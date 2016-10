Josef nimmt Investoren stärker in die Pflicht: Planungsdezernent fordert mehr Sozialwohnungen

Bauherrn müssen sich in Frankfurt auf strengere Vorgaben der Stadt einstellen. Planungsdezernent Mike Josef (SPD) kündigte am Mittwoch an, er werde bei allen Bauvorhaben konsequenter als bisher einen Anteil von 30 Prozent Sozialwohnungen fordern. Ohne einen neuen Stadtteil aber werde das Wachstum der Stadt nicht zu bewältigen sein.

Eine Schonfrist von 100 Tagen gewährt man frisch gewählten Politikern normalerweise, um sich in eine neue Aufgabe einzuarbeiten. Planungsdezernent Mike Josef (SPD) aber, seit dem 14. Juli im Amt, hat eine rasche Auffassungsgabe. Ihm reichen 90 Tage. Und so stellte er schon am Mittwoch vor, was er sich vorgenommen hat. Der Schwerpunkt liegt – wenig überraschend – beim Thema Wohnen.

Josef machte deutlich, dass er die aktuellen Wachstumsprognose zur Grundlage seiner Politik machen wird. Demnach wird Frankfurt bis 2030 um bis zu 100 000 Einwohner wachsen – darauf müsse sich die Stadt einstellen. „Ich will das Wachstum der Stadt sozial gestalten“, sagte er.

Keine Ausnahmen mehr

Das heißt: Josef möchte erreichen, dass nicht nur teure Apartments, sondern auch mehr Sozialwohnungen gebaut werden. Der Bedarf sei groß: Rund 10 000 Haushalte stünden auf der Warteliste des Wohnungsamts, 23 000 Personen seien betroffen. Gleichzeitig werden nur wenige Sozialwohnungen neu gebaut. 2015 seien es gerade einmal 194 gewesen, so Josef. Das will er ändern. Den Grundsatzbeschluss des Stadtparlaments, in neuen Bebauungsplänen einen Anteil von 30 Prozent geförderter Wohnungen vorzuschreiben, will er noch konsequenter anwenden als bisher. „Es wird keine Ausnahmen mehr geben“, kündigte er an. „Wir schaffen klare Richtlinien, jeder Investor weiß, worauf er sich einlässt.“ Andere Städte wie München oder Hamburg zeigten, dass das geht.

Josef will auch bei Gewerbebauten darauf bestehen, dass ein entsprechender Wohnungsanteil entsteht – und zwar auf dem betreffenden Grundstück und nicht, wie bisher möglich, auch irgendwo in der Nachbarschaft. „Da sind dann Sozialwohnungen in die Rechnung eingeflossen, die ohnehin entstanden wären.“ Er hat keine Bedenken, dass die Investoren dadurch überfordert werden. Mit Wohnungsbau lasse sich immer noch genug verdienen. Betroffen von der neuen Regelung ist unter anderem das ehemalige Deutsche Bank-Areal an der Großen Gallusstraße. Auch auf diesem wird Josef den Bau von Sozialwohnungen fordern.

Pfingstberg eine Option

Allerdings sind die Grundstücke für den Wohnungsbau knapp. „Wir müssen dichter und flächenschonender bauen“, fordert der Planungsdezernent. „Nur so entsteht Lebensqualität und Urbanität.“ Deshalb prüfe das Stadtplanungsamt derzeit, ob in den geplanten Baugebieten im Nordend – Gärtnerei Friedrich und Innovationsquartier – dichter gebaut werden kann. „So wird es möglich, den Abenteuerspielplatz am Günthersburgpark zu erhalten.“

Darüber hinaus werde man nicht darum herumkommen, auch Flächen am Stadtrand in Anspruch zu nehmen. „Wir müssen mit einem neuen Stadtteil an den Start gehen“, betonte Josef. Der umstrittene Pfingstberg zwischen Nieder-Eschbach und Nieder-Erlenbach sei dabei nur „eine Option von vielen“. Josef machte aber auch deutlich, dass sich die Fläche im begrenzten Frankfurter Stadtgebiet anbiete, weil die heutige Nutzung dort nicht so stark festgelegt sei wie an anderen Stellen.

Stärker entwickeln will der Planungsdezernent auch den Frankfurter Westen, wo die Nähe zum Industriepark (Seveso-Richtlinie) zum Teil neue Wohngebiete verhindere. Laut Josef zeichnet sich aber eine Lösung ab.