Irgendwo in der Wohnung von Pit Knorr steht, eher unauffällig, sicher nicht zufällig, auf einem halbhohen Schränkchen die kleine schwarze Skulptur eines Mannes. Dichtes Haar, hohe breite Stirn, ein gewaltiger Schnauzer. Es könnte das kleine Abbild des großen Hausherrn sein, wäre da nicht der Frack mit überlanger Jacke, breiten, ausgestellten Hosen, die schwarzen Lackschuhe. Und wäre der Mann nicht so zierlich. Also kein Selbstporträt, sondern Groucho Marx, der Schauspieler und Unterhaltungskünstler, das geistige Oberhaupt der Marx-Brothers. Vorbild sicher, kein Ebenbild.

Pit Knorr ist nämlich groß, stabil und auch auf seine alten Tage noch ein dynamischer, kantiger Typ mit leicht rauer, kräftiger Stimme. Einer, der weiß, wo es langgeht. Dass er sein Leben lang auch als Regisseur gearbeitet hat, man spürt es immer noch. Knorr ist nicht zu übersehen. Er ist nicht zu überhören. Aber er ist ein Teamworker. Er hat geschrieben, gesprochen, Regie geführt und sogar den Weihnachtsbaum der Familie Breitlinger in einem „botanischen Drama“ zum Nadeln gebracht (in der schrägen Weihnachtsgeschichte: „Erna, der Baum nadelt“).

Erfolg & Zufall

Er hat mit Wilhelm Genazino, dem Schriftsteller und Büchner-Preisträger, eng zusammengearbeitet, zeitweilig sogar in einem Zimmer. Knorr war Textchef von „Pardon“. Er war Mitbegründer der „Titanic“. Am Anfang haben sie alle bei ihm in der Küche gesessen, F. K. Waechter, Chlodwig Poth, Eckhard Henscheid, haben an Konzept und Gestalt der „endgültigen“ Satirezeitschrift gebastelt. Kern der Truppe war jedoch die „GEK“: das Autorenkollektiv Gernhardt, Eilert, Knorr. Ihr allergrößter Erfolg, abseits der „Titanic“, beruht allerdings auf einem Zufall. Irgendwie hatte es wohl Gernhardt spitz gekriegt, dass Otto Waalkes ungefragt Texte von ihm verwenden würde. Die Folge: Gernhardt, Eilert und Knorr schrieben fortan ganz offiziell diese Texte. Erst sie haben Otto zu Otto gemacht. Sie haben die Gags der Shows, die Dialoge der Filme und alles, was in den Otto-Büchern steht, geschrieben.

Bild-Zoom Der Rote Faden - Frankfurter im Porträt, Societäts-Verlag 2015, 208 Seiten, Bildband, € 19,80 (D) / € 20,40 (A) / sFr 28,50 (CH), ISBN: 978-3-95542-147-2

Zu dritt haben sie viele lange Jahre zusammengearbeitet. Sie nannten es Arbeit und hatten doch Spaß. Einer musste aufschreiben, alle drei haben gedacht. Wurde gelacht, war es dann schon die halbe Miete. Dann hieß es „Schreib’s auf. Schreib’s auf“. Immer neue Anläufe, andere Formulierungen. Gernhardt trieb zur Eile an, mahnte zur Konzentration. Sie dachten, sie lachten. Wenn nix dabei herauskam, hieß es: „noch fünf Minuten“. Dann die Vollbremsung. Entweder war ein guter Gag entstanden oder die Notizen wanderten in den Papierkorb.

So wurden Witze gemacht. So sind sie bekanntgeworden. Und bald auch berühmt. Und dabei, so meinen nicht nur Neider, haben sie sich offenbar eine goldene Nase verdient.

Pit Knorr hatte sich schon vor dem ersten Otto-Film eine Art Trümmergrundstück auf Mallorca gekauft und war (selbst) am Renovieren. Noch wusste er nichts von der bereits erheblichen Veränderung seines Kontostands. Erst durch deutsche Touristen, die an seinem Zaun vorbeiliefen, erfuhr auch Knorr von dem triumphalen Erfolg. „Schlangen vor den Kinokassen“ hatte die „Bild“-Zeitung getitelt. Er rief, noch immer etwas ungläubig, bei Horst Wendlandt, dem Produzenten, an, der ihn zurückfragte: „Sag mal, was machst du gerade?“ Knorr: „Ich streiche das Gartentor.“ Darauf wieder Wendlandt: „Junge, nimm Gold, nimm Gold.“

