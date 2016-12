Ortswechsel der Rauschgifthändler: Polizei mischt Dealerszene auf

Die Ausbreitung der Cannabis-Dealerei von der Düsseldorfer Straße (Bahnhofsviertel) in das benachbarte Wohnquartier ist nach Einschätzung der Landespolizei eine Folge des erhöhten polizeilichen Kontrolldrucks. Nach der Gründung einer Besonderen Aufbauorganisation (BAO) für das Bahnhofsviertel vor zwei Wochen seien dort täglich etwa 100 zusätzliche Beamte im Einsatz, sagte Polizeipräsident Gerhard Bereswill gestern. Das habe mitunter zu einer Verdrängung der Rauschgifthändler an andere Orte, aber auch dazu geführt, dass sich zuletzt kaum noch größere Dealergruppen gebildet hätten.

Lokale als Handelsorte

Auch im Hinblick auf die Crackhändler aus der B-Ebene sei eine Verdrängung, etwa in Richtung der Münchener Straße, festzustellen. Der Polizeipräsident betonte aber, dass die Beamten auch die Ausweichstellen im Blick behielten, um der Herausbildung oder Verfestigung neuer Handelsorte vorzubeugen. Das gelte auch für Lokale, Wettbüros und Spielhallen, in die die Dealer ihre Geschäfte nun mitunter zu verlegen versuchten. Bereswill ruft die Wirte und Betreiber auf, solchen Plänen entgegenzuwirken.

Der Polizeipräsident bekräftigte, dass die Drogenhändler in der Düsseldorfer Straße und B-Ebene zu zwei völlig verschiedenen Szenen gehören. Deren Mitglieder stammten jeweils überwiegend aus den nordafrikanischen Maghreb-Staaten. Im Hinblick auf die B-Ebene hatte der Einsatzleiter des 4. Reviers zuletzt aber auch von albanischen Dealern gesprochen. Die Gruppe von Haschisch- und Marihuana-Händlern aus der Düsseldorfer Straße besteht nach Bereswills Angaben aus 50 bis 70 jungen Männern, die größtenteils mit der Flüchtlingswelle nach Deutschland und Frankfurt gekommen seien. Die Crackdealer-Gruppe aus der B-Ebene zähle zwischen 40 und 80 Personen.

Bereswill betonte, dass es im Laufe des Jahres 210 polizeiliche Sonderaktionen – Razzien und Kontrollen – im Bahnhofsviertel gegeben habe. Dabei sei „auf der Straße und in Gebäuden“ kontrolliert worden. Von den 225 mutmaßlichen Rauschgifthändlern, die die Beamten festgenommen hätten und in Haft bringen wollten, habe die Staatsanwaltschaft „etwa die Hälfte“ in Untersuchungshaft geschickt. „Das ist eine Größenordnung, wie wir sie seit Jahren in Frankfurt nicht hatten.“

Zwölf Aufenthaltsverbote

Ein Mittel gegen Rauschgifthändler, das jetzt wie berichtet verstärkt angewendet wird, ist das Aufenthaltsverbot im Bahnhofsgebiet für drei Monate. Entsprechende Verfügungen gegen zwölf Personen seien bislang erlassen worden, sagte Bereswill. Bei vier Personen sei wegen Verstoßes gegen das Verbot ein Zwangsgeld verhängt worden, in zwei Fällen lägen Vollstreckungsbescheide vor. Beim Erstverstoß gegen das Aufenthaltsverbot werden 500 Euro, beim Zweitverstoß 1000 Euro fällig. Bereswill zeigte sich zuversichtlich, dass sich mit den Aufenthaltsverboten Erfolge erzielen lassen.

Der Polizeipräsident sagte weiter, dass das Frankfurter Präsidium in ständigem Kontakt mit der Ausländerbehörde stehe. Ziel sei es, auf eine rasche Ausweisung straffällig gewordener Ausländer hinzuwirken. Es könne nicht sein, dass Migranten, deren Aussicht auf einen Aufenthaltstitel gegen Null tendiere, hierzulande trotzdem jahrelang mit Rauschgift handeln könnten. Bereswill betonte, dass sich die repressiven Maßnahmen nicht gegen die 450 bis 500 suchtkranken Menschen im Bahnhofsgebiet richteten.