Revier im Mertonviertel: Polizei ist zurück im Norden Frankfurts

Das 14. Polizeirevier kehrt in den Frankfurter Norden zurück. Bis Ende November soll der Umzug von der Miquelallee in die Marie-Curie-Straße 32 im Mertonviertel dauern. Dies gaben die Leiterin der Polizeidirektion Nord, Claudia Rogalski, sowie der Leiter des 14. Reviers, Thomas Schulze, in der jüngsten Sitzung des Ortsbeirats 12 (Kalbach, Riedberg) bekannt. „Die Koffer sind gepackt und die Möbel stehen bereits“, sagte Schulze.

Seit Mitte März 2017 ist das für Heddernheim, Nordweststadt, Niederursel, Praunheim, Riedberg und Mertonviertel zuständige 14. Revier im Polizeipräsidium in der Miquelallee untergebracht. Es musste zuvor aus seinem langjährigen Standort im Nordwest-Zentrum ausziehen, weil dieses umgebaut wird.

Kritik gab es von Bürgern, die Bedenken hatten, ob ihre Sicherheit noch gewährleistet sei, schließlich ist die Miquelallee weit weg vom Zuständigkeitsgebiet des 14. Reviers. Doch die Präsenz der Streifen im Stadtteil wurden erhöht. Und auf dem Riedbergplatz steht einmal pro Woche eine mobile Wache, um sich um Anwohneranliegen zu kümmern.

In der Marie-Curie-Straße werden künftig das 14. Revier und das für die Stadtteile Bonames, Berkersheim, Frankfurter Berg, Harheim, Kalbach, Nieder-Eschbach und Nieder-Erlenbach zuständige 15. Revier auf dem Frankfurter Berg zu einer Wache zusammengelegt. Schulze wird sie leiten. Auch die von Claudia Rogalski geleitete Frankfurter Polizeidirektion Nord wird in der Marie-Curie-Straße unterkommen.

Kurze Wege für Bürger

Für die Bewohner des Riedbergs bringen der baldige Umzug und die Zusammenlegung nicht nur eine nahe gelegene Polizeiwache mit sich. Der Bereich des Stadtteils östlich der Altenhöferallee wird künftig nicht mehr zu einem anderen Revier zählen.

Ursprünglich sollte die neue Direktion mit 150 Beamten in der Lurgiallee 5 im Mertonviertel entstehen und Anfang 2016 öffnen. Der Eigentümer ist jedoch vom Vertrag zurückgetreten und zwang die Polizei dazu, das 14. Revier vorübergehend im Polizeipräsidium unterzubringen.

Neue Aufgabe

Rogalski freut sich auf den Einsatz im Nordwesten der Stadt. „Schließlich bin ich dort auch zu Hause“, sagte sie. Die 48-jährige Polizeioberrätin hat in über 30 Jahren Laufbahn bereits alle Frankfurter Polizeidirektionen durchlaufen. Bis vor kurzem leitete sie die „Besondere Aufbauorganisation Bahnhofsgebiet“ (BAO), die das Frankfurter Polizeipräsidium Ende 2016 im Kampf gegen den Rauschgifthandel im und am Hauptbahnhof gebildet hatte. In der BAO arbeiteten gut 100 Polizisten aus verschiedenen Abteilungen daran, die Dealerei mit Crack in der B-Ebene und mit Cannabis in der Düsseldorfer Straße einzudämmen.

Im Nordwesten Frankfurts werden die Aufgaben andere sein: Familienstreitigkeiten in der Nordweststadt gehören hier zum Alltag sowie Ladendiebe, Trick- und Taschendiebe im Nordwest-Zentrum. Entlang des Niddaufers gilt es, die Umweltschutzbestimmungen zu überwachen. Auf dem friedlichen Riedberg wird die Polizei eher weniger zu tun bekommen.