„Otto. Der Film“, 1985, wurde, auch für die Beteiligten überraschend, zum erfolgreichsten deutschen Nachkriegsfilm. Die Kassen klingelten. Die Autoren strahlten. Sie alle drei konnten nicht nur pointiert schreiben, sondern auch gut verhandeln. Vorgeschickt wurde Knorr, der es offenbar am besten konnte. Eher unfreiwillig bin ich selbst Zeuge dieses Verhandlungsgeschicks geworden. Das Haus, uns gegenüber, das Gernhardt zusammen mit seinem Kollegen Hans Traxler, (auch „Neue Frankfurter Schule“) gekauft hatte, erhielt plötzlich ein Gerüst. Es wurde wieder aufgestockt (im Krieg war das Dach ausgebrannt). Gernhardt ließ sich, für die Nachbarschaft gut (ein)sichtbar, ein ansehnliches, lichtdurchflutetes Atelier mit hübschen Balkons auf beiden Seiten bauen. Und Knorrs Anwesen auf Mallorca hat sicher nicht nur am Gartentor von dem plötzlich hereinkommenden Einkommen seines Besitzers profitiert. Otto und die drei, wahrlich eine Zugewinngemeinschaft. Ein kleines, sehr schönes Büchlein, „Mallorca – Insel der Inseln“, jetzt noch bei Rowohlt erhältlich, bezeugt zwar nicht den neuen Reichtum, aber doch dessen entspannende Folgen. Diese Karriere war dem Autor gewiss nicht in die Wiege gelegt.

Der rote Faden Das rote Band der Sympathie Der Societäts-Verlag hat eine Porträtreihe aus der Frankfurter Neuen Presse aufgenommen: „Der rote Faden“ vereint 40 Frankfurter, die Großes geleistet haben. clearing

Peter Knorr wurde am 11. August 1939 in Salzburg geboren. Der Vater war Ingenieur und damals eingezogen vom Arbeitsdienst der Nazis. Die Mutter Lehrerin. Seine Kindheit – das war der Krieg. Er hat einiges miterleben müssen. Auch die Angriffe auf Dresden im Februar 1945. Der kleine Peter war damals noch keine sechs Jahre alt. Sein Bruder Stefan war drei Jahre jünger (er wurde später Redakteur des HR). Die Kinder lebten mit ihrer Mutter in der Dresdner Neustadt mit gutem Blick auf die Innenstadt. In drei Wellen flogen die alliierten Bombergeschwader Dresden an. „Christbäume“ zur Markierung der Abwurfziele wurden gesetzt. Dann folgten, mit mächtigen Detonationen, die Sprengbomben, um die Dächer eines klar umgrenzten Areals abzudecken. Dann die Brandbomben, die auf den freigelegten Dachböden mehr als genug brennbares Material fanden. Die Windrichtung war einberechnet. Der Feuersturm begann. Dresden brannte. Der Asphalt wurde flüssig, Menschen zu Fackeln. Es blieb ein Trümmerfeld. Das sind Erfahrungen, die sich buchstäblich in die Seele der Menschen einbrennen. Die junge Mutter und die beiden kleinen Kinder auf der anderen Seite der Elbe wurden nicht nur Zeugen dieses Infernos. Sie wurden, nur äußerlich unverletzt, auch Opfer des Geschehens. Mit einem Leiterwagen, sogar einer Bettdecke und einigen weiteren Habseligkeiten konnten die drei zu Fuß am dritten Tag der Angriffe aus Dresden fliehen.

In dem für ihn bezeichnenden, zuweilen auch sarkastischen Humor sagt Knorr: „Im Februar ’45 hatte ich bereits das Schlimmste meines Lebens hinter mir. Von da an ging es nur noch bergauf.“

Erst einmal ging es geradeaus, gen Westen. Ziel der Flucht war keine Metropole, sondern die Schwalm im Nordhessischen, mit der Kreisstadt Ziegenhain. Der Ort Gungelshausen hatte vor ihrer Ankunft keine 100 Einwohner. Das änderte sich, als sie zu dritt dort eintrafen. In der Schwalm lebten die Eltern des ersten Mannes der Mutter, der noch im Ersten Weltkrieg, ohne Nachkommen zu hinterlassen, gefallen war. Frau Knorr, Lehrerin geworden, hatte wieder geheiratet und kam nun, wie der Alptraum vom ungebetenen Gast, dort an, wo sie niemand erwartet hatte und jeder ihr das gerne auch zeigte. Ihr zweiter Mann, Vater der Kinder, wurde 1947 aus englischer Kriegsgefangenschaft entlassen und kehrte erst dann zu seiner Familie zurück. Für die Kinder war das Leben auf dem Land ganz angenehm. Die Tatsache, dass die Mutter als Grundschullehrerin für die Ausbildung der Bauernkinder (und auch für ihre Schulnoten) zuständig war, half vermutlich bei der damals nicht einfachen Nahrungsmittelbeschaffung.

Lesen Sie auf der nächsten Seite: Fremde & Heimat