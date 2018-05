Von der Gutleutstraße aus ist das Hüttendorf nur auf den zweiten Blick erkennbar. Einige Meter von der Straße entfernt stehen die aus Sperrholz selbst gezimmerten Verschläge auf einer Laderampe, direkt vor Bahngleisen. Gestern standen außerdem an allen Ein- und Ausgängen mehrere Polizeiwagen und das Ordnungsamt. Denn ab dem frühen Morgen wurde das Lager geräumt.

Das illegale Camp hatten die rumänischen Bewohner vor einigen Monaten selbst auf dem ungenutzten Gelände des Chemieunternehmens Ferro errichtet. Die Firma hatte schon am 7. März Strafanzeige wegen Hausfriedensbruchs gestellt. „Wir möchten so schnell wie möglich wieder Ordnung herstellen“, sagte damals Standortleiter Stefan Pfeifer dieser Zeitung. Das Landgericht Frankfurt hatte Mitte April dem Grundstückseigentümer Ferro erlaubt, das Lager unter Anwendung von Zwang zu räumen. Dass die Räumung erst jetzt stattfand, habe laut Pfeifer und der Polizei organisatorische Gründe.

Bild-Zoom Foto: Heike Lyding Mit mehreren Fahrzeugen sperrte die Polizei das Gelände ab, um den Einsatz abzuschirmen.

Obwohl lange angenommen wurde, dass in diesem Lager fast 30 Menschen wohnten, habe der Gerichtsvollzieher des zuständigen Amtsgerichts gestern Morgen nur 14 Erwachsene und einen Jugendlichen angetroffen. Die Räumung verlief laut Polizei friedlich, die Bewohner hätten sich nicht gewehrt, befürchtete Demonstrationen blieben aus.

Zurück auf die Straße

Gegen 10.30 Uhr begleiten Polizisten die letzten Personen von dem Gelände. Eine von ihnen ist der 37-jährige Marius aus Rumänien, er lebte vier Monate in dem Lager. Nach der Räumung schiebt er langsam sein Fahrrad mit voll gepacktem Anhänger zur nahe gelegenen Bushaltestelle. Dort haben sich bereits andere Bewohner eingefunden; auch ihre Anhänger sind schwer beladen. Was sie nicht mitnehmen können, dürfen sie ein andermal abholen. Die Polizei verwahrt die Sachen.

Bild-Zoom Foto: Heike Lyding Polizisten räumen das Lager in der Gutleutstraße. Auf dem brachliegenden Gelände der Firma Ferro hatten 15 Rumänen Hütten aus Sperrholz gebaut und mit Tüchern zugehängt.

Was die Rumänen auf die Schnelle in Taschen und Anhänger packen, sind hauptsächlich Decken und Kissen für die Nacht. Wo Marius schlafen würde, weiß er am Morgen noch nicht. „Ich denke, wieder auf der Straße“, sagte er. Er scheint sich mit diesem wiederkehrenden Prozedere abgefunden zu haben. „Es ist ein ewiger Kreislauf“, sagt auch Joachim Brenner vom Förderverein Roma, der sich vor Ort um die Menschen kümmert.

Am Nachmittag seien 14 der insgesamt 15 Personen ins Jugend- und Sozialamt gekommen, berichtet später Manuela Skotnik, Sprecherin von Sozialdezernentin Daniela Birkenfeld (CDU). Dort seien Anträge auf Sozialleistungen gestellt worden, deren Überprüfung nun eine Woche dauern werde. Für diese Zeit können die Rumänen in der Obdachlosenunterkunft im Ostpark wohnen. Für morgen ist ein Termin im Jobcenter vereinbart worden. Wer nach der Überprüfung die rechtlichen Voraussetzungen erfüllt, könne einen Platz in einer Übergangsunterkunft erhalten. Falls das nicht der Fall sein sollte, können Rückkehrhilfen ins Herkunftsland beantragt werden. Bis zur Abreise könnten die Rumänen dann noch in der Notunterkunft bleiben.

Kaum Chancen in der Heimat

Zehn dieser Personen seien laut Skotnik bereits im vergangenen Jahr von einem anderen Brachenlager in der Gutleutstraße geräumt worden. Mehr als 30 Frauen und Männer mussten damals ihre Unterkünfte verlassen. Jürgen Mühlfeld, Leiter des Weser 5 Diakoniezentrums kennt die meisten dieser Leute. „Viele kommen zum Duschen her, sie kennen unsere Einrichtung“, sagt er. Er weiß auch, warum die meisten immer wieder nach Deutschland zurückkehren: In der Heimat hätten sie so wenig Chancen, Geld zu verdienen, dass sie das Leben in Brachen wie an der Gutleutstraße vorzögen. Hier, sagt Mühlfeld, könnten sie immerhin noch mit Pfandsammeln oder Gelegenheitsjobs Geld verdienen.