Auch heute noch gehört der mittlerweile 94-Jährige zu den ganz wenigen, die einen sehr direkten Draht zu Petra Roth haben.

Vier Jahre nach ihrem Abgang als Frankfurts First Lady findet die CDU noch immer nicht den richtigen Weg, um den erstarkenden Sozialdemokraten um den Oberbürgermeister Peter Feldmann Paroli zu bieten. Landesvater Volker Bouffier – so hört man aus Kreisen des Landtages – macht sich echte Sorgen um die Frankfurter CDU. . .

Petra Roth ist klug genug und schweigt dazu. Sie genießt den post-politischen Ruhm und die Aura einer Politikerin, die fast alles richtig gemacht hat. Es bleibt spannend abzuwarten, wann die Stadt Frankfurt dem Vorbild Tel Avivs folgen wird.