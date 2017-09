Videoüberwachung: Polizeikameras an drei zusätzlichen Plätzen in Frankfurt

Feste polizeiliche Videoüberwachung an der Hauptwache und in der Taunusstraße, eine mobile Anlage im Allerheiligenviertel – so sieht der Kompromiss aus, auf den sich die Römer-Koalition nach langen Verhandlungen jetzt geeinigt hat.

Um die Frage, ob die Polizei künftig zwei oder drei zusätzliche Plätze in Frankfurt mit Videokameras überwachen darf, haben die CDU, SPD und Grünen im Römer lange und hart gerungen. Nach immer ungeduldigeren Zwischenrufen aus den Reihen der Polizei haben die Koalitionäre gestern das Ergebnis verkündet.

Der Kompromiss sieht vor, dass zusätzlich zu den langjährigen Kamerastandorten (Konstablerwache und Bahnhofsvorplatz/Kaisersack) je eine feste Videoüberwachungsanlage an der Hauptwache (Innenstadt) und an der Kreuzung Taunusstraße/Elbestraße (Bahnhofsviertel) installiert wird. Die Kreuzung Allerheiligenstraße/Breite Gasse (Allerheiligenviertel) soll hingegen nur mobile Videotechnik erhalten. Abgesehen von der Installation der drei neuen Überwachungsanlagen sollen die beiden alten zumindest modernisiert werden.

„Ich freue mich sehr, dass wir nun eine Lösung gefunden haben, die im Rahmen eines Sicherheitskonzepts auch neue Standorte für moderne Videoanlagen vorsieht“, sagte Sicherheitsdezernent Markus Frank (CDU) gestern.

Die Hauptwache ist unter den neuen Kamerastandorten derjenige, der nicht von Anfang an im Koalitionsvertrag festgelegt war. Die Polizei hatte den Vorschlag für eine Videoüberwachung dort nach dem Lastwagen-Anschlag in Berlin geäußert. Die Grünen, die Polizeikameras traditionell skeptisch gegenüberstehen, wollten sich anfangs nicht auf einen dritten zusätzlichen Standort in der Frankfurter Innenstadt einlassen. Nun konnten sie sich immerhin zum Votum für eine mobile Anlage an einer dritten Stelle durchringen. Die informationelle Selbstbestimmung jeder und jedes Einzelnen sei ein hohes Gut, das nur in besonderen Fällen untergeordnet werden dürfe, betont Manuel Stock, Fraktionschef der Grünen. „Kameratechnik kann gute Polizeiarbeit nicht ersetzen.“ Im Allerheiligenviertel soll die mobile Videoanlage mit einer weiteren Verstärkung der Polizeipräsenz einhergehen. SPD-Fraktionschefin Ursula Busch zeigt sich zufrieden: Für die Sozialdemokraten sei maßgeblich gewesen, keine Standorte gegeneinander auszuspielen: „Alle drei Standorte haben ihre Berechtigung.“