Nach Brandserie in Frankfurt: Private Sicherheitsdienste bewachen Holzgebäude

Das Frankfurter Grünflächenamt lässt nach dem Feuer im Goetheturm seine Holz-Gebäude von einem privaten Sicherheitsdienst überwachen. Welche und wie viele das sind, sagte Umweltdezernentin Rosemarie Heilig (Grüne) mit Blick auf mögliche Täter aber nicht. Der abgebrannte hölzerne Goetheturm war auch zeitweise bewacht worden. Nun seien Wachdienste «rund um die Uhr» im Einsatz, sagte Heilig. Zudem habe es Gespräche mit der Polizei und dem Sicherheitsdezernenten Markus Frank (CDU) gegeben. Liegenschaftsdezernent Jan Schneider (CDU) warnte jedoch: «Wir können nicht alle 3000 städtischen Gebäude rund um die Uhr bewachen.»

Von den Brandstiftern des beliebten Aussichtsturms im Stadtwald fehlt weiterhin eine Spur. Die Polizei hat bei ihren Untersuchungen auch keine Hinweise auf einen Brandbeschleuniger gefunden. Sie geht aber dennoch weiterhin von Brandstiftung aus.

Ob das Feuer vom 12. Oktober Teil einer Serie war, ist ebenfalls noch offen. Unbekannte hatten seit dem Frühjahr bereits in zwei Frankfurter Parks zwei hölzerne Pavillons angezündet. In Kelkheim im Taunus wurde ein Aussichtsturm angesteckt. Nach dem Goetheturm ging zudem eine aus Holz gebaute Frankfurter Kita in Flammen auf. (dpa)