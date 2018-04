Verena und Paul sitzen auf der Couch im Wohnzimmer. Vor ihnen dampfen zwei Teetassen; im Hintergrund spielen die beiden Hunde der Familie auf einem großen Teppich. Vom Wohnzimmer aus überblickt man ein paar Hänge im Taunus.

„Es ist so“, sagt Verena, „Paul hat seit elf Jahren eine Freundin, Birgit. Und ich habe einen Freund, Klaus.“

Verena und Paul sind seit fast zwanzig Jahren verheiratet. Ihre Tochter besucht die örtliche Grundschule. Sie sind um die 50, wirken aber jünger. Ihr Haus ist groß und hell; an den Wänden hängen Bilder von gemeinsamen Reisen in Asien und Südamerika.

Paul nimmt einen Schluck von seinem Tee. „Meistens bin ich dienstags und donnerstags bei Birgit“, sagt er. „Und manchmal am Wochenende, wenn es passt.“

„Uns geht’s gut“, sagt Verena. „Wirklich. Wir führen eine gute Ehe.“

Ein paar Straßen weiter lebt Birgit, Mitte 40, Angestellte in einem örtlichen Betrieb. In ihrem Wäschekorb liegen ein paar von Pauls Hemden, im Zahnputzbecher steht eine seiner Zahnbürsten. Auch hier hängen Bilder an den Wänden – Erinnerungen an gemeinsame Motorradreisen mit Paul.

„Ich bin froh, dass die beiden zusammen Touren unternehmen können“, sagt Verena. „Ich hätte dafür viel zu viel Angst.“

„Es gibt keine Barrieren“

Paul und Verena leben polyamor, haben also mehr als einen Partner. „Polys“ leben in festen, nicht-monogamen Beziehungen, die sich durch die Gleichberechtigung und das volle Einverständnis aller Beteiligten definieren. Das unterscheidet sie von anderen nicht-monogamen Beziehungsformen - etwa der Freien Liebe oder Polygynie, bei der ein Mann mehrere Frauen hat. Wie viele Menschen in einer polyamoren Beziehung leben, ist unterschiedlich. Manchmal sind es drei oder vier, manchmal mehr.

„Für mich ist das Wichtige nicht, dass ich mehr als einen Partner habe“, sagt Verena. „Mir ist wichtig, dass ich allen Menschen in meinem Leben genau so begegnen kann, wie ich das möchte. Es gibt keine Barrieren. Wenn ich mich in jemanden verliebe, dann möchte ich das nicht unterdrücken müssen. Und ich möchte es meinem Partner erzählen können. Weil es etwas Schönes ist. Ich möchte Paul nicht anlügen müssen, nur, um einer Norm zu entsprechen.“

Das Wort „Polyamorie“ ist im späten 20. Jahrhundert geprägt worden; Beispiele für diese Beziehungsform finden sich aber schon früher. Bekannt ist etwa das Verhältnis zwischen Jean-Paul Sartre und Simone de Beauvoir: Die beiden Schriftsteller führten eine lebenslange Beziehung, gestanden einander aber gelegentliche „Zufallslieben“ zu.

„Ich hatte Probleme mit Eifersucht“

Die Voraussetzung dafür ist Vertrauen – Vertrauen in sich selbst, Vertrauen in den anderen, Vertrauen in das Gemeinsame. Paul räumt ein, dass ihm das nicht immer leichtfiel: „Am Anfang hatte ich schon Probleme mit Eifersucht. Es hat gedauert, bis ich das überwinden konnte.“ Verena fällt das leichter: „Es befreit mich total, dass Paul eine Freundin hat“, sagt sie.

„Das A und O in so einer Beziehung ist Kommunikation“, erklärt Verena. „Man muss miteinander sprechen. Klar, wir erzählen einander nicht, wie es mit den anderen im Bett ist – das ist privat. Aber sonst reden wir schon sehr offen.“ Sie lacht kurz auf. „Ich weiß nicht, wie oft ich mit Paul hier saß, auf der Couch, und vor Liebeskummer geheult habe.“

„Cool, was Ihr da macht!“

Paul und Verena haben nie ein Geheimnis aus ihren Beziehungen gemacht. Im Dorf wissen alle Bescheid – Freunde und Verwandte, Kollegen und Nachbarn. Negative Reaktionen hätten sie nicht erlebt, sagen sie. Eher im Gegenteil: „Immer mal wieder kommen Leute und sagen, cool, was Ihr da macht – und dann wollen sie wissen, wie genau das eigentlich geht“, sagt Paul.

Wie genau das geht: Paul hat einen kompletten zweiten Haushalt bei Birgit. Kleidung, Bücher, Hygieneartikel. „Birgit hat keinen weiteren Freund, ich bin ihr Primärpartner“ erklärt Paul. „Deshalb ist unsere Beziehung sehr eng.“ Verena und Klaus sehen einander seltener. „Das ist okay“, sagt Verena.

„Ich freue mich für Paul“

Wie fühlt man sich, wenn man weiß, dass der eigene Partner gerade mit jemand anderem zusammen ist? „Ich freue mich für Paul“, sagt Verena. „Ich freue mich, dass es ihm gut geht.“ In der Poly-Szene gibt es dafür ein Wort: „Frubbelig“ bezeichnet die Mit-Freude am Verliebtsein des Anderen. „Das gibt es wirklich“, sagt Paul. „Auch, wenn das nicht so gut in die monogame Welt passt.“

Polyamorie, erklärt Verena, bedeute für sie vor allem, sich nicht verstellen zu müssen. „Wenn ich auf einer Party jemanden kennenlerne und Lust darauf habe, mit ihm herumzuknutschen, dann mache ich das – ganz einfach. Und das muss dann gar nichts bedeuten. Das ist vielleicht der Unterschied zu monogamen Beziehungen.“

Keine sozialen Zwänge

Für Polys, erklärt sie, gelte eben nicht der „Relationship Escalator“. Dieses Konzept bezeichnet die Abfolge sozialer Erwartungen, die an intime Interaktionen gebunden sind: Wer Händchen hält, der küsst; wer küsst, der hat Sex; wer Sex hat, der hat eine Beziehung; wer eine Beziehung hat, der bekommt Kinder – und so weiter und so fort.

Polys wollen davon nichts wissen. „Warum darf ich nicht zu einem anderem Menschen zärtlich sein, ohne dass diese ganzen Erwartungen daran gebunden sind?“, fragt Verena.

„Das monogame Modell ist oft eine Fassade“

In ihrem Dorf sind Paul und Verena die Exoten. „Hier sind alle glücklich verheiratet“, sagt Verena und zwinkert. Denn tatsächlich macht sie ganz andere Erfahrungen. „Ich glaube, dass dieses monogame Beziehungs-Modell in vielen Fällen eine Fassade ist“, sagt sie. „In Wahrheit leben die Leute ganz andere Beziehungen. Manche akzeptieren die wechselnden Affären ihrer Partner. Andere gehen gemeinsam in den Swingerclub. Und wieder andere sind zwar verheiratet, führen aber eigentlich eine platonische Beziehung.“

„Lebenslange Monogamie wird überall als Norm dargestellt“, sagt Paul. „Dabei wissen wir doch, dass das Quatsch ist. Schauen Sie nur auf die Scheidungsraten! ‚Und sie bleiben zusammen bis an ihr Lebensende‘ – das ist doch praktisch nie der Fall.“

„Ich bin froh, dass wir etwas anderes gefunden haben“, sagt Verena.

Die Hunde sind inzwischen auf dem Teppich eingeschlafen.

Die Namen sind auf Wunsch der Betroffenen geändert worden.

