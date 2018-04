Uniklinik: Pflegepersonal protestiert für ein Jobticket für alle Mitarbeiter

„Ich verstehe nicht, warum die Vergabe des Freifahrttickets so ungerecht ist“, sagt die Dinah Schramm, Krankenpflegerin an der Uniklinik. Sie zahlt für ihr RMV-Monatsticket rund 86 Euro, was sie schon viel findet. Als Frankfurterin komme sie damit aber noch halbwegs günstig weg: „Wir haben Pendler aus ganz Hessen, die zahlen natürlich viel mehr.“

Etliche Mitarbeiter, so Schramm, kämen mit dem Auto. Die Parkplatzsituation sei aber katastrophal: Das Parkhaus an der Sandhofstraße, das auch der Öffentlichkeit zugänglich ist, sei oft voll, und das Parkhaus auf dem Unigelände mit bis zu 20 Euro Kosten pro Tag zu teuer. Wer einen Dauerplatz mieten wolle, müsse auf eine Warteliste, da das Angebot knapp sei.

Anfang des Jahres erhielten rund 900 Mitarbeiter der Uniklinik, die bei der Goethe-Universität und damit beim Land Hessen unter Vertrag stehen, das Freifahrtticket, das alle Landesangestellten seit diesem Jahr bekommen. Eine solche Regelung für die Ärzte hat der Marburger Bund mit dem Land Hessen vereinbart. Sie gilt seit 1. April.

Die Mitarbeiter der Pflege und Verwaltung sammelten schon zu Jahresanfang Unterschriften für eine Freifahrtregelung für alle rund 6000 Uniklinik-Mitarbeiter. Der Rücklauf war enorm: 4500 Unterschriften kamen zusammen, darunter auch die vieler Ärzte. Der Ärztliche Direktor, Professor Jürgen Graf, nahm die Unterschriften Mitte Februar entgegen, fand die Aktion begrüßenswert und versprach, sie dem Aufsichtsrat und dem Land Hessen zu übergeben.

Seither ist aber nichts passiert, weshalb Uniklinik-Mitarbeiter das Thema mit weiteren Aktionen „am Köcheln halten“ wollen, so Uwe Richtmann, Verdi-Mitglied und Personalratsvorsitzender der Uniklinik. Geplant sind zwei „aktive Mittagspausen“ im Mai. „Die Mitarbeiter erwarten, dass alle das Freifahrtticket bekommen. Dass ausgerechnet die leer ausgehen, die ohnehin am wenigsten verdienen, ist für niemanden hier verständlich.“ Es würde dem Land gut zu Gesicht stehen, wenn es allen Mitarbeitern entgegenkäme, sagt Richtmann.

Die Chancen stehen gut. Mit dem RMV habe der Uniklinik-Vorstand schon Gespräche bezüglich eines Jobtickets aufgenommen, hieß es gestern auf Anfrage. Voraussetzung für das Jobticket sei es, dass genügend Mitarbeiter es nutzten.