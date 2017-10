Neuer Standort: Pharmaunternehmen Mundipharma zieht in die Mainmetropole

Das Pharmaunternehmen Mundipharma wird seinen Standort in Limburg schließen. Dies ist bereits seit März bekannt. Seit vergangener Woche sind nun die Modalitäten klar, die Verhandlungen zwischen Betriebsrat und Geschäftsleitung beendet. Der neue Plan für den Standort Deutschland steht. Theoretisch. Praktisch gibt es jetzt einiges zu tun.

Geplant ist, dass die verkleinerte Marketing- und Vertriebseinheit, voraussichtlich 174 Mitarbeiter, im ersten Quartal 2018 ihre Arbeit aufnimmt und im Laufe des Jahres dann nach Frankfurt übersiedelt. Denn das bisherige Firmengebäude im Limburg ist für die reduzierte Mannschaft zu groß.

Das Unternehmen hatte zunächst Berlin als Deutschlandniederlassung favorisiert. Doch nun haben sich die verhandelnden Gruppen auf Frankfurt geeinigt. „Unsere Erfahrungen mit einem Standort in Hessen sind gut. Und im Rahmen der Neuausrichtung werden wir immer wieder qualifizierte Mitarbeiter brauchen“, erklärt ein Unternehmensprecher. Die seien in Frankfurt leichter zu finden als in Limburg. Doch wo soll es in Frankfurt hingehen? „Wir haben gerade die Verhandlungen um Interessensausgleich und Sozialplan abgeschlossen. Der Umzug nach Frankfurt stand bisher nicht an erster Stelle.“ Es sei wichtig, dass der neue Standort eine gute Anbindung nach Limburg habe und die Größe der neuen Niederlassung müsse passen.

Gute Erreichbarkeit

Mögliche Flächen könnte Mundipharma im Industriepark Höchst finden. Dieser wäre von Limburg aus sogar gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Doch da Mundipharma in Zukunft in Deutschland nicht mehr produziert und forscht, ist auch keine Infrastruktur nötig, die ein Pharmaunternehmen bräuchte. Raum für Büroarbeitsplätze in Frankfurt und Umgebung mit einer passenden Anbindung an Autobahn und öffentlichen Nahverkehr lassen sich finden. Und dann wäre Höchst so gut wie Eschborn oder Niedernhausen oder jeder Stadtteil Frankfurts mit einer guten Autobahnanbindung.

Forschung verlagert

Die Wirtschaftsförderung Frankfurt oder die Verwaltung des Industrieparks Höchst äußern sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht zu den Umzugsplänen. Von der Schließung betroffen sind 500 Mitarbeiter aus Produktion und Forschung. Die Forschung wird nach Cambridge in England verlagert, die Produktion irgendwohin in Europa. Mundipharma gehört zu dem US-amerikanischen Pharmakonzern Purdue Pharma. Ein bekanntes Produkt aus Limburg ist das Desinfektionsmittel Betaisodona.