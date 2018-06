Jürgen H. Conzelmann ist enttäuscht von Mike Josef (SPD), dem Dezernenten für Planung und Wohnen. Obwohl im Vorfeld so vereinbart, kritisiert der Vorsitzende des Vereins Haus & Grund Frankfurt am Main, sei er nicht zur Präsentation des Mietspiegels 2018 eingeladen worden. Er vermutet dahinter Methode. „Man hat nur die geladen, die dem Mietspiegel zugestimmt haben“, sagt er. Offenbar habe man das Risiko, dass er sich kritisch äußern könnte, nicht eingehen wollen. Kritik äußert Conzelmann aber nun nachträglich in einer Pressemitteilung.

Nicht zeitgemäß

Er gehörte einer Kommission an, die über den Mietspiegel entschied. Er hatte sich bei der Abstimmung enthalten. Zwei Hauptkritikpunkte hat Conzelmann daran, wie der Mietspiegel erstellt wurde: Interessen privater Vermieter seien nicht ausreichend berücksichtigt worden und die Befragungstechnik für Vermieter sei nicht zeitgemäß. Denn während institutionelle Vermieter wie ABG Frankfurt Holding den Fragebogen am Computer ausfüllen könnten, müssten private Vermieter dies handschriftlich erledigen und viel nachschlagen. „Das ist aufwendig und verringert die Rücklaufquote. Wir fordern hier Verbesserungen“, sagt Conzelmann. Er kritisiert zudem, dass ein Großteil der Daten (20 Prozent) die ABG Frankfurt Holding stellte. Im Vergleich dazu sei der Anteil privater Vermieter (zehn Prozent) zu gering.

Ein weiterer Kritikpunkt aus Sicht der privaten Eigentümer: Energetische Sanierungen führen nicht zu Mietaufschlägen. Private Eigentümer, die beispielsweise neue Fenster oder Heizungen einbauen, würden nicht über Zuschläge bei der Miete entlastet. Nach Ansicht von Conzelmann führe dieser Punkt zu einem Investitionsstopp, der zulasten des ohnehin ausgesprochen angespannten Wohnungsmarktes gehe.

Beide Seiten vertreten

Planungsamtssprecher Mark Gellert weist die Kritik zurück, erklärte aber, dass er von einer angeblichen Absprache zwischen Conzelmann und Josef nichts wisse. Grundsätzlich hätte der Planungsdezernent niemanden zur Präsentation einladen müssen. Mit Axel Tausenpfund, Geschäftsführer des Verbandes der Südwestdeutschen Wohnungswirtschaft, und Rolf Janßen, Geschäftsführer des Frankfurter Mieterschutzvereins, seien aber Vertreter von Vermieter- sowie Mieterseite präsent gewesen.

Der Mietspiegel gibt einen Überblick über die ortsübliche Vergleichsmiete im frei finanzierten Wohnungsbau. Auf dieser Grundlage können Mieterhöhungen begründet werden. Der Mietspiegel wird von Städten und einschlägigen Interessengruppen wie Mieter- und Vermieterverbände aufgestellt. Es gibt keine Verpflichtung, einen Mietspiegel aufzustellen.