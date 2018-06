Erotikdarstellerin Samy Fox: "Porno ist Arbeit"

Samy, was ist ein typisches Missverständnis über Pornofilme?

Samy Fox: Dass Porno gleich Prostitution ist. Das denken viele Leute, aber das ist Quatsch. Pornofilme drehen ist ein Job. Mehr nicht.

Naja: Pornodarsteller haben Sex für Geld.

Fox: Erstens ist das Film-Sex, und der ist anders als richtiger Sex. Und zweitens hat ein Pornodarsteller nicht einfach mit jedem Sex, der bezahlt.

Was meinst Du mit Film-Sex?

Fox: Entscheidend ist nicht, dass Du wahnsinnig guten Sex hast. Entscheidend ist, dass es hinterher so aussieht, als hättest Du wahnsinnig guten Sex gehabt. Das ist ein großer Unterschied, glaub mir.

Porno ist Arbeit?

Fox: Unterm Strich – ja. Du gehst zum Set, Du bereitest Dich vor, und dann machst Du Deinen Job.

… der allerdings ziemlich ungewöhnlich ist.

Fox: Klar – aber doch vor allem für Außenstehende. Wenn Du mal bei ein paar Produktionen dabei warst, schaust Du mit anderen Augen darauf. Dann siehst Du, dass es Arbeit ist. Und häufig ziemlich anstrengend. Die Drehtage sind lang und hart, und es macht auch nicht immer Spaß. Manchmal hoffst Du einfach nur, dass bald Feierabend ist. Aber natürlich gibt es auch Tage, an denen es cool ist. So wie in jedem anderen Job.

Was sagst Du Leuten, die Pornos frauenverachtend finden?

Fox: Dass das Quatsch ist. Ich entscheide selbst, was ich tue und was nicht. Klar, viele Porno-Plots enthalten Klischees. Aber in beide Richtungen: Ich war schon mal die dumme Asi-Frau, aber ich war auch schon mal die dominante Chefin. Es gibt alles. Pauschal zu sagen, Pornos sind frauenverachtend, ist zu einfach. Und total bevormundend. Das soll jeder für sich beurteilen dürfen.

Wie ging es Dir, als Du Deinen ersten Film gedreht hast?

Fox: So genau weiß ich das gar nicht mehr. Solche Drehs gehen ja schnell. Das sind kleine, abgeschlossene Projekte. Wenn einer durch ist, macht man einen Haken drunter und das war’s. Ganz allgemein: Ich habe schnell gelernt, dass Pornos komplexer sind, als viele Leute denken. Da steckt viel Arbeit drin. Und als Darstellerin habe ich gelernt, dass es auf alle möglichen Details ankommt, die man als Zuschauer praktisch nicht beachtet.

Zum Beispiel?

Fox: Du musst lernen, eine gewisse Körperspannung zu halten. Du musst darauf achten, dass der Penis nah an der Kamera ist, in einem Winkel, der ihn groß aussehen lässt. Solche Sachen. Das checkt man schnell.

Erzähl‘ mal von einem anstrengenden Dreh.

Fox: Mallorca, Sommer, ein Außendreh. Es ist tierisch heiß, Nachmittag. Und der Typ, mit dem ich drehe, bekommt den Cumshot nicht hin. Es geht einfach nicht, warum auch immer. Wir haben alles Mögliche probiert – keine Chance. Aber der Film muss abgedreht werden. Also heißt es: Jetzt muss der Produzent ran. Und dann geht das Spiel mit dem los. So was ist schon sehr anstrengend. Es ist heiß, Du bist müde, es dauert ewig. Andererseits – wenn der Film dann abgedreht ist, ist die Stimmung umso besser.

Wie hast Du die Atmosphäre auf den Sets erlebt?

Fox: Meistens sehr gut. Porno-Sets sind klein, die Crews sind sehr familiär. Das ist schön. Es gibt eine überschaubare Zahl von Leuten, die in Deutschland professionelle Pornofilme drehen. Die kennen sich, die mögen sich, und es macht Spaß, dabei zu sein.

Trotzdem willst Du künftig keine Filme mehr drehen. Warum nicht?

