Der Frankfurter Polizei soll mit der Groß-Razzia im Bahnhofsviertel ein echter Coup gelungen sein. Offenbar hat sie große Mengen Rauschgift sichergestellt und der Dealerszene einen empfindlichen Schlag verpasst. Details will die Polizei am Montag verkünden.

Einen Tag nach der großen Drogenrazzia im Bahnhofsviertel ist in Frankfurts berüchtigstem Stadtteil wieder Normalität eingekehrt: Menschen fläzen Döner essend in der Sonne, eine Touristengruppe zieht staunend über die Kaiserstraße, ein Mann steht neben dem Druckraum in der Niddastraße an der Wand, die Hände in die Luft gehoben, während ein Polizist ihn abtastet: Eine von vielen Routinekontrollen gestern. Nur wenige Meter weiter gelang den Ermittlern der Regionalen Einsatz- und Ermittlungseinheit (REE) am Tag zuvor ihr bis dato größter Coup – mitten im Herzen der Frankfurter Drogenszene.

In einem der Gebäude direkt neben dem Druckraum haben die Polizisten am Donnerstagnachmittag eine organisierte Drogendealerbande hochgenommen und eine große Menge Rauschgift sichergestellt. Zeitgleich stürmten auch bewaffnete Einheiten des Sondereinsatzkommandos (SEK) ein weiteres Wohnhaus in der Niddastraße und ein Restaurant in der Moselstraße. Grund war die Annahme, dass die Verdächtigen bewaffnet sein könnten. 300 Beamte der Bereiche Beweissicherung, Kriminal- und Schutzpolizei waren beteiligt. Sie durchsuchten bis zum Abend Gaststätten und Spielotheken in der Nachbarschaft und nahmen mehrere Verdächtige fest.

Details folgen am Montag

Wie viele Dealer sie genau geschnappt hat, erklärte die Polizei gestern noch nicht. Sie wird Details zu der Groß-Razzia am kommenden Montag in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit der Staatsanwaltschaft Frankfurt bekanntgeben. Mehr als dass der Einsatz ein „sehr großer Erfolg“ gewesen sei, sagten die Polizeisprecher nicht. Ein Erfolg, der offenbar maßgeblich auf der täglichen Arbeit der REE beruht.

Diese Sondereinheit wurde Ende 2017 als Nachfolger der Besonderen Aufbauorganisation (BAO) ins Leben gerufen. Mit 124 Beamten soll sie im Bahnhofsviertel die Rauschgift-und Straßenkriminalität eindämmen. Die Drogenfahnder erwischten bisher aber fast ausschließlich kleine Dealer – trotz regelmäßiger Kontrollen. Doch die Rauschgifthändler, die ihnen jetzt ins Netz gingen, sollen in großem Stil mit Heroin, Kokain und Crack gehandelt haben. Ihre Hintermänner stammen laut Polizei aus Albanien. Seit Anfang des Jahres waren die Ermittler ihnen auf der Spur. Nach Informationen der „Bild“ hatte die Polizei am Mittwoch einen Drogenkurier mit einigen Kilos Rauschgift auf dem Weg nach Frankfurt aufgegriffen. Dies soll Anlass für die Groß-Razzia gewesen sein.

Dass in den Häusern in der Niddastraße Drogendealer gewohnt haben sollen, war im Viertel angeblich bekannt. Eine Frau, die gestern die Polizisten bei deren Kontrollen am Druckraum beobachtete, sagte, es sei keine Überraschung gewesen, dass die Dealerbande aufgeflogen sei. „Das wusste jeder, dass die da hocken. Die Polizisten haben nur gewartet, bis sie genug in der Hand haben.“ Ihr glatzköpfiger Begleiter stimmt ihr zu: „Irgendwann erwischt es jeden“, sagte er. Ähnlich unbeeindruckt sind viele der Anlieger. Die Rezeptionistin eines nahgelegenen Hotels sagte etwa schulterzuckend: „Der Drogenhandel ist hier ja Normalität. Ich bezweifle, dass die Razzia wirklich was bringt.“ Ein Mann, der eine Straßenecke entfernt arbeitet, erklärte: „Dass die Polizei Gebäude observiert, hat jeder gewusst. Aber die nehmen heute zehn Dealer fest, am morgen stehen fünfzehn neue da.“ Die Razzia am Donnerstag sei aber eine „große Nummer“ gewesen.

„Sind nicht die einzigen“

Auch Ulrich Mattner, Stadtführer und Anwohner im Bahnhofsviertel, glaubt nicht, dass die Razzia auf lange Sicht die prekäre Lage verbessert: „Ich gönne der Polizei den Erfolg. Aber es ist gewiss nicht nur eine Bande. Gerade beim Crack.“ Die Dealer seien hochprofessionell und seit 25 Jahren sehe man, dass der Polizeidruck nicht helfe.

„Prävention ist wichtig, aber dort wo es nötig ist, müssen auch repressive Maßnahmen ergriffen werden“, sagte der Ortsvorsteher des Bahnhofsviertels, Oliver Strank (SPD). Auch dies sei Teil des Frankfurter Wegs.