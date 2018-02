Die Frankfurter Polizei hat einen anonymen Brief geantwortet, der ihren Beamten im Bahnhofsviertel Repressionen und racial profiling unterstellt.

Nach der heftigen und anonymen Kritik durch angebliche Mitarbeiter der Frankfurter Drogenhilfe meldet sich die Frankfurter Polizei am Donnerstagmittag zu Wort.

"Der Polizei Frankfurt sind diese Vorwürfe seitens der Drogenhilfe völlig neu und [sie] entsprechen nicht dem gewohnt vertrauensvollen Verhältnis, das seit Jahren gepflegt wird", heißt es in einem Schreiben, das die Polizei am frühen Donnerstagnachmittag veröffentlicht hat.

Zum Hintergrund: Angebliche Mitarbeiter der Frankfurter Drogenhilfe hatten zu Wochenbeginn in einem anonymen Brief heftige Kritik an der polizeilichen Sicherheitsoffensive im Bahnhofsviertel geübt.

"Ihr macht Politik auf dem Rücken unserer Klient*innen!", ist der Brief überschrieben. Die anonymen Autoren protestieren unter anderem gegen Sicherheitsmaßnahmen wie die geplante Ausweitung der Videoüberwachung. Zudem werfen sie der Polizei vor, drogenabhängige Menschen im Bahnhofsviertel zu gängeln und teilweise "racial profiling" anzuwenden, also Menschen bestimmten Aussehens verstärkt zu kontrollieren.

In ihrer am Donnerstagnachmittag veröffentlichten Stellungnahme weist die Polizei diese Vorwürfe zurück.

Sie betont nicht nur auf das "vertrauensvolle Verhältnis" zwischen Polizei und Drogenhilfe, sondern verweist außerdem auf eine Untersuchung des Centre of Drug Research, derzufolge Drogenabhängige seit Ende 2016 "in geringem Maße von Repressionen seitens der Polizei betroffen waren." Zudem träfen diese Maßnahmen auf "Zuspruch" seitens der Drogenhilfe, heißt es in dem Schreiben.

Zum Vorwurf des "racial profiling" erklärt die Polizei: "Im letzten halben Jahr fiel (...) auf, dass von den detektierten Rauschgifthändlern im Bahnhofsviertel rund 75 Prozent aus Drittstaaten kommen. Daraus den kontrollierenden Beamtinnen und Beamten rassistische Motive zu unterstellen, wird ihnen (...) nicht gerecht."

Über die Drogenszene im Frankfurter Bahnhofsviertel wird seit Jahren heftig diskutiert. Momentan sind umfangreiche Sicherheitsmaßnahmen und eine größere Polizeipräsenz im Viertel in Vorbereitung.

red