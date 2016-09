Ein Rückblick zum Abschied: Presseamtsleiter Nikolaus Münster geht

Vom Fenster seines Büros aus hat Nikolaus Münster einen guten Blick auf den Römer. „Es gibt keinen besseren Ort für das Presse- und Informationsamt“, ist der gelernte Journalist überzeugt. Nah dran am Geschehen – aber doch mit einer gewissen Distanz zur politischen Spitze im Rathaus. Das drückt auch die Philosophie aus, mit der Münster das Amt geleitet hat: Als politisch neutraler Dienstleister und mit journalistischen Grundsätzen. Nie wollte er nur politisches Sprachrohr sein, sondern den Medien ein umfassendes Bild Frankfurts vermitteln. „Es kamen alle zu Wort.“

Ob seine rund 20 Mitarbeiter in den gemieteten Büros am Römerberg bleiben, weiß Münster nicht. Mit seinem Ausscheiden am Freitag wird das eigenständige „PIA“ – so die geläufige Abkürzung – Geschichte sein. Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) wird es, wie berichtet, mit dem Protokoll und dem Referat für internationale Angelegenheiten zu einem „Amt für Kommunikation und Stadtmarketing“ zusammenlegen. Die Betroffenen wurden zum Teil schon informiert, im Oktober sollen Einzelheiten veröffentlicht werden.

Münster hat damit nichts mehr zu tun. Will damit auch nichts zu tun haben. Er scheidet vorzeitig aus dem Amt. Erst im Dezember wird er 65 Jahre alt, die Ruhestandsgrenze erreicht er deshalb erst im kommenden Mai. Doch schon am Freitag hat er seinen letzten Arbeitstag, bereits heute wird er im Römer „aus dem aktiven Dienst“ verabschiedet, wie es offiziell heißt.

Münster geht als dienstältester Amtsleiter der Stadt. Das ist bemerkenswert, auch weil sein Weg in den öffentlichen Dienst nicht vorgezeichnet war. Der gebürtige Frankfurter studierte Volkswirtschaft und stand als Student weit links, war Mitglied des „Kommunistischen Bundes Westdeutschlands“. Nach dem Studium arbeitete er im Rechnungswesen eines Pharma-Unternehmens. „Aber das hat mich gelangweilt“, erinnert er sich.

Nie gut in Deutsch

Ein Freund habe ihm geraten, es doch im Journalismus zu versuchen. „Dabei war ich nie gut in Deutsch.“ Beim Wiesbadener Kurier absolvierte er ein Volontariat, wechselte später zur FAZ, obwohl sie ihm eigentlich zu konservativ war. „Es war eine tolle intellektuelle Auseinandersetzung“, denkt er gerne an die Zeit zurück.

Zehn Jahre lang schrieb er für die Rhein-Main-Zeitung über Stadtplanung und Architektur. Eine spannende Zeit sei das gewesen, er habe viele Kontakte zu jungen Architekten mit neuen Ideen gehabt. Während dieser Zeit wurde der damalige Oberbürgermeister Volker Hauff (SPD) auf ihn aufmerksam. Er wollte den Journalisten zu seinem persönlichen Sprecher machen. Münster lehnte ab. „Ich wollte mich nicht von der Karriere eines Politikers abhängig machen“, sagt er heute. Ein paar Monate später ließ sich der parteilose Münster doch noch von dem Sozialdemokraten gewinnen – als Leiter des PIA. Doch mit Hauff arbeitete er dann nie zusammen. Denn nur zwei Tage, nachdem Münster seinen Abschied von der FAZ groß gefeiert hatte, trat Hauff zurück.

Münster trat sein Amt dennoch an, arrangierte sich mit Hauffs Nachfolger Andreas von Schoeler (SPD). Anfangs war er auch in den Führungszirkeln der rot-grünen Koalition dabei, erlebte in langen Nachtsitzungen, wie über Details gestritten wurde. Viel Zeit habe er dabei verschwendet, sagt er heute.

Experten-Team aufgebaut

Viel lieber beschäftigte er sich damit, das PIA zu modernisieren. „Ich hatte keine Ahnung, wie so ein Apparat funktioniert, und habe alles in Frage gestellt“, erzählt er über seine Anfangszeit. Es folgten Neuerungen: Zur 1200-Jahr-Feier Frankfurts lud er 1994 Journalisten aus ganz Deutschland zu einem 24-Stunden-Workshop ein. Münster erfand die Bahnhofsviertelnacht, präsentierte die Stadt beim Goethejahr und bei der Fußball-WM. Und er hält es sich zugute, ein Experten-Team im PIA aufgebaut zu haben, ohne neue Stellen zu bekommen. Nicht nur für Texte, sondern auch für Foto, Video, Internet und Social Media gibt es heute Fachleute, die die Ämter beraten. Nicht immer allerdings wird der Rat auch angenommen . . . Als die CDU-Politikerin Petra Roth Oberbürgermeisterin wurde, erwarteten manche, dass damit Münsters Zeit beendet sein würde. Aber er blieb Amtsleiter. „Es gab keine Chance, mich loszuwerden“, sagt er unter Verweis auf seinen Arbeitsvertrag. Erst unter Roths Nachfolger Feldmann räumt er das Feld. Was er künftig macht, weiß er noch nicht. „Ich muss erst einmal loslassen.“ Auch sein Amt im Vorstand des Presseclubs wird er niederlegen. Auf jeden Fall wird er sich intensiv seiner Geige widmen und gewonnene Zeit zum Lesen nutzen. Ansonsten will er vor allem einen Grundsatz befolgen: „Ich werde nur noch mit Menschen zusammenarbeiten, die ich schätze.“