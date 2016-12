Rauschgifthandel im Bahnhofsviertel: Polizei rüstet im Kampf gegen Dealer auf

Die Polizei in Frankfurt sagt den Rauschgifthändlern im Bahnhofsviertel den Kampf an. Auf einer Pressekonferenz wurde die neue Strategie vorgestellt.

Im Viertel der Dealer Bis zur Mainzer Landstraße: Der Drogenhandel hat sich ... Der Rauschgifthandel am Frankfurter Hauptbahnhof beschränkt sich nicht nur auf die B-Ebene und die Düsseldorfer Straße. Das ganze Viertel zwischen Bahnstation und Mainzer Landstraße ist betroffen. Vielen Unternehmern, Anwohnern und Wirten stinken die krummen Geschäfte vor ihrer Tür gewaltig. clearing

Im Kampf gegen die Drogendealer am Frankfurter Hauptbahnhof hat die Polizei ihr Engagement verstärkt. Sie hat eine sogenannte Besondere Aufbauorganisation (BAO) gegründet. Ziel der BAO, in der Beamte verschiedener Bereiche unter der Leitung einer Polizeiführerin zusammenarbeiten, ist es nach den Worten des Frankfurter Polizeipräsidenten Gerhard Bereswill, die Kriminalität zurückzudrängen und das Sicherheitsgefühl zu steigern.Bereswill führte aus, dass im Bahnhofsviertel seit zwei Wochen täglich etwa 100 zusätzliche Polizisten aus Frankfurt im Einsatz seien. Zusammen mit Bereitschaftspolizisten des Landes hätten sie in den vergangenen beiden Wochen mehr als 7 200 zusätzliche Einsatzstunden geleistet. Die Polizisten zeigten Präsenz, kontrollierten und erteilten Platzverweise, ermittelten und observierten aber auch „täterorientiert“, wie es bei der Polizei heißt.Auch die Justiz hat sich bewegt: Bereswill führte aus, dass nach Absprachen mit der Staatsanwaltschaft nun auch der Besitz geringer Mengen von Betäubungsmitteln bei Dealern zu strafrechtlichen Konsequenzen führen soll. Bislang waren entsprechende Strafverfahren in aller Regel eingestellt worden.