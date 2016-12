Drogenszene im Visier: Polizei verstärkt Kampf gegen Dealer im Frankfurter Bahnhofsviertel

[ Testen Sie jetzt hier das digitale Abo der FNP und ihrer Regionalausgaben für nur 5,90 €. ]

Im Kampf gegen die Drogenszene im Frankfurter Bahnhofsviertel erhöht die Polizei den Druck. Zur Bekämpfung des Rauschgift-Straßenhandels wurde eine besondere Aufbauorganisation (BAO) eingerichtet, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die genauen Aufgaben sollen auf einer Pressekonferenz am Donnerstag mitgeteilt werden. Eine BAO dient in der Regel als zeitlich begrenzte Organisationsform, um umfangreiche und komplexe Aufgaben zu bewältigen.Bereits seit Jahresbeginn habe man mit einem erweiterten Einsatzkonzept und zusätzlichem Personal die Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit im Bahnhofsviertel deutlich verstärkt. Dazu seien zahlreiche Polizeieinsätze mit Unterstützung der Stadt und der Bundespolizei erfolgt. Die Kontrollen würden von der Bevölkerung sehr begrüßt und zeigten Wirkung. «Um nun auch eine nachhaltige Verbesserung der Kriminalitätslage im Bahnhofsgebiet zu erreichen, haben wir unsere polizeilichen Aktivitäten aktuell nochmals erhöht», sagte Polizeipräsident Gerhard Bereswill mit Blick auf die neue BAO.