Fox: Es lohnt sich nicht mehr. Als ich gedreht habe, gab es pro Dreh meistens 250 bis 400 Euro. Das war’s. An den Einnahmen wirst Du als Darsteller praktisch nie beteiligt. Für jeden Dreh musst Du einen gültigen Gesundheitscheck vorweisen – der kostet, je nach Labor, 100 bis 250 Euro und ist drei Wochen gültig.

Du musst also innerhalb von drei Wochen mehrere Filme drehen, sonst lohnt es sich kaum?

Fox: Genau. Die Gagen sind seither aber noch mal gefallen – mittlerweile gibt es wohl Drehs, bei denen die Darsteller maximal 150 Euro bekommen. Das macht dann echt keinen Sinn mehr. Wirklich Geld verdienen können nur noch sehr wenige Leute in der Branche. Ich war allerdings nie Vollzeit-Pornodarstellerin – ich habe ein paar Jahre lang nebenher Filme gedreht und dabei jede Menge Kontakte geknüpft, die mir jetzt helfen, weil ich für Stripshows und Messen gebucht werde. Das ist so ein bisschen mein Glück – ausschließlich von Pornos leben können zurzeit nur sehr wenige Menschen in Deutschland.

Das war mal anders: Vor allem in den 70er-Jahren hat die Pornobranche gigantische Umsätze gemacht, die Darsteller wurden sehr schnell reich. Dann kamen die Videokassetten, 20 Jahre später die DVDs und dann das Internet – jede dieser technologischen Neuerungen hat die Porno-Branche empfindlich getroffen …

Fox: … ja, das waren jeweils Einschläge. Und der letzte Einschlag – das Internet – ist noch in vollem Gange. Vor zehn, fünfzehn Jahren bestand das Problem ja vor allem in illegalen Filmkopien, die im Netz geteilt wurden. Inzwischen ist die Situation eine ganz neue. Es gibt jetzt Seiten wie mydirtyhobby.com …

… ein Netzwerk, auf dem sowohl Amateure als auch Profis Pornofilme hochladen und tauschen.

Fox: Ja – es sind aber nicht sehr viele Profis. Das gegenwärtige Problem ist, dass jeder und jede Sexclips hochlädt. Mit professionellen Pornofilmen hat das nichts zu tun. Das sind dann halt mehr oder weniger gut abgefilmte sexuelle Handlungen. Aber mehr nicht. Das Netz wird damit überflutet. Auf diesen Portalen – es gibt ja noch einige mehr – sind vor allem Amateure präsent. Und Prostituierte, die dort quasi Werbung in eigener Sache machen.

Für die Profis bleibt da nicht viel Raum.

Fox: Nein. Was schade ist, denn der Unterschied zwischen einem pixeligen Amateurfilm und einem professionellen Porno ist riesig.

Hättest Du gerne weitergedreht?

Fox: Nein, für mich waren die Filme schon durch. Ich hab‘ das ja, wie gesagt, nie in Vollzeit gemacht. Ich hatte einfach Glück, dass ich mir noch einen Namen machen konnte und dass ich Kontakte knüpfen konnte. Aber als „Pornostar“ oder so habe ich mich nie gesehen – das war immer eher etwas, das nebenher lief. Ich bin froh, dass ich das miterlebt habe. Aber es ist nicht schlimm, dass es vorbei ist. Im Gegenteil: Auf den verschiedenen Netzportalen bieten mittlerweile sogenannte „Pornostars“ ihren Fans Sex an – und das ginge für mich gar nicht.

Kommt es denn vor, dass Fans Dich nach Sex fragen?

Fox: Ja. Viel zu oft. Das lehne ich ab. Immer. Ich bin keine Prostituierte. Ich tanze, ich strippe, ich habe Pornos gedreht – aber das heißt noch lange nicht, dass ich Sex anbiete. Die meisten Leute verstehen das. Einige wenige nicht. Sorry – denen kann ich dann auch nicht helfen.

Samy Fox (Instagram: samyfox81) tritt regelmäßig bei babestation24 auf. Außerdem gibt sie Bühnenshows in Clubs im Raum Frankfurt und auf Messen.

Das Gespräch führte Christophe Braun



