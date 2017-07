Rodenstock-Werk vor dem Aus: Preungesheimer Unternehmen ist nicht zu retten

Brillengläser sind ein Umsatzgarant: Jeder muss gut sehen, egal ob beim Autofahren, beim Arbeiten oder in der Freizeit. Das schützt die Produktionsstätte der Firma Rodenstock in Preungesheim jedoch nicht vor dem Aus. Das Werk ist nicht mehr zukunftsfähig.

Die Stimmung ist gedrückt in der August-Schanz-Straße in Preungesheim. Eingebettet in einem kleinen Industriegebiet zwischen Fitnessstudios, Discountern und mittelständischen Betrieben liegt die Frankfurter Produktionsstätte des Brillenunternehmens Rodenstock. Nun soll das Werk geschlossen werden.

„Unsere Laune hier können Sie sich ja ausmalen“, kommentiert eine Mitarbeiterin die am vergangenen Freitag bekannt gewordene geplante Schließung der Produktionsstätte. Mehr will sie nicht sagen, darf sie nicht sagen.

Seit 1988 produziert Rodenstock in Frankfurt Brillengläser in sogenannter Rezeptfertigung. Dabei werden Brillengläser immer individuell für jeden einzelnen Kunden hergestellt, nach dem Rezept des Augenoptikers gefertigt. Die in Preungesheim hergestellten Gläser verhelfen vor allem Kunden aus Deutschland und Europa zu schärferem Sehen. In Zukunft sollen Werke in Regen (Niederbayern) und in Klattau in Tschechien die Glasfertigung übernehmen.

Umsatz geht zurück

Die Preungesheimer Produktionsstätte ist nach Aussage von Kilian Manninger, Sprecher des in München ansässigen Unternehmens, ein kleines Werk. Es arbeiten 130 Mitarbeiter in der Produktion. Im Jahr werden dort etwa eine Million Brillengläser produziert, das macht fünf Prozent des Rodenstockschen Produktionsvolumens aus. Dabei setzt Rodenstock mit der Glasfertigung durchaus auf Expansion, die ausländischen Glasproduktionen wurden erweitert, um die Voraussetzungen zu schaffen, langfristig weiter zu wachsen.

2016 musste das Familienunternehmen zwar einen leichten Umsatzrückgang von 1,5 Prozent hinnehmen, trotz eines Produktionsrekords bei Brillengläsern. Zurückzuführen war das nach Unternehmensangaben auf geringere Nachfrage im europäischen Ausland sowie in den Schwellenländern China und Brasilien. „Die Schließung des Werkes in Frankfurt bedeutet nicht, dass wir uns aus dem deutschen Markt zurückziehen wollen. Wir können das Werk in Frankfurt nur nicht mehr zukunftsfähig betreiben“, erklärt Manninger. Ein Datum für die Schließung kann der Rodenstock-Sprecher nicht nennen. „Wir gehen jetzt in die Gespräche. Zu diesem frühen Zeitpunkt kann man einen Zeitraum noch nicht absehen.“

An den Gesprächen ist auch die Stadt Frankfurt beteiligt. Oliver Schwebel, Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung Frankfurt betreut das Werk seit Jahren. „Die Nachricht von der Schließung kam völlig unerwartet und ist für die Mitarbeiter und uns sehr leidvoll“, sagt Schwebel. „Wir sind jedoch bereits in Kontakt mit der Firma Rodenstock.“ Das Ziel der Wirtschaftsförderung Frankfurt ist, das Werk zu erhalten. Dafür wolle man tun, was möglich ist. „Unternehmerische Entscheidungen können wir aber nicht verhindern. Sollte es zur Schließung kommen, unterstützen wir zusammen mit der Arbeitsagentur die Mitarbeiter bei der Jobsuche.“

Positiver Trend hält an

Die Voraussetzungen dafür scheinen gut. Seit Jahren kann Frankfurt mit zunehmenden Beschäftigungszahlen aufwarten. Hier gibt es derzeit 37 000 Industriearbeitsplätze. Seit 2015 seien, so Schwebel, in diesem Bereich 13 000 sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze entstanden, rechne man Freiberufler, Selbstständige und Beamte dazu, sogar 15 000. Dieser positive Trend hält seit zehn Jahren an. Insgesamt wurden in dieser Zeit in Frankfurt 100 000 Arbeitsplätze geschaffen.

„Wir haben viel erreicht in Frankfurt, wollen uns aber nicht auf diesem Erfolg ausruhen, sondern schauen, wie wir helfen können“, meint Schwebel. Unternehmen in Frankfurt seien hochprofitabel, die Stadt habe einen starken Anteil an produzierendem Gewerbe, biete hochtechnisierte Arbeitsplätze. „Die Rodenstock-Mitarbeiter haben einen Standortvorteil, Arbeitsplätze sind in Frankfurt vorhanden.“