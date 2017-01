Situation im Bahnhofsviertel hat sich etwas entspannt: Polizeirazzien stören die Dealerszene

Mittagszeit im Hauptbahnhof. Am Fuß einer Treppe, die von der B-Ebene zum Bahnhofsvorplatz führt, stehen vier Männer im Kreis und diskutieren. Einer von ihnen hält den anderen seine flache Hand hin, auf der ein paar Kristalle liegen. Crack? Oder nur etwas, das so aussieht? Ob die Männer über die Echtheit oder den Preis der Kristalle sprechen, bleibt ihr Geheimnis: Die Versammlung löst sich schnell auf, als in der B-Ebene eine Polizeistreife naht.

Kommentar: Nicht nachlassen! So, wie es im Herbst war, konnte es nicht weitergehen: Crack- und Cannabisdealer führten die Frankfurter Strafverfolger rings um den Hauptbahnhof in eine Weise vor, die Zweifel an der Funktionsfähigkeit

Auch zwei Monate, nachdem das Frankfurter Polizeipräsidium eine „Besondere Aufbauorganisation“ (BAO) für das Bahnhofsgebiet gebildet hat, sind in der B-Ebene des Hauptbahnhofs und in der Düsseldorfer Straße noch Rauschgifthändler und -konsumenten anzutreffen. Die Polizei und die meisten Geschäftsleute berichten aber, dass sich die Situation wegen des erhöhten Kontrolldrucks verbessert habe. Vor allem gebe es jetzt keine größeren Gruppen von Dealern mehr. Bei einem Rundgang rings um den Hauptbahnhof bestätigten sich die Aussagen.

Wie berichtet, hatte sich in der B-Ebene im vergangenen Jahr eine Crackdealerszene etabliert, in der Düsseldorfer Straße florierte der Handel mit Cannabis. Als die Polizei feststellte, dass sie mit den üblichen Maßnahmen nicht weiterkam, bildete sie am 23. November – heute vor genau zwei Monaten – eine BAO und entsandte mehr als 100 zusätzliche Polizisten ins Bahnhofsviertel (wir berichteten).

Bilanz in Zahlen

Was ist seitdem geschehen? Nach Polizeiangaben kontrollierten Beamte 12 275 Personen und nahmen gut 500 von ihnen fest. Sie sprachen mehr als 1 050 kurzfristige Platzverweise und genau 29 Aufenthaltsverbote für drei Monate aus. Die Polizei erstattete gut 1 240 Strafanzeigen, 660 davon wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Außerdem steckten die Strafverfolger 27 Personen in Untersuchungshaft und stellten knapp drei Kilo Drogen sicher.

Der polizeiliche Aufwand zeigt nach Einschätzung der Polizei Wirkung: Die Rauschgifthändler seien „erheblich in ihrer Geschäftsausübung gestört“ und „verunsichert“, gibt Behördensprecher Rüdiger Reges zu Protokoll. Er verweist darauf, dass die Dealer nur noch in kleineren Gruppen auftreten und vorsichtiger agieren als früher. Inzwischen würden mehr jüngere Straßenhändler eingesetzt, sagt Reges. Die bekannten, etablierten Dealer hätten sich etwas zurückgezogen.

Der Behördensprecher berichtet, dass die Polizei bei den täterorientierten Ermittlungen „wertvolle Informationen“ erlangt habe, will zu Details aus ermittlungstaktischen Gründen aber keine näheren Angaben machen. Reges betont, dass es schon positive Rückmeldungen von Anwohnern, Geschäftsinhabern und Bankern gegeben habe: Die Situation und das Sicherheitsgefühl im Bahnhofsviertel hätten sich demnach „deutlich verbessert“.

Zufriedene Verkäufer

Die Unternehmer und Verkäufer aus der B-Ebene bestätigen das: „Es ist wesentlich besser geworden, ich habe jetzt nicht mehr einen ganzen Drogenring vor der Tür“, sagt eine Geschäftsfrau. Es habe „ganz viele Razzien“ gegeben, jetzt sei zu hoffen, dass die Dealer auch in Zukunft draußen bleiben. Ein Mitarbeiter der Bäckereikette „Le Crobag“ zeigt sich ebenfalls zufrieden: Früher sei die Polizei nur drei Mal am Tag dagewesen, jetzt seien ständig Streifen unterwegs. „Die einzelnen Dealer, die noch in die B-Ebene kommen, laufen meistens nur durch und verweilen nicht.“

Mit Blick auf die Düsseldorfer Straße und die abzweigende Niddastraße fallen die Urteile nicht ganz so positiv aus: Sascha Vierthaler, Mitarbeiter des Fahrradladens „The Biker’s Cave“ in der Niddastraße, registriert zwar, dass die Polizei viele Kontrollen macht: „Ich würde aber nicht sagen, dass es viel besser geworden ist“. Die Rauschgifthändler seien nach wie vor da, auch direkt vorm Laden: „Erst vor ein paar Tagen haben wir deshalb wieder die Polizei angerufen.“

Der Leiter eines Fitnessstudios in der Niddastraße findet, dass es „schon etwas ruhiger“ geworden sei, auch Kunden hätten sich schon entsprechend geäußert. Der Leiter hält es aber für denkbar, dass die Kälte der vergangenen Wochen ein Grund für das Weniger an Dealern ist. „Ob die Polizeimaßnahmen wirklich etwas bewirkt haben, wird sich erst im Frühjahr zeigen, wenn es wieder warm ist.“ Dass die Rauschgiftdealer in der früheren Zahl noch da sind, bezweifeln die Geschäftsleute nicht. „Die konzentrieren sich jetzt nur nicht mehr so stark an einer Stelle .“