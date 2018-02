OB-Wahl: Podiumsdiskussion: Jeder Kandidat sieht seine eigene Stadt

Es ist unbestritten: Das Thema Wohnen dominiert den aktuellen Wahlkampf um das Oberbürgermeisteramt. Also versprechen so gut wie alle Kandidaten, dass mit ihnen schneller und vor allem zu bezahlbaren Preisen gebaut werde. So taten es auch sechs der sieben Bewerber, die diese Zeitung am Donnerstagabend zur Podiumsdiskussion eingeladen hatte.

Die Ausnahme war Nico Wehnemann von der Satire-Partei Die Partei. Er verspricht seinen Anhängern, nach Eroberung des Amts ein nichtstuender „Grüßaugust“ sein zu wollen, also hielt er sich mit konkreten Aussagen eher zurück.

Mit einer so unverwechselbaren Position können die übrigen Politiker nicht aufwarten, aber wo die fehlenden Wohnungen gebaut werden können, da hat jeder so seine Vision.

Amtsinhaber Peter Feldmann (SPD) will das neue Baugebiet im Nordwesten Frankfurts, zu beiden Seiten der Autobahn A 5. Er verprelle dafür notfalls 80 Bauern, so Feldmann, immerhin stünden ihnen 40 000 Menschen gegenüber, die bezahlbaren Wohnraum bräuchten. Seine wohl schärfste Konkurrentin, CDU-Kandidatin Bernadette Weyland, will nur einen Teil der Felder bebauen, legt aber Wert darauf, dass dort ansprechende Architektur entsteht.

Hoch hinaus

Die Grüne Nargess Eskandari-Grünberg fordert einen ökologisch sauberen Stadtteil, will aber in der Stadtentwicklung Wildwuchs verhindern: „Wir haben kein großes, übergreifendes Konzept, keine Vorstellung davon, wie Frankfurt sich langfristig entwickeln soll.“

Ganz anders als bislang, konnte da Janine Wissler als Antwort liefern. Sie kämpft für die Linke zum zweiten Mal als OB-Kandidatin. Nicht mit Büros, Hotels und Luxuswohnungen dürfe der knappe Baugrund zugestellt werden, sondern mit gefördertem Wohnraum. Wissler will eine Quote von 80 Prozent subventioniertem Wohnungsbau.

Volker Stein, unabhängiger Kandidat, ist überzeugt, dass das Rebstockgelände das beste Areal für ein neues Wohngebiet ist. Dort könnten richtig viele Appartements entstehen, wenn man wenigstens Achtgeschosser baute. Noch höher stellt sich Michael Weingärtner, Kandidat der Freien Wähler, die Neubauten für Frankfurt vor. Wohnhochhäuser seien die einzige Lösung. Andernfalls müsse irgendwann der Stadtwald fallen, um Platz für Siedlungen zu schaffen. „Das will ich aber nicht“, so der Feuerwehrmann.

Dass Oberbürgermeister-Kandidaten nicht nur ihre Vorstellungen für die Zukunft voneinander unterscheidet, sondern auch ihr Blick auf die Gegenwart, wurde beim Thema Bahnhofsviertel besonders deutlich. Hier zeichnete Stein das düsterste Bild: Die Münchner Straße sei noch nett, aber rundherum sei die Gegend geprägt von Dealern und Kriminellen, die Straßen seien voll Schmutz und Urin, die Anwohner fürchteten sich. Wäre die Lage nicht so katastrophal, hätte das Land fürs Bahnhofsviertel wohl kaum so viel zusätzliche Polizisten abgestellt.

Feldmann und Weyland gingen weniger weit, mehr Sauberkeit, weniger Kriminalität und Suchtkranke auf den Straßen sind aber auch ihr Versprechen. Man müsse an der Verbesserung der Zustände arbeiten, bleib Weyland etwas vage. Feldmann wiederholte seine Forderung für ein Alkoholverbot am Kaisersack. Stein würde im Viertel am liebsten eine Waffenverbotszone einrichten, in deren Rahmen die Polizei Menschen ohne weitere Begründung stoppen und kontrollieren könnte. Mehr Polizeipräsenz ist auch die Lösung von Weingärtner.

Dreckig, nicht gefährlich

Da gingen Eskandari-Grünberg, Wehnemann und Wissler nicht mit: „Waffen sind schon verboten“, klärte Wehnemann auf. „Ein Alkoholverbot nutzt nichts. Eine Schnapsidee“, konterte Wissler. „Dass Frankfurt unsicher ist, würde ich nicht sagen“, meinte Eskandari. Das Bahnhofsviertel mit seinen Cafes und Geschäften sei toll, aber fraglos gebe es dort eine Drogenproblematik und kriminelle Dealer. „Den kranken Menschen müssen wir helfen, die Dealer bekämpfen.“ Zudem brauche es auf der Kaiserstraße öffentliche Toiletten.

Wissler ging anders ran: „Ich finde nicht, dass es im Bahnhofsviertel schlimmer geworden ist. Es ist doch so: Das Viertel ist aufgewertet worden, und jetzt stören sich die Leute an Obdachlosen und Drogenabhängigen.“ Wenn, dann müsse man an die Ursache des Elends gehen.