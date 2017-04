Stadt kauft fünf batteriebetriebene Fahrzeuge: Premiere in Frankfurt: Erste Buslinie fährt elektrisch

Rund 550 Busse mit alternativen Antrieben verkehren auf Deutschlands Straßen – in Frankfurt fährt davon bislang kein einziger. Das wird sich Ende 2018 ändern: Die Stadt wagt auf der Buslinie 75 den Einstieg in die Elektromobilität und schafft dafür fünf batteriebetriebene Busse an. Ab dem Winterfahrplan 2018 soll auf der Campuslinie, die im Ringverkehr die Uni-Standorte in Bockenheim und im Westend verbindet, nur noch das Rollgeräusch der Räder zu hören sein.

„Wir sind gerne bereit, das Lehrgeld für die neue Technologie zu zahlen“, sagt Verkehrsdezernent Klaus Oesterling. Der SPD-Politiker betrachtet die umweltfreundliche Technologie nüchtern: Wirtschaftlich sei sie nicht, allein die Anschaffung eines Busses kostet mit 500 000 Euro doppelt so viel wie bei einem Dieselfahrzeug. Hätte das Land nicht ein Förderprogramm aufgelegt, wäre die Umstellung purer Luxus. Doch trotz Zuschuss kostet der Elektrobetrieb wegen Anschaffung, zusätzlichem Personal und der Infrastruktur zum Laden zund 150 000 Euro pro Jahr zusätzlich.

Schwäche am Berg

Auch technisch haben die neuen Fahrzeuge noch allerhand Einschränkungen, wie eine Machbarkeitsstudie ergab, die die städtische Nahverkehrsgesellschaft Traffiq in Auftrag gegeben hatte. Das beginnt bei der Reichweite: Durchschnittlich 150 Kilometer ist ein Bus in Frankfurt täglich unterwegs, tanken muss er auf dieser Strecke nicht. Das sollten auch Elektrobusse schaffen; in Frankfurt setzt man darauf, über Nacht zu laden. Denn Ladestationen etwa an Haltestellen einzurichten, ist laut Traffiq-Geschäftsführer Hansjörg v. Berlepsch nicht ganz einfach: „Sie brauchen dafür besondere Genehmigungen, Platz in den Straßen und natürlich mehr Busse, denn während der Ladezeit steht das Fahrzeug still.“

Also muss es mit einer Batterieladung gehen. Die aber reicht bei den bislang auf dem Markt befindlichen Bussen noch nicht, um etwa die recht langen Buslinien im Frankfurter Westen oder auch Strecken mit Steigungen wie die zwischen Bornheim und Bergen zu bedienen. „Die Erfahrungen aus anderen Städten zeigen, dass es dann häufig Probleme mit der Akkuladung gibt“, räumt Oesterling ein. Dabei hätte er den Pilotversuch gern durch den engen Ortskern von Seckbach geführt, wo den Leuten die lauten und stinkenden Busse beinahe durch das Haus fahren. „Ich denke, das wird die Zukunft sein, auf den Innenstadt-Linien und eben in engen Ortskernen wird der Elektroantrieb in absehbarer Zeit zum Einsatz kommen.“ Bis es einmal möglich wird, das gesamte Busnetz umzustellen, würden aber mit Sicherheit noch etliche Jahre vergehen.

Vermutlich wird es nicht einmal auf der gut sechs Kilometer langen Linie 75 gelingen, ganz auf Diesel oder Gas zu verzichten. Denn ein Stromfresser in den Bussen sind im Winter die Heizung und im Sommer die Kühlung. Die Ausschreibung, die demnächst an die Hersteller gehen soll, hält diesen Punkt zwar offen, aber Oesterling und Berlepsch rechnen damit, dass die Klimaanlagen in den neuen Bussen zumindest an sehr kalten oder heißen Tagen mit fossiler Energie betrieben werden müssen. „Dabei fallen aber nur fünf bis zehn Prozent des Ausstoßes eines Dieselbussen an“, so Berlepsch.

Tests mit Wasserstoff

Betrieben werden die Buslinie und damit auch die neuen Fahrzeuge von der stadteigenen In-der-City-Bus GmbH. Auf deren Betriebshof am Rebstockgelände wird auch die Ladestation installiert. Auch für zwei weitere Neulinge werden dort Vorbereitungen getroffen: In Absprache mit den Verkehrsbetrieben in Mainz und Wiesbaden wird Frankfurt zusätzlich zwei Wasserstoffbusse anschaffen, um zeitgleich deren Tauglichkeit testen zu können. Diese Busse werden ebenfalls zum Winter 2018 in Betrieb genommen und sollen auf verschiedenen Linien zum Einsatz kommen.