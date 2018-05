Ende der Umbauarbeiten: Politprominenz und Konzerngranden: Feier für den Höchster Bahnhof

Bevor der hohe Besuch kam, wurde der Höchster Bahnhof gestern Vormittag geschrubbt wie lange nicht mehr: Vor dem Südeingang kam man nur über Umwege weiter, weil mit einem Hochdruckreiniger gearbeitet wurde. In der Bahnhofshalle war eine Hebebühne im Einsatz, und auf den Bahnsteig wurden Zigarettenstummel zusammengekehrt und Papierkörbe geleert. Am Nordausgang wurde sogar ganz diskret die seit Monaten stehende Uhr über dem Eingang in den Bahnhofstunnel abgeschraubt.

Nichts sollte die Feierstimmung trüben, zu der die Deutsche Bahn mit ihrem Konzernbevollmächtigten für das Land Hessen eingeladen hatte. Der hessische Verkehrsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) betonte, er sei gekommen, weil es bei der üblichen Dauer solcher Infrastrukturmaßnahmen selten sei, dass man als Amtsträger Anfang und Ende erlebe: „Den Spaten vom ersten Spatenstich habe ich noch zu Hause in der Garage.“

Noch viel zu tun

Der Frankfurter Verkehrsdezernent Klaus Oesterling (SPD), ein passionierter Bus- und Bahnfahrer, wies allerdings darauf hin, dass der barrierefreie Umbau der Bahnsteig-Zugänge und die Sanierung des Fußgängertunnels nur als „Baustein“ gesehen werden könne: „Es bleibt viel zu tun.“ So hoffe man etwa auf eine attraktive Lösung für das Empfangsgebäude, dessen Sanierung die Bahn unlängst auf 2020 verschoben hat (wir berichteten). Der südliche Bahnhofsvorplatz ist in Arbeit, am nördlichen will die Stadt nachbessern: Die beim Umbau installierte Fahrradabstellanlage wird so gut genutzt, dass sie durch eine doppelstöckige ersetzt werden soll. Das dürfte allerdings, so Oesterling, etwa sechs weitere Parkplätze kosten.

Bild-Zoom Foto: Maik Reuß Rechts stand der Automat für den Fernverkehr. Die Tickets gibt’s jetzt am RMV-Automaten. Der linke ist allerdings gerade kaputt . . .

Nachbessern muss die Bahn auch bei ihren Gewerken im Bahnhof: Die Aufzüge zu den Gleisen, die anfangs ständig ausfielen, sind zwar nicht mehr dauerhaft kaputt, aber immer noch zu häufig – auch gestern gab es wieder Störungen. Und: Nachdem Ortsbeirat Hans-Christoph Weibler (CDU) beantragt hatte, mehr Automaten für Fernverkehr-Tickets aufzustellen, hat die Bahn den einzig existierenden im Höchster Bahnhof abgebaut: Die Tickets gibt es jetzt am RMV-Automaten. Die Bahnhofshalle wurde gestern zwar gekärchert, ist aber voller Flecken und schadhafter Stellen. Von der Decke des Bahnhofstunnels hängen kleine Stalaktiten, weil Wasser durch die Gleisbetten eindringt. Sitzbänke auf den Bahnsteigen sind rostig, in den Glasschächten der Aufzüge liegt Müll – die Bürgerinitiative Bahnhof Höchst hat ein zweiseitiges Schreiben an die Bahn aufgesetzt.

Bund und Land zahlen

Konzernbevollmächtiger Vornhusen ist allerdings stolz, dass mehr als 18,7 Millionen Euro investiert wurden. Dreiviertel des Geldes kommen vom Land und vom Bund, 8,1 Millionen etwa hat das Land beigesteuert, das sich auch am Umbau des Bahnhofsvorplatzes beteiligt. Auch der RMV hat sich beteiligt: Immerhin wird der Höchster Bahnhof täglich von 30 000 Menschen genutzt und wird auch bei der Regionaltangente West eine zentrale Rolle spielen. Allerdings wurde auch viel Gutes umgesetzt, das nicht ausreichend gewürdigt wird: So gibt es jetzt etwa auch ein taktiles Leitsystem für Sehbehinderte, und durch Glaseinsätze dringt viel mehr Tageslicht in den Fußgängertunnel. Ungelöst ist noch das Problem der unterschiedlichen Bahnsteig- und Zugeinstiegshöhen – je nach Fabrikat sind die Abmessungen unterschiedlich.

Kommentar Ein bisschen Kopfschütteln löst es schon aus, wie die Bahn zu dieser „Einweihungsfeier" einlädt für den Höchster Bahnhof. Da bietet man einen Minister und den Konzernbevollmächtigten auf, aber diejenigen,

Nun sollte in diesem Jahr auch der Umbau des Griesheimer Bahnhofs beginnen, doch nach dem ICE-Unglück vom Februar vergangenen Jahres wird sich dieser Baubeginn wohl deutlich verschieben. Auf Anfragen hat die Bahn bislang darauf verwiesen, erst den Ortsbeirat in einer Sitzung informieren zu wollen. Das wird wohl allerdings nicht in der Mai-Sitzung in der nächsten Woche der Fall sein, sondern wahrscheinlich erst in der Juni-Sitzung.